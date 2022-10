Senátní volby ukázaly, že Babiš nebude prezidentem. Své "referendum o vládě" prohrál

Neúspěch Pirátů v senátní volbě ukazuje, jak malý zájem o politiku u nás projevují mladí lidé. ODS a Spolu je taky neumějí přitáhnout. Nedivím se. Mladí lidé řeší jiná témata, často ekologická.

Volby do třetiny Senátu máme za sebou, a naopak před sebou máme volby na Hrad, přímou prezidentskou volbu, která se senátnímu klání podobá. Je vysoce pravděpodobné, že speciálně senátní volby ty prezidentské ovlivní, protože si v nich Andrej Babiš (ANO) otestoval, jaké by měl šance v druhém kole prezidentské volby, pokud by do ní postoupil.

Nejdřív se podívejme na druhé kolo boje o vstup do horní komory. Babiš letošní podzimní volby změnil v referendum o důvěře vládě Petra Fialy. Sám to často opakoval, používal tuto formulaci jako silný mobilizační motiv. Bylo to riskantní a jeho risk ve finále nevyšel. Nevyhrál přesvědčivě ani komunální, ani senátní volbu. Tu druhou dokonce prohrál na celé čáře.

Pro předsedu ANO musí být zdrcující, že jeho hnutí získalo tři křesla v horní komoře, zatímco premiér Fiala mluví o vítězství koalice Spolu ve dvaceti obvodech. To se nedá nazvat jinak než jako velmi bolestný výprask.

Neprohrálo ale jen ANO, především prohrál jeho šéf Andrej Babiš osobně. V obvodu Jihlava nasadil - a nepochybujme, že to byla jeho vůle, jeho nápad, jeho rozhodnutí - Janu Nagyovou, která s ním stojí jako obžalovaná před nyní probíhajícím soudem v kauze údajně nezákonně získané padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo.

Nagyovou Babiš nasadil jako figurku. Ta žena nemá žádné politické zkušenosti, není nijak veřejně činná. Postavit ji za ANO v Jihlavě byl politický nesmysl, výsměch smyslu Senátu. Babiš však kandidoval za ni. Nenechával ji prakticky mluvit, všecko obstarával sám.

Neustále křičel věty o "polistopadovém kartelu", proti němuž prý bojuje - on, člověk, který po listopadu 1989 vydělal desítky miliard a táhl to s politiky, jak jen to šlo. Jeho kampaň se stala pokusem o obžalobu polistopadového vývoje, polistopadové politiky. Být v Občanském fóru, to z Babišových úst znělo jako být členem nějaké zločinecké organizace nebo mafie. Demokracie pro něj je jeho "polistopadový kartel".

Nasadil Nagyovou proti těžké váze, předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, který se mimochodem zhusta a rád odvolává na Václava Havla. Babišova loutka nechodila do debat, zjevně se ji tam báli pustit. Na mítincích mluvil Babiš, podporovala ji s ním i exministryně Alena Schillerová, exministr Karel Havlíček a další lidé z ANO.

Babiš chtěl ukázat, že Vystrčila porazí, tedy že ho porazí jím nastrčená loutka. Celé to byl jeden velký podvod, jedno velké divadlo, Babišův střet s realitou, s dneškem a s demokracií, jak ji v Česku známe, tedy nijak dokonalou, ale nesrovnatelně lepší než to, co tu bylo před ní, nebo než to, co mají třeba v Maďarsku, jehož vůdce Viktora Orbána Babiš obdivuje.

Babišův test

V Telči před druhým kolem vykládal: "To je střet paní Nagyové - a řekl bych bezpráví - proti panu Vystrčilovi, který je třicet let v politice. Začínal v Občanském fóru v roce 1990. Jistě víte, kdo to je. Pro Tchaj-wan, pro Ukrajinu jo, pro naše lidi toho moc neudělal. Je to reprezentant toho, proti čemu jsme vlastně vznikli." - Chápete? Bezpráví, to, že on a Jana Nagyová stojí před soudem kvůli Čapímu hnízdu, bývalý premiér chápe jako absenci práva.

Babiš, který v tu dobu zároveň stál a stojí před probíhajícím soudem, do jihlavského střetu investoval strašně moc. Chtěl si otestovat, jakou by měl šanci v přímé volbě. Nagyovou protlačil do druhého kola, ale tím jeho úspěšnost skončila. Po prohře je vysoce pravděpodobné, že Babiš do prezidentského souboje nepůjde. Nebude riskovat další velkou prohru, to by byl jeho konec v politice.

