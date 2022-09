Šéf GIBS Dragoun se zastal zakleknutí chlapce. Podporuje brutalitu, měl by skončit

Generální inspekce bezpečnostních sborů spadá pod premiéra Fialu, je to jeho přímá odpovědnost. Nic s ní neudělal, nechal ji být tak, jak ji zdědil po Babišovi.

Těžko zapomenout na srpnová zásah policie proti čtrnáctiletému chlapci během vystoupení Andreje Babiše v jihočeských Borovanech. Tři policisté v civilních šatech a bez označujících pásek zaklekli školáka, který právě dokončil osmou třídu, a nasadili mu pouta. Přitom je jednak zřejmě nijak neohrožoval, a za druhé na ně chlapcova matka křičela, že její syn je autista. Teď se k celé situaci vyjádřil ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radim Dragoun.

Onu zjevně nenormální akci popsal v reportáži týdeník Respekt: "Mladý muž, vypadá jako odrostlé dítě a přišel sem s maminkou, která stojí vzadu poblíž odpůrců Babiše, se utrhne z davu posluchačů Babišova projevu, sebere mu reproduktor i se stojanem a běží s ním pryč. Na protější trávník za silnicí. Tam ho dožene Tünde Bartha (pozn. aut.: bývalá vedoucí Úřadu vlády, nyní pracuje pro ANO a Babiše) a něco mu říká, pak další lidé ze štábu, mládenec jim reproduktor vydává. Pak ho zalehnou tři muži v civilu, kteří vypadali jako ochrankáři. Ukáže se, že jsou to policisté. Nasadí mu pouta a vedou ho ke zdi kláštera na náměstí, pak na nádvoří, pak ho odváží uniformovaná hlídka, která se tu objevila, někam pryč. Když chlapec ležel na zemi, jeho matka ho bránila."

Matka chlapce nevěděla, že jde o policisty, neměla, jak to poznat. Oblečeni byli v civilu a vypadali jako banda vyhazovačů v nočním baru. "Jak jsem měla vědět, že jsou to policisté? Nejsou označení. Zkrátka vidím, že mi na syna klekají tři dospělí muži, myslela jsem, že je to Babišova ochranka," popsala po incidentu. "Můj syn je autista, to jsem na ně taky volala. Bála jsem se, že půjde do záchvatu. To se lidem s poruchou autistického spektra děje, když se cítí ohrožení."

Bylo jasné, že strážci zákona při zákroku selhali, proto jejich postup musel prověřit GIBS. A jeho ředitel Dragoun se nyní pro server novinky.cz k celé akci překvapivě ochotně rozpovídal. Byl dotázán, co říká "zprávám o údajné brutalitě policie"?

Odvětil následovně: "Řešíme případ z Borovan na jihu Čech. Ještě jsme to neukončili, ale mohu konstatovat, že jako generální inspekce jsme v minulosti řešili řadu mnohem závažnějších zákroků, kde došlo k daleko významnějším újmám na zdraví či právech osob, proti nimž bylo zakročováno. Mediální odezva v tomto případě byla vůči zasahujícím policistům velmi silně negativní, někdy až hysterická a za hranou jejich presumpce neviny. Musím se vážně pozastavit nad tím, jaký se vůči nim spustil mediální lynč."

Ovlivňuje vyšetřování

Když tu odpověď čtete, skoro se vám nechce věřit, že tohle vykládá ředitel GIBS v roce 2022, navíc ve chvíli, kdy jím vedená instituce případ z Borovan vyšetřuje. Jeho slova nepochybně čtou podřízení, kteří mají "kauzu zakleknutí chlapce" na starosti, a těžko je mohou chápat jinak než jako návod, jak mají postupovat a na čí straně stát.

Podle Dragouna zjevně o nic vážného nejde. Nejde tedy o to, že kluka zaklekli, použili tento brutální, nebezpečný způsob a byli na něj tři. Nejde o to, že to bylo naprosto neadekvátní, jde o to, že jindy to bylo ještě horší a s horšími následky. Dragoun trojici brutálních policajtů podle mého názoru veřejně podporuje, souhlasí s nimi.

A pokračuje dál, vyslovuje zjevný podiv nad silně negativní "mediální, někdy až hysterickou a za hranou jejich presumpce neviny" reakcí na zakleknutí chlapce. Vážně začne uvažovat o tom, "jaký se vůči nim spustil mediální lynč". Odmítnutí zbytečné, nesmyslné policejní brutality se rázem stává lynčem.

Dragounův postoj má dvě roviny. První se týká inspekce, jeho lidí, o té jsem psal. A dodám, že je musí ovlivnit i slova o mediálním lynči. V zásadě jim Dragoun přes média vzkazuje: nic se nestalo, kluci to udělali dobře. Opravdu těžko tomu rozumět jinak. - Druhá rovina se týká veřejnosti, protože média veřejnost zastupují, Dragoun stojí jednoznačně na straně zaklekávajících a jednoznačně lidem vzkazuje: tohle je v pořádku, zvykejte si, takhle se to má dělat.

Babišův člověk

Ještě jednou se vrátím k té situaci: tři chlapi v civilu klečí, ano, všichni tři klečí, na čtrnáctiletém klukovi, který udělal chybu, zřejmě se dopustil i přestupku, ale odnesený reproduktor už vrátil. Jednají s ním jako s nebezpečným násilníkem, nejsou označeni, chovají se tak s gustem před lidmi, jako by to bylo úplně normální. Ale ono je to úplně nenormální. - Dragounova role není posuzovat média, netkví ani v tom, že má podporovat brutální policisty. Podle mě se k akci neměl vůbec veřejně vyjadřovat minimálně do ukončení vyšetřování.

Svoji roli dost možná, nelze to vyloučit, hraje i to, kdo Dragoun je. Do čela inspekce si ho vybral tehdejší premiér Andrej Babiš. Drsným způsobem se zbavil předchozího ředitele GIBS Michala Murína, starého vraždaře, který mu nechtěl jít na ruku v kauze Čapí hnízdo. Babiš si ho pozval a řekl mu, ať odejde a že to bude "buďto se skandálem, nebo bez skandálu". Nakonec to bylo, jak víme, se skandálem. Dragoun byl Babišem vybrán jako vhodný nástupce a dnes vidíme, že se expremiér trefil - pro něj vhodný byl a je. Nezapomínejme, že se vše odehrálo na Babišově mítinku.

Je s podivem, že Dragoun skoro rok po výměně vlády zůstal v pozici ředitele GIBS. Jedna věc je, že byl ochoten vystřídat skutečně kvalitního ředitele inspekce, jehož Babiš brutálně vyhnal a dál poté skandalizoval. O celé té špíně se hojně psalo. Druhá věc je, že bývalý okresní státní zástupce v Lounech, kterého Babišovi z dvanácti kandidátů navrhla výběrová komise, zvládl plzeňská práva vystudovat zrychleně za tři roky. Měl hotovou Policejní akademii a část studia této školy mu bylo umožněno započítat. Proč komise nevybrala někoho, kdo studoval práva celých pět let?

Generální inspekce bezpečnostních sborů spadá pod premiéra, je to jeho přímá odpovědnost. Nic s ní neudělal, nechal ji být tak, jak ji zdědil po Babišovi. V rozhovoru pro novinky.cz Dragoun názorně předvedl, že to byla chyba. V čele inspekce nemá zjevně co pohledávat.

