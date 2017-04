Single ženy prý nemají právo na umělé oplodnění. Absurdní, předpotopní postoj

před 1 hodinou

Žijeme v Česku, takže rozumný návrh poslance Františka Adámka (ČSSD), aby i single ženy mohly podstoupit oplodňovací léčbu, samozřejmě neprošel.

Jsme pár, máme právo na potomka? Jsem žena, mám právo porodit dítě? Existuje základní lidské právo mít dítě? Tuto otázku řešili poslankyně a poslanci ve středu při třetím čtení novely zákona "o specifických zdravotních službách".

Probíralo se umělé oplodnění a zvlášť, jak to popsal ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), umělé oplodnění "ženy, která v době léčby své neplodnosti není v manželství a která hodlá tuto léčbu podstoupit bez partnera za použití spermií od anonymního dárce". Poslanec ČSSD František Adámek navrhl, aby zákon samotné ženě oplodnění umožnil.

Hned na začátku se postavme oběma nohama na zem a připomeňme: podíl dětí, které se v Česku rodí single matkám nebo mimo manželství, se blíží polovině, padesáti procentům. Sama matka, single matka, tedy nejenže není nic nenormálního, ale právě naopak, je to naše denní realita.

Poslankyně Jitka Chalánková (TOP 09) návrh odmítla. "Jde především o zákon lidskoprávní, protože dítě má právo poznat své rodiče a v mnoha zemích k tomu přistupují různým způsobem, ať je to dodatkem matriky, ať je to například nějakým registrem dárců, který potom dítěti bude zpřístupněn v určitém věku…"

Dodala, že kdyby její kolegové uzákonili právo uměle oplodnit single ženu, souhlasili by prý s tím, že "člověk má právo na dítě, lidé mají právo na děti… ale takto se právo na dítě formulovat skutečně nedá. Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva při veškeré citlivosti a nešťastné situaci těch párů, které se nemohou svého dítěte dočkat".

Zní to podivně, jako by žena potřebovala právo mít dítě. Ta úvaha je mimo; mít děti, plodit děti, není "právo", ale základní lidský pud, potřeba, nezbytnost. Lidstvo bez dětí skončí. Žijeme v době, kdy pro ženy přestává být možnost rodit samozřejmostí, často nemohou otěhotnět, i když po dítěti touží.

Chalánková však umanutě váže pomoc státu s otěhotněním na pár. Aniž by hleděla na to, že se polovina dětí rodí mimo rodinu. Nebo k tomu sice přihlíží, ale nesouhlasí. Argumentuje základním právem dítěte na oba rodiče. Pomíjí fakt, že nenarozenému dítěti je to právo platné jak lachtanovi rogalo.

Ta paní už se úplně zbláznila

I poslanec Marek Benda (ODS) zazářil: "Za prvé se předpokládá v celém tomhle příběhu, že se jedná o léčbu neplodnosti. Což u neprovdané, sexuálním životem nežijící ženy těžko se dá poznat, jestli se ještě jedná o léčbu neplodnosti nebo v jakých případech. Jestli tam předtím bude muset probíhat nějaká léčba nebo jestli se začneme tvářit, že to vlastně je možnost volného oplodňování."

Vázat sex pouze na provdané ženy? To zní opravdu "megakonzervativně", nebo spíš úplně mimoňsky. Nebo se v tom výroku spíš ukrývá zbožné přání, aby ženy a muži souložili, jen pokud nosí manželské prstýnky?

Poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL) podotkl, že je dobré znát demografická data o vývoji plodnosti a porodnosti, dlouhodobý výhled. "Jsem výrazný zastánce single matek a práva žen bez partnera hledat tuto cestu. Při vysokém průměrném věku narození prvého dítěte to často pro tyto ženy, které nenašly partnera, je jediné východisko jaksi životního optimismu nebo perspektivy. A je třeba to vnímat jako realitu. My se prostě pohybujeme v nějaké reálné společnosti. Chceme, aby ta společnost demograficky směřovala dopředu. Tak nemůžeme blokovat single matky a samostatné ženy, kterým se nepodaří najít partnera."

Pohled realisty, který neřeší "základní právo na dítě", zjevný nesmysl, ale vnímá situaci, v níž žijeme. Dětí se rodí málo, neustále slyšíme, že vymíráme nebo brzy vymírat budeme, jako Češi zanikneme, ale poslankyně Chalánková přijde s banálním zjištěním, že neexistuje právo na dítě.

Ono taky neexistuje základní právo na lásku, a přesto po ní kdekdo prahne. Víme, že láskyplný vztah prospívá. Na spoustu dobrých věcí, které bychom chtěli, neexistuje ani základní, ani nezákladní právo. Být šťastný, mít smysl, dělat to, k čemu se nejlépe hodím. Navíc je dobře, že taková práva nemáme, život není paragraf.

Ale protože neexistuje právo na dítě, nepovolíme single ženě, která po dítěti touží a která by je pravděpodobně i milovala, aby se i ona mohla léčit z neplodnosti. Absurdní. Mimo současnost, mimo realitu.

Pokud by taková žena neměla partnera (byla by, jak říká Benda, "sexuálně nežijící"), i tak by jí stát měl umožnit oplodnění. Proč ne? Je přece ve státním zájmu (v národním zájmu), aby se rodilo hodně dětí. Žádný strach, pokud by žena bez partnera otěhotněla a porodila, její dítě by se zařadilo do poloviny všech dětí žijících mimo manželství.

Ale žijeme v Česku, takže rozumný návrh poslance Adámka, aby i "singlice" mohly podstoupit oplodňovací léčbu, samozřejmě neprošel. Vystoupení poslankyně Chalánkové ministryně Marksová (ČSSD) komentovala takto: "Ta paní už se úplně zbláznila."

