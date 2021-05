Souvisí Vrbětice se snahou Zemana odvolat Koudelku? Leccos napoví časová osa

V srpnu nastupuje Jiří Rom na Hrad. V tu dobu už BIS zřejmě měla informace o vztahu mezi výbuchem ve Vrběticích a akcí ruské GRU. V polovině listopadu je premiérovi odevzdán materiál, jehož cílem je sestřelit Michala Koudelku.

Blíží se léto a s ním doba, kdy bude muset premiér a vláda rozhodnout, kdo dál povede Bezpečnostní informační službu (BIS). Michal Koudelka stohí v čele kontrarozvědky od 15. srpna 2016, takže mu letos v srpnu vyprší první pětiletý mandát. Jako šéf může sloužit maximálně dvakrát pět let. Prezident Miloš Zeman žádá, aby Koudelka skončil, není s ním spokojen, dokonce loni premiérovi poslal dokument, kterým svůj odpor k řediteli zdůvodňuje. Respekt a Aktuálně.cz už začátkem roku získaly jeho obsah.

Je velmi příznačné, že premiér si práce BIS a jejího šéfa cení. Zjevně proto vláda už šestkrát navrhla Zemanovi, aby ředitele jmenoval generálem, a hlava státu žádost šestkrát za sebou odmítla. Koudelku opakovaně podpořila i sněmovní Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS, která se zabývala přímo případy, jež Zeman kritizoval (kupříkladu kauzu ricin, tedy údajnou snahou zabít některé pražské politiky a rolí, již BIS v případu sehrála).

Sledujeme tedy naprosto zásadní státní rozpor. Prezident jde proti české rozvědce (její agenty nazývá "čučkaři"), ale vláda i kontrolní orgán sněmovny bisku podporují. Zároveň dnes přesně víme, co Zeman Koudelkovi a jeho lidem vytýká: na prvním místě práci, jež se vztahuje k působení ruských agentů na českém území. Tento fakt je dobré mít na zřeteli zvláště v dnešní době, kdy víme, že to byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU, kteří zabili dva české občany a vyhodili do povětří muniční sklady ve Vrběticích.

Další klíčový moment: Hrad do svých služeb přijal Jiřího Roma, bývalého analytika BIS, člověka, který měl přístup k naprosto klíčovým informacím, jež služba shromažďovala. Je známo, že po odchodu ředitele Jiřího Langa, chtěl Rom službu řídit a neuspěl. Jmenován byl Koudelka. Také je známo, že Rom byl již dříve vyšetřován a že BIS měla zaznamenánu jeho komunikaci s expolitikem Vítem Bártou, jehož bezpečnostní agentura v minulosti shromažďovala kompromitující materiály na politiky. Právě Jiří Rom je podle Zemana autorem bodů, kterými prezident tlačí na Koudelkův konec.

Další moment, který by dnes mohl hrát významnou roli v událostech, jichž jsme udivenými svědky. Rom odešel z BIS loni v létě. V srpnu se stal zaměstnancem Hradu. Na dotaz, co tam bude dělat, odpověděl mluvčí Ovčáček, že tomuto bývalému analytikovi BIS Kancelář prezidenta republiky "nabídla možnost zúročit dosavadní zkušenosti na odpovídající pozici".

Tady to začíná být hodně zajímavé. Jednak proto, že ony "analytické materiály" proti BIS a speciálně proti Koudelkovi vyrábí právě Rom. Jistě s plným vědomím, že Hrad dnes už zcela nezakrytě pracuje ve prospěch Putinova režimu. Ale dále je to zajímavé proto, že v době, kdy Rom odcházel, mohl mít již nějaké informace o roli agentů GRU ve vrbětických výbuších. Nevíme přesně jaké, ale mít je v tu dobu podle informací z BIS mohl.

Odkud se Rusové dozvěděli o vývoji vyšetřování?

Zároveň víme, potvrdil to kupříkladu ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun Hospodářským novinám, že Rusové věděli o vývoji a směru vyšetřování vrbětických smrtí a výbuchů dříve, než to premiér veřejně oznámil letos 17. dubna na tiskové konferenci. Není jasné, odkud se to Rusové dozvěděli, ale je jasné, že se na zveřejnění připravili, rozjeli předem dezinformační kampaň a zřejmě také informovali svoji lidi v Praze, kteří už v únoru začali prodávat své luxusní byty v Bubenči, blízko ruské ambasády.

