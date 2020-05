Šílené, co se děje okolo smrti Jaroslava Kubery. Zeman a Mynář jak mafiáni v komiksu

Ten suverénní Miloš Zeman, nad kterého kdysi nebylo, se zřejmě třese před kancléřem Mynářem a spol. Jiné vysvětlení není. Vypadá to, že se z něj stal jen nástroj (Rusů, Číňanů, Mynáře, Nejedlého, dokonce snad i Ovčáčka).

Čím dál podivněji působí okolnosti smrti bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Znepřátelil si Čínu, neboť chtěl letět na Tchaj-wan. Zemřel druhý nejvyšší ústavní činitel a jeho manželka Věra říká: "To nejhorší ale je, že stále nevíme jistě, na co manžel zemřel, a už nevěřím, že se to někdy skutečně dozvím." Rodina čeká tři měsíce na pitevní protokol, o který požádala nemocnici.

Podezřelé je chování hradního kancléře Vratislava Mynáře. Podle Deníku N si objednal od čínské ambasády výhrůžný dopis, který byl Kuberovi na Hradě předán. Podezřelé je mlčení prezidenta republiky Miloše Zemana. Předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) neodpověděl už celkem na tři dopisy, jež se Kubery týkaly. Neuvěřitelné, groteskní, je jednání mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. Těžko vysvětlitelný je i postoj Andrey Vlčkové, primářky oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Kubera byl druhý nejvyšší český ústavní činitel. Zemřel náhle. Před smrtí byl vystaven velkému stresu. Tlačili na něj Číňané a zřejmě i Hrad, ať na Tchaj-wan nejede, když si to Peking nepřeje. Tři dny před smrtí jednal s čínským velvyslancem. Čínský dopis vyhrožující České republice se objevil až po jeho smrti, nosil ho v tašce.

Ačkoliv šlo o náhlou smrt a o tak vysoko postaveného politika, policie si nevyžádala závěry pitvy. Jak píše Respekt, "šlo jen o běžnou zdravotní pitvu, jejíž součástí nemusí být toxikologie - tedy informace, kterou rodina očekává, aby mohla v klidu udělat tečku za podezřením, zda smrt Jaroslava Kubery nebyla pod vlivem cizího zavinění". O to tu mimo jiné jde, zda smrt Jaroslava Kubery někdo nezavinil.

Jako bychom ani nežili v demokratické zemi. Ve čtvrtek kancléř Mynář odmítl účast na zasedání zahraničního výboru sněmovny, který s ním chtěl jednat o dopisu čínského velvyslanectví k cestě Kubery na Tchaj-wan. Poslanci žádali, ať předloží veškerou korespondenci s čínskou stranou. Mynář nepřišel. Deníku N vyhrožuje žalobou za tvrzení, že si dopis u Číňanů objednal. To je tak všechno, co jsme se od něj dozvěděli. (Kde ta žaloba je?) Mynář popírá, že by si dopis objednal, a tvrdí, že byl Kuberův přítel. Kubera se bránit nemůže, ale lidé jemu nejbližší to vehementně popřeli.

Mluvčí Ovčáček, státní úředník, kterého si platíme, aby nás informoval o dění na Hradě, taky jako by žil někde v diktatuře a pracoval pro diktátora. Na dotazy pořadu ČT 168 hodin neodpověděl. Redaktorka ČT ho potkala kousek od domu kancléře Mynáře a opět žádala odpovědi. Odmítl se s ní bavit, prý ho obtěžuje. "Já nejsem zvědavý na vaše dotazy, nejsem povinen na ně odpovídat," řekl. "…neobtěžujte mě ještě u mého bydliště. Co si to vůbec dovolujete?" Mluvčí není povinen odpovídat na dotazy veřejnoprávního média? Tak od čeho tam je? Aby metal kozelce? (Ne. My víme. Aby rozeštvával.)

Zeman, Mynář a Ovčáček bez soucitu, bez respektu

Později tweetoval: "Špinavé estébácké praktiky ČT! Před chvílí mne před mým bydlištěm přepadla redaktorka pořadu 168 hodin. Kde si ČT sehnala mou soukromou adresu? Schvaluje vedení ČT takové neetické jednání? Požaduji jasnou odpověď a omluvu."

Ne, to není vtip. Žádosti o odpovědi na regulérní dotazy chápe tento bývalý redaktor Haló novin jako "špinavé estébácké praktiky". O StB zjevně nemá nejmenší tušení (nebo ho snad redaktorka ČT mučila elektrickým proudem či na něj sbírala kompro, hrozila mu kriminálem, vyhodila ho z práce, zavřela k pétépákům, vydírala ho?). Dělá se vám z toho šoufl.

Mynáře i Ovčáčka kryje a drží Zeman. Odpovídá za ně. Oni jsou jeho vizitka. On je oni a oni jsou on. Děsivé je, že si v demokratickém systému mohou takové jednání beztrestně dovolit a že se u nás stává normou. Mynář si dělá, co chce, vypadá to, že on řídí Zemana, ne Zeman jeho. Máte pocit, že sledujete mix mafiánské struktury a komiksu.

Nepřijatelně vystupuje i primářka Vlčková. Věra Kuberová popisuje: "Říkala, že už se k ní doneslo, že snad manžela zabili ilumináti, asi se jí to zdálo vtipné." Výsměch pozůstalým? Vážně? Novinářům Respektu a 168 hodin Vlčková řekla: "Mě nezajímá, že je to předseda Senátu. Mě tohle zbytečně zdržuje. Ať si Kuberovi skočí někam pro prášek." To už je drzost. Když se ptali, proč se chová tak hrubě, rodině přece zemřel otec, řekla, že "to všem příbuzným tady někdo zemřel, nic jiného než mrtvoly tady nemáme. Pro pana Kuberu platí to stejné jako pro všechny ostatní. Až mi doručí písemnou žádost, dostanou zprávu".

Zprávu však Kuberova manželka nedostala tři měsíce. Otázkou je, zda ji vůbec dostane, a pokud ano, zda jí po tom všem může věřit. Odkud se bere arogance primářky? Nevíme, ale zjevně má příklad v Zemanově okolí a v samotné hlavě státu také. Každopádně to z dostupných informací vypadá tak, že se k rodině chová bez soucitu a bez respektu.

Bez soucitu a respektu se chová i Zeman, Mynář a Ovčáček. Zřejmě mají co skrývat. Asi to, že si dopis objednali, že Mynář s Číňany dojednával taktiku proti Česku a Zeman ho kryje. Nebo ho poslouchá, a proto kryje. Ten suverénní Zeman, nad kterého kdysi nebylo, se zřejmě třese před Mynářem a spol. Jiné vysvětlení není. Vypadá to, že se ze Zemana stal jen nástroj (Rusů, Číňanů, Mynáře, Nejedlého, dokonce snad i Ovčáčka). Stačí si vzpomenout, že se vydával za přítele Kubery! A přece nehne prstem pro to, aby se jeho smrt vysvětlila.