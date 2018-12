Skoky na lyžích a novoroční projev. Kubera hlásí návrat ke kořenům televize

Jaroslav Kubera bystře vyhodnotil, že k tomu, aby se dostal 1. ledna do televize, není potřeba kandidovat na prezidenta.

V éře youtuberů a digitálních influencerů by člověk právem čekal přesně opačný trend. A ono ne: novoroční a vánoční projevy politiků v televizi a v rozhlase nejen že nebudou zrušeny, ale dokonce jich začíná přibývat. OMG!

Virál je král. Ale politici místo toho, aby bafli selfie tyče a pak to věšeli na sítě a mlsně počítali lajky a traffic, lezou s proslovy do televize jako za Husáka. To je těžce pasé. Staré jak telefonní seznam.

Jediný, kdo situaci jakžtakž pochopil, je Andrej Marek Prchal Babiš. Čaulidi kázání na Facebooku se žánru novoročního projevu v 21. století blíží přece jen víc. Už tím, že se neodehrávají jednou do roka, ale jednou za týden. Tudy vede cesta. Urvi et orvi!

Takže v televizním programu (jiný než tištěný samozřejmě nepoužíváte) si můžete (za)škrtnout: Na Štěpána Miloš Zeman, na Nový rok ústavní činitel číslo 2 Jaroslav Kubera. Jeden projev nestačí. Co na Silvestra, nic?

Kubera bystře vyhodnotil, že k tomu, aby se dostal 1. ledna do televize, není potřeba kandidovat na prezidenta. A neobsazeného termínu se zmocnil z titulu předsedy horní komory (kterým je teprve měsíc, takže motiv bije do očí). Chce hovořit asi deset minut (maximální únosná stopáž), má se to týkat společenské a politické atmosféry v Česku (naprosto šokující, brizantní agenda).

Tradicionalistický politik každopádně správně usoudil, že k novoroční obrazovce aspoň nějaký (jakýkoli) projev bytostně patří stejně jako oschlé chlebíčky, kocovina, pohádka a skoky na lyžích. Jaroslav Kubera hlásí návrat ke kořenům.

Novoroční projevy po roce 89 začaly slovy "tato země nevzkvétá" a vyvrcholily Klausovou amnestií, takže je na co navazovat. I když tahle laťka visí proklatě vysoko.

Ale schválně, kolik lidí v novoročních mátohách napadne "to by nebyl špatný prezident" nebo dokonce "on už to nedělá Zeman"? Kubera je možná lepší šachista, než si myslíme.