Selfíčka už začínají nudit, budoucnost patří videu. Je návykovější

TikToku se dlouho říkalo "ta síť pro děti". Poslední kroky jednoho z nejbohatších lidí světa ale napovídají, že už to dávno není pravda. Otázka je, co to právě dětem přinese.

Za 91 minut se dá stihnout spousta věcí. Jít na procházku se psem, pobavit se s přáteli, zhlédnout film či dva díly seriálu - nebo každý den zkonzumovat desítky videoklipů na TikToku. Což se dnes v případě dětí mezi desátým a třináctým rokem přesně děje. Ještě před třemi lety tam přitom nejmladší generace trávila "jen" 38 minut - jak vyplývá z dat, která shromáždila výzkumná společnost Qustodio pro americký technologický server TechCrunch. Foto: Aktuálně.cz Obliba sociální sítě vlastněné čínskou společností ByteDance zkrátka letí raketově vzhůru. Viditelně dařit se jí začalo v době, kdy pandemie koronaviru uvěznila lidi v jejich domovech a dnes má už přes miliardu uživatelů - masu, která z jejího přístupového rozhraní momentálně udělala vůbec nejstahovanější aplikaci planety. Konkurenční americkou společnost Meta, jíž patří krom jiného populární Instagram, to nenechává chladnou. Snaží se hlavní rysy TikToku napodobit, byť to zdaleka ne všichni uživatelé Instagramu vítají a byť proti tomu část těch velmi vlivných hlasitě protestuje. Nabízí se tak otázka, jak bude vlastně vypadat budoucnost sociálních sítí. Čemu bude patřit, případně jaké sítě budou patřit jí. Zahraj to znovu, Adame O dětech už byla řeč, TikTok však stále silněji přitahuje také dospělé. Podle portálu Data.AI na něm dnes průměrný uživatel stráví 23,6 hodin měsíčně, zatímco Instagramu věnuje za stejnou dobu "jen" zhruba polovinu času. Přitom v lednu 2021 činil rozdíl mezi oběma aplikacemi pouhé tři hodiny ve prospěch TikToku. Zdá se tedy, že sdílení fotografií, na nichž je celá starší platforma (zatím ještě stále) založena, ani zdaleka nepřitahuje tolik pozornosti jako dynamické klipy na té novější. Související Síť Karolíny Šimkové: Holka jako obrázek. Na Instagram tajně dorazil krásný nový svět Právě pozornost dnes přitom v online světě vydělává peníze a právě ona je zároveň vysoce nedostatková. Což samozřejmě není žádná novinka - ekonomii pozornosti (attention economy) popsal multioborový vědec Herbert A. Simon už během sedmdesátých let dvacátého století. Jde o to, že ve společnosti zahlcené nepřeberným množstvím informací právě pozornost představuje statek, kterého mají lidé kriticky málo - a o co se proto bojuje. Není tedy divu, že se ji Instagram, jehož služeb dnes využívá více než jeden a čtvrt miliardy lidí, snaží získat za každou cenu zpět. Dobře si přitom uvědomuje, jak silného soupeře proti sobě má - rychle rostoucí síť založenou na krátkých, chytlavých videích podkreslených přiléhavou hudbou. A také na algoritmu schopném odhalit, jaký obsah toho kterého uživatele zajímá. Taková kombinace zajišťuje unikátní, vysoce individuální zážitek. Právě proto se ji teď Instagram zoufale pokouší napodobit. Na konci července tak jeho šéf Adam Mosseri avizoval změny: "Věřím, že postupem času bude stále větší část Instagramu tvořit video," prohlásil. Klipů by mělo výrazně přibýt zejména na hlavní stránce, takzvaném feedu. A nově by se jich uživatelům mělo zobrazovat mnohem více také od účtů, které nesledují - pokud nabízejí obsah, jež by se jim mohl zamlouvat. Chybět nebude ani možnost sledovat videa v celoobrazovém režimu. Zkrátka přesně jako na TikToku. Má to ale jeden háček: Mosseri a jeho tým zjevně nečekali, jak moc jejich uživatelů se proti "tiktokizaci" Instagramu okamžitě a důrazně ohradí. Tváří hlasitého odporu proti změnám se navíc staly celebrity jako Kim Kardashian, které mají na síti miliony fanoušků. Mosserimu tak nezbývalo než takticky couvnout. V reakci na negativní ohlas nahrál na svůj profil video, v němž uživatele ujišťuje, že veškeré změny jsou pouze testovací a Instagram prý v žádném případě nehodlá upozadit fotky na úkor klipů. Tedy alespoň prozatím, než se situace uklidní - chtělo by se dodat. Mateřská společnost Meta si totiž musí být moc dobře vědoma, že pokud by teď zaspala, přišla by o pozornost nejmladší generace, která je pro její byznys zásadní. Související Svléknu tě na jedno kliknutí. On-line prostor je pro ženy zase trochu nesnesitelnější Za připomínku v této souvislosti stojí, že to není poprvé, co Instagram - eufemisticky řečeno - "napodobil" jinou sociální síť. V roce 2016 se například "inspiroval" aplikací Snapchat, když obohatil nabízené služby o mimořádně oblíbený formát - takzvané stories, jichž lidé využívají k publikaci krátkých klipů nebo sekvencí fotek. Rozšíření tehdy zaznamenalo velký úspěch, takže vedení společnosti nejspíš předpokládalo, že si jej díky okopírování TikToku nyní zopakuje. Tentokrát ale zjevně šláplo vedle. Aplikace se zkrátka změnila až příliš. A jak poznamenal reportér Salvador Rodriguez, který se v americkém deníku The Wall Street Journal specializuje na svět sociálních sítí, uživatelé Instagramu - mladí i staří - nebyli ochotni na tyto dramatické změny přistoupit. Nemluvě o tvůrcích, které v současnosti tato platforma živí a přechod na videoobsah by spoustu z nich mohl připravit o příjem. Točit zábavná videa je totiž úplně jiná disciplína než fotit stylizované snímky. Festina lente Je ovšem zřejmé, jak se bude situace dál vyvíjet. Čínský algoritmus, který je schopen nabídnout až chirurgicky přesně zacílený - a zároveň prudce dynamický obsah s virálním potenciálem způsobí, že milovníci "statického" Instagramu svůj boj poměrně rychle prohrají. Perfektních vyfiltrovaných fotografií bude platforma nabízet čím dál méně. Už proto, že spousta lidí se po nich evidentně nijak zvlášť neshání, má-li možnost svůj čas a pozornost věnovat něčemu "návykovějšímu". Ke stejnému závěru dochází i zmiňovaný Salvadore Rodriguez. "Pokud jste uživatelem Instagramu, musíte si uvědomit, že k těmto změnám nakonec stejně dojde," konstatoval v podcastu, který právě tomuto jevu věnoval. Nezodpovězená tak zatím zůstává jiná věc: jaké to všechno bude mít na uživatele sítí - zejména ty nejmladší - dopady. Protože ačkoliv o jejich pozornost svádí Instagram s TikTokem urputný souboj, na tom, co a s kým jejich uživatelé sdílejí, už jim - jak dokazují četné kauzy - ani zdaleka tolik nezáleží. Video: Přírodovědec Attenborough si založil Instagram, milion fanoušků nasbíral za pár hodin 0:53 Přírodovědec Attenborough si založil Instagram, milion fanoušků nasbíral za pár hodin | Video: Instagram / David Attenborough