Co bude dělat dál? Koho "za sebe" do prezidentské volby pošle? A pošle tam vůbec někoho? Protože kandidovat za Babiše bude v podstatě za trest. Ten, kdo do toho půjde, se vší pravděpodobností prohraje stejně, jako prohrála Nagyová. Nedivil bych se, kdyby to nakonec nebyla ani Alena Schillerová, ani Karel Havlíček, protože by se odmítli stát obětními beránky. Kdyby to nakonec nebyl nikdo z ANO ani za ANO.

Předpokládám, že oslabený, zraněný Babiš teď začne běsnit ještě víc, ještě víc bude napadat stávající systém. Bude se pokoušet shodit vládu pomocí ulice, protestů, a bude mu jedno, že jsou proruské. Ostatně sám už stojí proti ukrajinským uprchlíkům a proti tomu, aby vláda posílala naše zbraně na Ukrajinu. Babiš se bude ještě víc extremizovat. Ale jeden fakt nezmění, pořád má nad hlavou svůj politický strop - třetinu hlasů. Na víc nemá sílu.

Piráti nula

Spolu tedy nakonec získalo dvacet senátorů z 27, ale Starostové a nezávislí si pohoršili a Pirátům do druhého kola neprošel ani jeden jediný kandidát. U STAN hraje roli kauza Dozimetr, poškodila je do hloubky. U Pirátů je vidět, že nenasadili a často ani nemají dost silné osobnosti. Předseda Ivan Bartoš by to měl chápat jako varovné znamení, bez výrazných osobností se politika prostě nedá dělat. Bartoš by se měl rozpomenout, že Piráti bývali stranou pro mladé lidi a že je uměli oslovovat. Dnes mnohem méně.

Premiér Petr Fiala si může oddechnout, "referendum o vládě" pro jeho kabinet dopadlo celkem přijatelně. V komunálu jakž takž, v Senátu dokonce výborně, vláda si tam udrží ústavní většinu.

Neměl by však zapomínat, že protestnímu hnutí ANO postoupilo do druhého kola celkem 18 kandidátů a že SPD do druhého kola protlačila v Karlových Varech svoji kandidátku Evu Chromcovou. Porazila senátora za STAN Jana Horníka i kandidáta Spolu Václava Slavíka, nakonec však prohrála s Věrou Procházkovou za ANO. A v Kroměříži se senátorkou stala Jana Zwyrtek Hamplová, jedna z mluvčích na protivládních demonstracích, které organizují čelní představitelé dezinformační scény.

Česko se mění, různé extrémní názory se dokážou prosadit jak v komunálu, Okamurova SPD v komunálních volbách uspěla, tak v Senátu. Fialu čekají další demonstrace, další nepokoje a bude čelit velikému tlaku. A všimněme si, opakuji to, Miloše Vystrčila premiér podpořit nepřijel, zřejmě nechtěl sám jít do střetu s Babišem. Fiala bude muset strašně moc přidat, měl by být čitelnější a odvážnější. Nenechat se ukolébat výsledkem voleb do třetiny Senátu. Byl těsnější, než se to na povrchu jeví.

Ještě jedna věc, Babiš si na Nagyové otestoval, jak by mohl sám dopadnout v přímé volbě, kdyby se střetl třeba s generálem Petrem Pavlem. A co si otestoval Fiala a jeho vládní koalice? Senátní volby ukázaly, že by jejich kvalitní kandidát šanci měl.

Pokud Fiala nikoho nepostaví, bude to svědčit o prázdnotě a slabosti Spolu i celé pětikoalice, o neschopnosti se dohodnout, což je dnes jedna z nejhorších neschopností. Bude to svědčit o prázdnotě a slabosti ODS, jež se ostatně dobře ukázala třeba v pražských volbách, kde lídr její kandidátky, ódéesák Bohuslav Svoboda skončil až pátý na kandidátce Spolu pro Prahu.

Na závěr ještě jedna poznámka. Neúspěch Pirátů v senátní volbě ukazuje, jak malý zájem o politiku u nás projevují mladí lidé. ODS a Spolu je taky neumějí přitáhnout. Nedivím se. Mladí lidé řeší jiná témata, často ekologická, a nevěří, že jejich otázky a strachy zajímají dnešní špičkové politiky. V Senátu chybí silné zelené ideje, lidé, kteří by nabízeli výhled dopředu. Nedivme se, že pak mladí na volby kašlou, že "nejsou jejich".

Vystrčil: Takový způsob dehonestace jsem nezažil. Kampaň nevede Nagyová, ale Babiš (video DVTV z 27. září 2022)