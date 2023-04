Snowden II, Američané neuhlídali tajnosti. Kdo stojí za únikem? Rusové? Trumpovci?

Ostudu si odnášejí americké tajné agentury, Pentagon a taky prezident Joe Biden. Z maléru se nepochybně raduje i Donald Trump. Někde tady, tedy mezi ruskými tajnými službami a trumpovci, bych hledal viníka.

U nás "vytekla" jen informace, že se ředitel BIS Michal Koudelka setkával s poradcem Miloše Zemana napojeným na Rusy Martinem Nejedlým. Spojenými státy však otřásá skandál se zveřejněním supertajných dokumentů. Týkají se toho nejcitlivějšího, co se v bezpečnostní oblasti odehrává: detailních zpráv o válce na Ukrajině a o podpoře Ukrajiny, komunikace amerických spojenců jako Izrael a Jižní Korea, detailů vyšpioněných ruských vojenských plánů.

Na veřejnost dosud uniklo 53 tajných nebo přísně tajných dokumentů. Jde o fotografie papírových dokumentů, prezentací a spisů. Byly vytištěné na papíře formátu A4 a někdo, zřejmě ten, kdo je vynesl, papíry složil do menšího formátu, asi aby je lépe ukryl při vynášení z tajné úložny.

Podle expertů je na světě zřejmě největší únik citlivých informací od doby Edwarda Snowdena, tj. za posledních deset let. Pentagon, americké ministerstvo obrany, popisuje únik tajných vojenských dokumentů jako závažné riziko pro národní bezpečnost Spojených států. Nejhorší je, že se jedná o aktuální, živé informace. Zdroj zatím není znám, prezident Joe Biden byl informován a z maléru jistě nemá radost, zvlášť když oznámil, že by chtěl znovu kandidovat.

Zajímavá je cesta zveřejnění tajných dokumentů, z nichž značná část podle Američanů vypadá autenticky. Začalo to už v lednu na nepříliš významné sociální síti Discord. Tam tajnosti visely do začátku března. Odtud byly přeposlány do větší sítě, až pak si "leaku" (úniku) všiml americký deník Wall Street Journal. Zřejmě dřív, než o tom věděla vláda USA, zveřejnil mix dezinformačně upravených verzí amerických dokumentů i neupravených dokumentů ruský propagandistický účet na Telegramu, tedy na síti, jež zahrnuje půl miliardy uživatelů a je sledována ve východní Evropě a v Rusku.

Pro americké tajné služby a pro Pentagon je to malér jak hrom. Zaráží, jak dlouho byly tajnosti dostupné na Discordu, aniž by si jich špioni všimli. Pokud skutečně jde o únik tajných dokumentů, a všechno to vypadá, že to není fejk, selhala bezpečnostní opatření. Popuzeni jsou Ukrajinci, Jihokorejci, Izraelci, skupina tajných služeb "Pět očí" a kdoví kdo ještě. Bidenovi prosáknutí klasifikovaných informací škodí.

Až minulý pátek, tři měsíce poté, co se dokumenty objevily na Discordu, a až poté, co je zveřejnil Telegram, bylo zahájeno vyšetřování. Češi by řekli "s křížkem po funuse". Hledá se osoba, která přeložené papíry někde v kapse či tašce vynesla. Až se najde, pokud bude nalezena, začne se zjišťovat, pro koho tato nová Snowdenka či Snowden dělá.

První, co každého napadne: pro Rusy. Poradce ukrajinského prezidenta Zelenského Mychajlo Podoljak si to nemyslí: "Když už získáte operační kanál na zpravodajské informace z Pentagonu, nevystřílíte si ho kvůli krátké slávě," napsal na svém účtu na Telegramu. Podle něj chtělo Rusko zveřejněním tajností na Telegramu odvést pozornost od ukrajinských příprav na ofenzivu a narušit důvěru mezi Ukrajinou a USA.

NOFORN, ne pro cizince. A teď to mají všichni

Podoljakova úvaha zní logicky jen do jisté míry. Pokud by šlo o jednorázový únik, který se nemohl opakovat, pokud by nešlo o to, že by měl jeden člověk delší dobu přístup k tajným dokumentům, pak by to neplatilo. Je divné, že papíry byly zřejmě vyneseny ven, že nebyly ofoceny. Kdyby k nim měl přístup někdo zevnitř, jistě by je neodnesl, ale ofotil. Taky však mohlo jít o "facku" Pentagonu: klidně vám je vyfoukneme pod nosem a natvrdo.

Nesmíme zapomínat na situaci ve Spojených státech, na soud s Trumpem, na to, jak rozervaná je tamní společnost. Je to jen spekulace, ale nedivil bych se, kdyby materiály vynesl nějaký příznivec Donalda Trumpa, aby ukázal neschopnost demokratů řídit stát a bezpečnost. Nebo aby poškodil spojenectví USA s Ukrajinou. Může to být akce nějakého amerického "vlastence".

Uniklé dokumenty nesou označení "NOFORN", nesmějí být poskytovány cizím tajným službám. Nabourávají vztahy mezi Jižní Koreou a USA, neboť uniklo, že Jihokorejci chtějí dodávat munici Američanům a ti by ji pak dodávali Ukrajině přes Polsko. Jižní Korea má však zásadu nezasahovat do jiných vojenských konfliktů. Jiný dokument, jehož původcem je CIA, popisuje, že Mosad, izraelská tajná služba, údajně podněcuje protesty proti vlastní nové vládě.

Tyto stopy nás vedou zpět k zájmům ruských tajných služeb. Pro ruskou válku na Ukrajině je doslova zabíjející, že západní tajné služby pomáhají Ukrajincům, kupříkladu jim vytipovávají cíle. Sice se to jaksi veřejně ví, sice je "jasné", že Západ pomáhá Ukrajině i strategicky, ale přece jen je něco jiného, když najednou čtete, kolik stojí raketové systémy HIMARS a jak rychle ukrajinští vojáci spotřebovávají munici do těchto raketometů, což dokumenty uvádějí.

Rusové úniku využili k šíření lží a dezinformací, změnili poměry mezi velkými ruskými a menšími ukrajinskými ztrátami. Nepřekvapí to, jde o samozřejmost. Pro dnešní dobu je typické, že nemůžete věřit ani uniklým tajným informacím. Na druhou stranu dokumenty ukazují, že americké tajné služby disponují detailními informacemi z útrob ruské vlády i armády. To Rusové jistě zveřejňovat nechtějí.

Jaký je výsledek "leaku"? Američané jsou zjevně poškozeni. Spojenci jim budou méně důvěřovat. Pokaženy jsou vztahy USA s Ukrajinci, vytekl i fakt, že Američané sledují Volodymyra Zelenského. Ukrajinu a její úsilí o získání celého svého území poškozuje dokument nazvaný "Rusko-Ukrajina: Bitva o Donbas směřuje v 2023 k patu". Spojenci však veřejně neříkají, jak komplikované je to s Rusy okupovanými územími Ukrajiny.

Zdá se tedy, že profit z úniku tajných dokumentů mají spíš Rusové, kterým se nedaří probíhající nová ofenziva na Ukrajině. Ostudu si odnášejí americké tajné agentury, Pentagon a taky Joe Biden. Z maléru se jistě raduje i Trump. Někde tady, tedy mezi ruskými tajnými službami a trumpovci, bych nejspíš hledal viníka. Nepochybným viníkem je však i neschopnost Pentagonu materiály zajistit.

