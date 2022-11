Situace v Praze - Svoboda šilhá po oposmlouvě s Nacherem, konzerva se brání otvíráku

Těžko si představit, jak by Aliance pro stabilitu, STAN a Spolu fungovaly dohromady. Co by hlavnímu městu a jeho obyvatelům mohly nabídnout, na čem by se asi shodly.

Minulý čtvrtek proběhla ustavující schůze pražských zastupitelů, avšak Pirát Zdeněk Hřib primátorem zatím zůstal. Zasedání bylo přerušeno až do 24. listopadu - hlavní město víc než měsíc od voleb nemá nové vedení. Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), ANO a SPD tvrdě omezily kompetence dosluhujícího vedení. Strany se v Praze nedokázaly dohodnout, roli hrají silné animozity, osobní nesnášenlivost.

První schůze zastupitelů hlasovala o zmocněncích pro řízení městské policie a územního plánu. Piráti a Praha Sobě, nyní sdružení do nové Aliance pro stabilitu (13 + 11 mandátů), považovali hlasování za zbytečné, neboť městskou policii ze zákona řídí primátor, tedy dále Hřib. Ten odolal, o městské policisty příliš nejde, nýbrž o místo jeho dosavadního náměstka, architekta Petra Hlaváčka, šéfa kandidátky STAN. Zastupitelé zvolili Radomíra Nepila (ANO). Těžko to vykládat jinak než jako vykročení Spolu směrem k ANO.

Hlaváček po hlasování tweetoval: "Tak teď nevím. Podráží Spolu nohy svému potenciálně nejbližšímu koaličnímu partnerovi, nebo už promazávají ‚oposmlouvu‘?" - Narážel na to, že ANO, jež v Praze do voleb vedl Patrik Nacher, nabízí koalici Spolu, aby v Praze vytvořila dočasnou menšinovou radu (vládu), kterou by ANO podpořilo. Podstatná je ale ještě jiná věc - Hlaváček je kvalitní muž pro územní plán. Ale na to se nehledí, naopak.

Taktika Nachera je jasná - Hřib nesmí pokračovat v pozici primátora. Spolu a ANO má dohromady 33 mandátů, těsnou většinu v 65členné radě. Vznikla by pražská "opoziční smlouva", pokud ovšem budeme ANO považovat za opozici vůči Spolu. Zatím to vypadá podobně jako v kampani - Spolu je v opozici vůči Pirátům a vůči Praze sobě, cílem Bohuslava Svobody je potopit Hřiba a Jana Čižinského, šéfa Prahy sobě.

Jednání o vedení Prahy začala už 2. října. Premiér Fiala (ODS) si přál, aby kopírovalo složení vládních stran. K tomu poznámka: patří sem Praha sobě? Ve vládě není, je to uskupení ad hoc pro metropoli. A přece sem zjevně náleží. Proč? Volili ji zjevně ti samí lidé, kteří loni do sněmovny volili vládní pětku, nikoli ANO či, SPD. Přání Fialy však nabourává nejen zjevná náklonnost Svobody k Nacherovi, nýbrž i značně odlišné představy o budoucnosti města. Toto téma se ale nezmiňuje, o moderní rozvoj Prahy koalici Spolu nejde.

Jedna strana obviňuje druhou z blokování jednání, Spolu rozzlobil požadavek, aby v radě neseděl nikdo trestaný, ještě víc je rozčililo spojení Pirátů s Prahou sobě (24 mandátů). Celé to působí komicko-trapně, Spolu má větší zájem o trestně stíhaného Jana Wolfa (KDU-ČSL) než o to, aby se Praha přiblížila Berlínu či Paříži. Drží "zásadu", ať si každá strana dělá, co chce, ačkoliv ODS, lidovci i topka silně kritizovali Babiše za to, že je coby trestně stíhaný ve vládě.

Snížit počet parkovacích míst? Pomóc! Hřích!

Pojďme k podstatě. Ilustruje ji jedno hlasování pražské rady ještě v době, kdy byl náměstkem Hlaváček. Radou prošel jeho "hříšný" návrh, aby byl snížen počet parkovacích míst, který musí stavebníci podle pražských stavebních předpisů budovat u nových rezidenčních domů. Cíl - snížení cen nemovitostí. Návrh nyní připomínkují městské části. Jak jinak, odmítá ho Spolu. I proto byl Hlaváček sestřelen. Odéesácká autolobby si nenechá podobné novoty líbit.

Nejde jen o ceny nových budov, ale i o to, že se Prahou pohybuje čím dál větší množství aut. Kdyby se snížil počet parkovacích míst, stavby by to zřejmě zjednodušilo a byty by si v nich kupovali i lidé, kteří auto nemají a kteří auto ani mít nechtějí.

Už jen z toho je jasné, že se představy Aliance pro stabilitu a STAN zásadně liší od představ jak Spolu, tak ANO a SPD. Liší se zhruba stejně jako představy konzervy a otvíráku na konzervy. Těžko si představit, jak by Aliance, hnutí STAN a koalice Spolu fungovaly dohromady, jaké plány rozvoje by mohly spolu Pražanům nabídnout, na čem by se asi shodly.

Zároveň to vypadá, že by si ANO a Spolu rozuměly líp. A zase: co rozvoj města? Spojení ANO a Spolu by znamenalo, že se město bude rozvíjet pro auta, primárním cílem bude okruh pro auta, garáže pro auta, méně pruhů pro cyklisty, rozhodně ne zákaz aut v centru. Předpokládám, že by projekt Vltavské filharmonie v tichosti usnul. I jiné projekty by usnuly.

Před týdnem se vyjednávání pokusil odblokovat Hlaváček. Koalici Spolu navrhl dva modely spolupráce s Aliancí. V prvním by Spolu mělo pět radních a primátora, zatímco Aliance čtyři a STAN dva. Druhý model navrhl, aby primátora dostali Starostové, byl by jím tedy Hlaváček, šest radních by dostalo Spolu a čtyři Aliance. Spolu na to - alespoň zatím - nekývlo.

Výhoda této varianty? Hlaváček by se jistě snažil pokračovat v trendech, které začali s Hřibem. Aliance a STAN by měly 29 zastupitelů (24 + 5), Spolu má 19. Celkem je to krásných 48 ze 65, jenomže ODS bude mít obavy z převálcování, z cyklistů, z Prahy víc pro pěší. Konzerva nechce otvírák.

A je tu další moment, Bohuslav Svoboda už svoji roli splnil, trojkoalice Spolu volby vyhrála. Z útrob ODS je slyšet hlasy, že bude primátorovat jen krátce a pak bude vystřídán Zdeňkem Zajíčkem, místopředsedou ODS, bývalým člověkem Ivana Langera a bojovníkem proti cyklistům na ulici. Tomu by pak nahrávala mnohem spíš oposmlouva s ANO než to, co navrhuje Hlaváček. Vypadá to, že Praha se další čtyři roky přibližovat evropským metropolím nebude.

Zajíček: Je věcí každé strany, jestli nominuje trestně stíhaného. Wolf nic nespáchal (video DVTV z 18. října 2022)