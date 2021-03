Šéf dopravní policie Zlý lobbuje proti bezpečnosti cyklistů. Uvázl v době auťákové

Bezpečný odstup je uzákoněn v Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Austrálii a ve většině států USA. Tam ho kontrolovat dokážou. U nás ne.

V nejbližší době má sněmovna hlasovat o "cyklistické novele", jež chce do silničního zákona zavést povinný boční odstup minimálně 1,5 metru při předjíždění cyklisty. Tam, kde je povolena rychlost maximálně 30 kilometrů za hodinu, má stačit odstup jeden metr. Na Aktuálně.cz vyšel text Povinný odstup 1,5 metru pro předjíždění cyklistů? Policie s návrhem nesouhlasí, ve kterém se proti novele překvapivě staví ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Proč překvapivě? Smysl zákonné změny, kterou sepsal právník Tomáš Kindl a předložila skupina poslanců napříč politickými stranami v čele s Petrem Dolínkem (ČSSD), je totiž zcela jasný: větší bezpečnost na českých silnicích, větší bezpečnost pro cyklisty. Dnešní stav je známý, většina řidičů nemá představu, jak daleko mají kolaře míjet, když ho předjíždějí. Jasné je, že ho nesmějí ohrozit, srazit, to zřejmě chápe každý řidič či řidička. Ale v jaké vzdálenosti ho mají míjet? Co je bezpečné?

Zdá se, že to neví ani Jiří Zlý. "Odpovědnost řidiče za dostatečný boční odstup nikdo nerozporuje, ovšem záleží na mnoha faktorech, typu vozidla, povětrnostních podmínkách, stavu komunikace nebo jejím šířkovém uspořádání. Nicméně toto má být předmětem výuky v autoškole a různých kampaní, nikoli zákona, protože za určitých podmínek může být i 1,5 metru nedostatečných," říká ve zmíněném textu.

Zvláštní argument, že dokonce ani 1,5 metru nemusí stačit, někdy je potřeba více (kdy, to neříká), tak to raději neuzákoníme. Zlého poznámka je vlastně úplně opačná, de facto by měla vést k přijetí novely. Dodávám, že 1,5 m má být minimální boční odstup, klidně to tedy mohou být dva metry.

Udivuje, jak aktivně šéf dopravní policie proti cyklonovele, proti vyšší bezpečnosti cyklistů vystupuje. Budí to dojem, že je nemá rád, že mu na silnicích vadí (jako mnoha šoférům "ze staré školy"). Jenomže cyklista na silnici patří, má zákonné právo po ní jezdit, silniční zákon s ním počítá a je jen logické, že se část poslanců snaží kolaře ochránit. Zlý dokonce obtelefonovával poslance, aby se proti novele postavili. Brojí proti vyšší bezpečnosti cyklistů velmi čile. Jakou má motivaci? Patří mezi zastánce názoru, že kolo na silnici nepatří? Nevíme. Ale kolo tam patří.

Cyklista versus náklaďák

Zlý vystoupil na nedávné schůzi sněmovního hospodářského výboru. Poslance tam usilovně přesvědčoval, že bezpečný odstup nelze kontrolovat, jeho nedodržování v praxi prý není vážný problém. Prý by měla být raději zavedena povinnost nošení přileb pro všechny cyklisty. Cituji: "V současné době neexistuje žádné technické zařízení, které by umělo detekovat ten boční odstup. Prostě neexistuje. Jakákoli zavedená fyzikální veličina do zákona víceméně deklaruje to, že bude nějakým způsobem vymahatelná. A policie ji vymáhat ani detekovat neumí. To zdůrazňuji."

Málokdy slyšíte takový nesmysl. Neexistuje zařízení, jež by určilo, jaký měl řidič boční odstup od cyklisty? Pokud by situace byla zepředu či zezadu vyfocena, odstup se dá určit naprosto přesně. A jistě, na silnici obvykle nikdo, ani policie, nefotí. Stejně tak na ní ale neměří všude rychlost, a přece ji pak při nehodě znalci určí.

Mimochodem, existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (č. j. 6 Tdo 1122/2020-200 ze dne 21. 10. 2020), jež se právě bezpečným bočním odstupem od cyklisty (který měl dokonce nejméně 1,37 promile alkoholu v dechu) zabývá. Náklaďák předjížděl cyklistu do kopce, proti jel jiný vůz, on kolaře srazil a soud ho shledal vinným - nedodržel bezpečnou boční vzdálenost.

Cituji z rozsudku: "… vpravo od vozidla dovolatele zbývalo nejvýše 70 cm, kam se mělo vejít 60 cm široké jízdní kolo, jak správně uvádí odvolací soud. Pokud by jel poškozený na samotné hraně vozovky, jak uvádí dovolatel (nikdo ze zúčastněných neměl jet po krajnici) a pokud by tedy zasahoval do vozovky pouze půlí šířky svých řídítek, tedy jen 30 cm, zbýval by mezi jeho kolem a vozidlem dovolatele odstup nejvýše 40 cm. Při dané rychlosti a velikosti vozidla dovolatele se jedná o odstup naprosto nedostatečný … Přitom žádný cyklista, podnapilý ani střízlivý, nedokáže jet do kopce v přímce, neboť na kole šlape, což je okolnost obecně známá, která nemůže být pro nikoho překvapivá či náhlá."

Sedněte na kolo, pochopíte hned, co je bezpečný odstup

Zavedení uzákoněného, tedy povinného bočního odstupu při předjíždění cyklisty má smysl i v tom, že řidič prostě bude vědět: mezi mnou a jím má být aspoň 1,5 metru. Nemusí umět odhadnout přesně 150 cm, stačí si představit, že když 180 cm vysoký muž skoro úplně rozpaží, má ruce od sebe 1,5 metru. Nebo jinak, každý řidič je schopen určit rozdíl mezi 1,5 metru a půlmetrem. Ale hlavně: bude vědět, že má při předjíždění udržet BEZPEČNÝ odstup. - Je smutné, že tento banální princip, který platí už dnes a běžně není dodržován, šéf dopravní policie zpochybňuje, lobbuje proti němu.

Zpět ke Zlého argumentu, že bezpečný odstup "nelze kontrolovat". Srovnejme to s rychlostí. V obci je povolena padesátka. Na zdrcující většině míst není kontrolována, a přece ji převážná většina šoférů dodržuje. Proč? Prostě vědí: mám jet padesát. Kdyby (jako při předjíždění cyklistů) věděli jen to, že mají "jet bezpečně", pro každého by to znamenalo něco jiného. Jeden se cítí bezpečně, když to kalí stovkou, věří si, jiný má za bezpečnou třicítku. Stejně s odstupem - má být určeno jeho bezpečné minimum.

Vřele panu Zlému i dalším kritikům cyklonovely doporučuji, ať sednou na kolo a chvíli jedou po silnici. Jezdím denně, v zimě, v létě, mám zkušenost, že část řidičů vás předjíždí bezpečně, ohleduplně, pro kolaře v komfortní vzdálenosti, nemálo z nich vás však lízne a je to strašné.

Časy se mění, od doby auťákové se vracíme k době pěšáků a cyklistů (ve městech). Lidé si začínají uvědomovat, jak obtížná jsou auta, jak opanovala, zohyzdila a zašpinila města i naše plíce. Jak jsme zpohodlněli. Chodit pěšky a jezdit na kole se na Západě stává samozřejmostí. Bezpečný odstup je uzákoněn kupříkladu v Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Austrálii a ve většině Spojených států amerických. Tam ho kontrolovat dokážou, tak proč ne u nás?

