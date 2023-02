Schyluje se k "železnému" soudu

Obvodní soud pro Prahu 3 dnes za zavřenými dveřmi pokračuje v projednávání případu bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění. Dopoledne vyslechl znalce a jednu z poškozených žen, následuje výpověď poslední dívky. Feriho se na chodbě soudu pokusil napadnout muž, vykřikoval rasistické urážky. Justiční stráž ho předala policii.

"Nevím, co to bylo za pána, justiční stráž na to zareagovala, další komentář k tomu nemám," řekl novinářům Feri po incidentu. Muž na Feriho údajně na chodbě čekal, když vyšel z jednací síně, strčil do něj. Policejní mluvčí Violeta Siřišťová potvrdila, že si policisté muže převzali, je podle ní podezřelý z přestupku. "Nyní bude vyslechnutý na místním oddělení," dodala mluvčí.

Feri už v úterý odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí. Ve svém vyjádření pro média jmenoval jednu z žen, jejíž případ policie prověřovala a posléze ho odložila. Za to ho zkritizovala mimo jiné právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší, podle které jde o zastrašování.

"Já pokládám za nutné to, aby se jasně ke všem novinářům dostalo, že 'sprcha' a 'noční stolek', což je to, co někteří novináři opakovali jako věčný šlágr, že to není součástí hlavního líčení, že to není něco, co bylo dále řešeno a že to bylo něco, co se konsenzuálně odehrálo," řekl dnes Feri novinářům před jednáním k tomu, proč jméno zveřejnil.