Kdy se Rusové o výsledcích vyšetřování NCOZ a BIS dozvěděli? Nevíme. Ale dá se tušit, že museli mít dosti značný předstih, když stačili připravit dezinformační kampaň. Od koho se to Rusové dozvěděli? Opět nevíme. Ale víme, že exanalytik BIS Jiří Rom mohl mít o vztahu GRU a Vrbětic nějaké informace.

Zároveň však víme, že jako bývalý důstojník kontrarozvědky nesmí informovat nejen o tajných věcech služby, ale vůbec o žádných, které odtud pocházejí. Nelze však zkontrolovat, zda o informacích, které si z BIS přinesl, na Hradě nemluvil. Nelze tedy ani zkontrolovat, zda nemluvil o tom, co už v tu dobu mohl vědět o Vrběticích.

Víme však s jistotou, že krátce po jeho nástupu do Kanceláře prezidenta republiky začal nový útok Zemana na BIS a jejího ředitele, dokonce útok nebývalé síly. Loni, symbolicky den po 17. listopadu, jsme se dozvěděli, že prezident Miloš Zeman již předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) materiál týkající se šéfa BIS Michala Koudelky. Prezident to tehdy oznámil Parlamentním listům. Nevíme přesně, kdy ten materiál premiér dostal, o kolik dní či týdnů dříve.

Časová osa je tu velmi důležitá. V srpnu nastupuje Rom na Hrad. V tu dobu už BIS zřejmě měla informace o vztahu výbuchů ve Vrběticích a akci ruské GRU. V polovině listopadu je nejen hotov, ale i premiérovi odevzdán materiál, jehož cílem je sestřelit Koudelku a zpochybnit práci kontrarozvědky. Někdy v tu dobu už Rusové museli chystat dezinformační kampaň, jež předcházela zveřejnění informací o výbuších 2014.

My samozřejmě nevíme, odkud se to Rusové dozvěděli, stejně jako nevíme, zda nový útok Zemana na Koudelku mohl souviset s vrbětickými zjištěními nebo ne. Můžeme však sledovat časovou osu a vyvozovat si své závěry.

Jak šly události za sebou

Zároveň víme, co obsahoval Zemanův materiál, který vypracoval Rom a který zdůvodňuje, proč nesmí Koudelka pokračovat. Jsou to vesměs výhrady, jež se týkají práce BIS proti ruským agentům: nespokojenost se zjištěními okolo novičoku (BIS potvrdila, že se u nás nevyráběl; důležité je, že se novičok týkal otravy agenta Skripala, kterou provedli ti samí agenti GRU Čepiga a Miškin, kteří u nás vyhodili muniční sklady do vzduchu).

Dále již výše zmíněná operace ricin, tedy ruská zpravodajská hra na našem území, do níž byla zapletena ruská ambasáda a tam působící agenti tajných služeb. Další výtka se týkala tvrzení Koudelky "… není spor o tom, že Rusko využije před evropskými volbami dezinformační kampaň, je jen otázkou jak".

Materiál pokračoval tvrzením, že Koudelka "veřejně prezentoval údajné odhalení kybernetické infrastruktury FSB (ruské tajné služby), působící na českém území, a tím došlo k ohrožení policejní práce". Není však známo, že by si policie na "vyzrazení" stěžovala. A zase se to týkalo Ruska.

Naprosto absurdně pak zněl Zemanův nový úkol pro BIS: "Zabezpečte informace a poskytněte mi zprávu, kteří konkrétní ruští zpravodajští důstojníci působí v Česku, kteří Češi s nimi spolupracují a jaké informace jim předávají." Když si toto zadání spojíte s vyšetřováním Vrbětic, jsou to opravdu drsné požadavky, které bezpečnostní experti od první chvíle považovali za skandální a vysoce rizikové.

Znovu a znovu však musíme mít na mysli, jak od loňského léta následovaly události za sebou a jak se zvyšovala ruská aktivita souběžně s vyšetřováním vrbětických výbuchů, na jejichž odhalení pracovala Národní centrála proti organizovanému zločinu a BIS.

Pro ty, kteří mají na mysli české bezpečnostní zájmy, je odvolání Koudelky, jeho nepokračování v čele BIS po letošním srpnu, nemyslitelné. Naopak pro ty, kteří mají na mysli zájmy Putinova režimu, jež nás čerstvě označil za nepřátelskou zemi, je odvolání Koudelky základním úkolem.

Projev Miloše Zemana ke kauze Vrbětice a česko-ruské krizi (video z 25. dubna 2021)