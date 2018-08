Socka zadarmo, pes zadarmo. Neměli by Landovského sebrat za uplácení? Jasně!

Pražská ČSSD rozjela komunální kampaň... jak to říct? No, babišovsky, anoisticky, agrofertově. Klíčové slovo pražské kampaně zní JASNĚ!

Na plné pecky začala předvolební kampaň do komunálu, taky v Praze se s plakáty a billboardy roztrhl pytel, slíbí vám klidně věčný život, jen když jejich straně dáte hlas.

Rozjela to i vládní sociální demokracie se svým mladým kandidátem na primátora Jakubem Landovským, který na Twitteru vyvrací dohady, že půjde místo Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí ("Nikdo mě neoslovil. Soustředím se na co nejlepší výsledek ČSSD v Praze. Člověk by měl věci dodělat, než začne uvažovat o jiných. Hezký víkend všem.").

A rozjela to… jak to jen říct? No, babišovsky, anoisticky, agrofertově. Klíčové slovo pražské kampaně zní JASNĚ! (www.jasne.cz) Podobně měl Andrej Babiš dříve své slavné PROSTĚ, prostě to dokážeme, prostě to uděláme, prostě to zmákneme. Socdem má místo prostě jasně, no jasně, vždyť oslovuje jiné voliče.

Co Jasně!? Leccos. Tak třeba "0 Kč za psa zodpovědného majitele. Jasně!" Pražští oranžoví v čele s Jakubem Landovským zřejmě dospěli k názoru, že psů je v Praze nedostatek, o psa skoro nezakopnete. Jak z toho ven? Nulový poplatek, protože tohle Pražany strašně pálí, poplatky za psa jsou kruciální problém hlavního města, ten když se vyřeší, najednou zmizí rozkopané ulice, padající mosty, vedro kvůli nedostatečné zeleni, pekelné stavební povolovačky, nulový poplatek za psa konečně omezí počet turistů a aut v centru atd.

Jako vždy je v tom háček, platí to "pro zodpovědného majitele". Jak se pozná? Ustaví se asi nějaké kontrolní komise pro majitele psů, jakési pouliční oranžové výbory, a ty sjedou integritu zodpovědnosti. Jasně!

Dál přichází bomba: "0 Kč za jízdné MHD zmírní dopravní zácpy. Jasně!" (Zvláštní, nula korun tady není pro zodpovědné cestující v metru, autobusu, tramvaji. Proč? Zadarmo se povezou i nezodpovědní pasažéři?) Úvaha Jakuba Landovského a pražské ČSSD je jasná: řidič, který denně jezdí autem do rachoty, čeká jen na to, až bude "socka" zadarmo. Nemá na roční jízdenku, proto, chudák, jezdí denně fárem.

Urážka Pražanů

Tady začíná být již zřejmé, že ono "jasně" má v socedemspeaku jiný význam než v běžné české řeči. Jaký, to obvykle zjistíme až po úspěšných volbách. Jako příklad poslouží slovo "prostě" v anospeaku. Po čtyřech letech obhospodařování Prahy víme, že "prostě" znamená vůbec ne, nikdy, nijak, ani náhodou, nebo, volně přeloženo, sorry jako, ale nemáme na to.

Zpět k pražské ČSSD a její geniální kampani, jež nemůže nezabrat: "2500 Kč pro každé dítě na lyžák a školu v přírodě. Jasně!" Tohle mi přijde nedotažené, přidal bych lyžáky, carvingové lyže nebo prkno, hůlky, helmu, kombinézu a permici zdarma na šest dní.

Celou tu kampaň na Twitteru shrnul předseda ČSSD Jan Hamáček, toho času vládní dvojministr, již 20. srpna: "Dopoledne na zahájení pražské kampaně @CSSD. Kandidát na primátora @jlandovsky má jasné priority: MHD pro Pražany zdarma, 2000 dostupných bytů každý rok, o 10% méně na složenkách za vodu, plyn a elektřinu, 2500 Kč pro každé dítě na lyžák a školu v přírodě a nulový poplatek za psa."

(Neměli by pražskou ČSSD a Landovského sebrat za uplácení?)

Každý rok 2000 bytů, tak to je moc fajn, když povolení přestavby staré garáže na novou trvá zhruba rok, povolení pokácet shnilé břízy trvá zhruba čtyři měsíce a platí až za půl roku atd. atd. Jak chtějí ti dobří sociální demokraté "chrlit" 2000 bytů ročně? Nemyslí oni něco jako kdysi Jiří Čunek ve Vsetíně, tedy kontejnery? No jasně!

Na Twitteru najdeme mnoho trefných komentářů k oranžové kampani, třeba jistý Michal Šimota píše: "Honzo, Jakube, dyť jste toho půlku zapomněli. Ty panáky jsme včera už neměli dávat. Takže doplňuji zbytek: Pivo pro všechny Pražany zdarma - i v MHD. A jelikož se v Metru neuchytil prostřední vagón jako seznamka, jistě se nyní uchytí jako hospoda."

Ta kampaň se stává krutým obrazem stoleté ČSSD. Takřka úplná rezignace na hodnoty, na skutečné problémy, místo toho sprosté, megapopulistické uplácení voličů a zčásti ukradení staršího marketingu ANO. Politika jako PR, jako zboží, oranžoví jako agenti s teplou vodou. Stručně shrnuto: urážka Pražanů. To určitě zabere. A jestli ne, Landovský může jít na toho ministra zahraničí. Jasně!