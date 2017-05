Sobotka: Nevolte Zemana! A nabízí čínomily Zaorálka a Štěcha, ženu v pivním Česku ne

před 1 hodinou

Andrej Babiš se podle posledních průzkumů i přes maléry typu zneužívání médií drží stále velmi vysoko. A sobotkovci visí dole. Působí to až fatálně.

Proces "dezemanizace" ČSSD pokračuje. Vedení strany, především předseda Bohuslav Sobotka, čím dál víc tlačí na to, aby se Miloš Zeman nestal jejím kandidátem na Hrad. Dlouho nezaznělo žádné jméno, až ve čtvrtek premiér v rozhovoru pro web iDnes.cz vytasil hned dva adepty: ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a předsedu Senátu, českou ústavní dvojku, Milana Štěcha, bývalého odboráře.

Jde o náznak, Sobotka mluvil o tom, že sociální demokraté debatují, koho vlastně volit a jestli nemají během léta "vygenerovat nějakého kandidáta z řad sociální demokracie, nebo i nějakého nestranického kandidáta, který by oslovil voliče nalevo od středu". Štěcha a Zaorálka vidí jako výrazné osobnosti, které by se té role mohly "velmi dobře zhostit".

Sobotka je netlačí, používá svůj nenápadný styl, ale poprvé voličům své strany nabízí náhražku za Zemana. Sledujeme snahu o postupné, tiché odpoutávání od současného prezidenta, který ČSSD intenzivně škodí, ale paradoxně má v této straně stále nemalou podporu.

V rozhovoru pro iDnes ho premiér popsal takto: "Už to není ten Miloš Zeman, jak si ho pamatujeme z devadesátých let, kdy byl liberál a sociální demokrat. Dnes bych řekl, že je to takový národní konzervativec." Sobotka levicovým voličům oznamuje: Zeman už není sociální demokrat, tak ho nevolte. - To je, zdá se, důležitější než obě jména.

Zároveň ale dává do placu konkrétní osoby, šéfa Senátu a šéfdiplomata státu, funkčně tedy žádná ořezávátka. Na otázku, koho upřednostňuje, zazní typicky sobotkovská, opatrnická (ne)odpověď: "Z těch dvou bych si vybral oba dva."

Mimochodem, představa, jak na Hradě sedí dvojička, není tak úplně marná, mohl by kandidovat nejen Zaorálek se Štěchem, ale třeba i Zeman s Babišem a zároveň by spolu obsadili prezidentský i premiérský post. Takový český prezidenstsko-parlamentní model demokracie, který by odpovídal českému dvouocasému lvu.

Ono to vlastně svým způsobem sedí, že na Hrad kandiduje Zeman s Babišem, jsou spolu čím dál těsněji, veřejněji propojeni, vládní krize to ukázala plasticky.

Levicoví liberálové a submisivní čínismus

Zpět k sociálnědemokratické dvojici. Podle Sobotky má ČSSD silné osobnosti, "které by mohly oslovit nejen voliče ČSSD, ale i levicové liberály, lidi na politické levici, kteří nechtějí volit Miloše Zemana, a ti ostatní kandidáti jim připadají spíš pravicově vymezení."

Nemá smysl dva nahozené tipy do hloubky rozebrírat, snad jen pár poznámek. Milan Štěch: v poslední době se nechvalně proslavil podpisem čtyř nejvyšších ústavních činitelů pod podlézavé prohlášení vůči komunistické Číně. Jak by tohle mohli levicoví liberálové skousnout?

Lubomír Zaorálek ono potupné prohlášení musel coby šéfdiplomat nechat napsat a odsouhlasit, ač pod ním není podepsaný. Jinak proslul tím, že Zemanovi kývl na obrat české zahraniční politiky od ochrany lidských práv k poklonkování Číně. (A hraje se Zemanem šachy.) Jak by se s jeho submisivním čínismem levicoví liberálové smířili?

Sobotka do vzduchu vyhodil dvě jména, jde mu víc o "nevolte Zemana" než o "volte Štěcha a Zaorálka". Dnes se ani největšímu optimistovi nemůže zdát, že by kdokoli z těch dvou měl šanci získat víc hlasů než Zeman. Že by premiér navrhl nějakou ženu, to mu zřejmě ani na mysl nepřijde; žijeme přece v mužsko-pivním Česku, kdepak ženskou.

Vedle Sobotkova oznámení "Zeman Ne" je zajímavý ještě jeden fakt. Vládní krize, válka s prezidentem a vyhnání jeho chráněnce Babiše z financí a kabinetu, nic z toho zatím nepřineslo sociální demokracii body v průzkumech veřejného mínění. Nepomohli si.

Po skončení vládní krize vyšly dva volební průzkumy, která vznikaly během ní: v jenom (Median) měla ČSSD 14 a ANO 26 procent, ve druhém (vyšel v pátek, CVVM) ČSSD obdržela opět 14 a ANO 33 procent… Babiš se tedy přes maléry typu zneužívání médií drží stále vysoko a sobotkovci visí dole. Působí to až fatálně. Kandidovat na Hrad Štěcha se Zaorálkem, to by tenhle trend neotočilo ani omylem.