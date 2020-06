Špinavá hra Kremlu v Praze, Česko nemělo vyhostit jen 2 diplomaty, ale 20 agentů

Cílem „akce ricin“ kremelských tajných agentů je nejspíš pošpinit české bezpečnostní složky, hlavně tajnou službu BIS. Ve finále to povede k vyhoštění českých diplomatů z Moskvy. Taková pěkná, moderní družba.

Nečekané vyústění má "kauza ricin", hrozba smrtí třem pražským politikům (primátoru Hřibovi a dvěma starostům, Kolářovi a Novotnému). Prý šlo o rivalitu mezi dvěma zaměstnanci ruské ambasády. Tedy ne o snahu odpravit české politiky, kteří se nelíbili Kremlu. Celé to divadlo vypadá poněkud šíleně a člověk by se dost zapotil, kdyby tomu chtěl věřit. Ona rivalita končí tím, že Česko oba (jeden v tom byl údajně nevinně) zaměstnance ambasády vyhostí (jeden má jen diplomatický pas, nikoli diplomatický status, tudíž není diplomat).

Premiér Babiš to popsal takto: "Z informací a předložených důkazů, které jsem obdržel od Bezpečnostní informační služby (BIS), jednoznačně vyplývá, že celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal cíleně naší Bezpečnostní informační službě smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům. Způsobil tak kromě zbytečného vytížení našich bezpečnostních složek další komplikaci v česko-ruských vztazích a poškození dobrého jména Ruské federace v České republice."

Podle ruské ambasády jde "o vykonstruovanou provokaci" a "nepřátelský krok" z české strany. Prý to svědčí "o nezájmu Prahy normalizovat rusko-české vztahy, které poslední dobou degradovaly, a to ne naší vinou". Lež na lež, převracení reality, které už tak dobře a tolik let známe.

Pokusme se celý "objasněný" případ rozebrat. Začněme BIS. Udělala chybu? Sedla na lep? Ztrapnila nás? Představme si, co se dělo (pokud se to dělo tak, jak je nám předloženo). Jeden Rus z ambasády napráská české tajné službě svého nadřízeného, že sem jede vraždit. Podle Deníku N měl svého šéfa Andreje Končakova udat jeho podřízený z ambasády Igor Rybakov. Deník N píše, že mezi nimi panuje už rok těžká rivalita.

Co na to BIS? Nesmí takovou informaci, byť anonymní, podcenit. Jistě se ji snažila ověřit. Zjistila, že do Prahy diplomat Končakov přijel i s kufříkem. O.K. Varovala policii, ta politikům poskytla ochranu. Nemohla konat jinak. Normální postup. Věděla "biska", že jde o Končakova a Rybakova a že se nesnášejí? (Tedy pokud je ta informace pravdivá.) Když to vědí novináři, pak zcela jistě i BIS. Mělo ji to zarazit? Těžko. Že se nesnášejí, ještě neznamená, že informace není pravdivá.

Dobčinskij a Bobčinskij

Pojďme dál a tady to začíná být zajímavé. Ten, který Končakova práskl, údajně Rybakov (Končakov a Rybakov jsou trochu jako Dobčinskij a Bobčinskij z Gogolova Revizora) dříve pracoval pro ruskou tajnou službu FSB, pak ji opustil, časem vystudoval Diplomatickou akademii ruského ministerstva zahraničí a skončil jako zaměstnanec Rossotrudničestva v Praze. Rossotrudničestvo je Federální agentura pro věci společenství nezávislých států, krajanů žijících v zahraničí a pro mezinárodní humanitární spolupráci. Předpokládá se, že organizaci využívají také ruské tajné služby k verbování agentů a špionské činnosti.

Tak si to představme. Člověk, který pracoval pro FSB, ví, co je to zač, který pracuje pro Rossotrudničestvo, ví, co je to zač, práskne české tajné službě kolegu, jehož nesnáší. Na české straně jeho udání spustí obří bezpečnostní akci, ohrozí česko-ruské vztahy. Rozumějme, ten pán jde proti zájmům Kremlu v Praze jen z osobní zášti. Jako by nevěděl, jak se mu za to může FSB odplatit. Co se s ním asi stane, až se vrátí do Ruska? Zmizí navždy? Zavřou ho? (Bude dobré sledovat jeho osud, kam pojede příště, jestli ho odrovnají, nebo vystřelí pěkně nahoru za dobrou práci.)

Upřímně, celé to úplně nesedí. Nezdá se, že fabuluje česká strana, tedy "biska" a Babiš. Na jejím konání nesedí jediná reálie - vyhoštění "nevinného" Končakova, šéfa ruského kulturního centra. Proč letí i on? Podle předložené legendy se stal jen obětí ujetého, nesnášenlivého Rybakova.

Jediné logické vysvětlení vyhoštění skutečného diplomata Končakova je, že pod krytím kulturní činnosti pracuje pro ruské tajné služby a "biskou" byl vyhodnocen nikoli jako Rybakovova oběť, nýbrž jako člověk pro Česko obzvlášť nebezpečný.

Jak pošpinit BIS

A ruská strana? Pokud by byla historka pravdivá, uřízla kapitální ostudu. Ale mohla jí přece snadno zabránit. Na ambasádě o sporu Rybakov-Končakov jistě věděli. Ruské tajné služby jsou považovány za jedny z nejnebezpečnějších (nejlepších) na světě. Že by si neprokleply svoje lidi? Když byla třem českým politikům poskytnuta ochrana kvůli ricinovému vrahovi, na ambasádě prolezlé agenty určitě horečně zjišťovali a snad i rychle zjistili, co se stalo. Potom to mohli české straně vysvětlit a Rybakova prostě vyhodit; Česko se prý snažilo o tiché, diplomatické řešení.

Znovu opakuji, dá náramně velkou práci celou tu historku zbaštit, považovat ji za kompletně pravdivou. Stačí si uvědomit, co se dělo před ní (Rusko rozdmychávalo skandál z odstranění sochy maršála Koněva, šéf KSČM Vojtěch Falmer Filip nutil Andreje Babiše odvolat ministra zahraničí Tomáše Petříčka atd.), jaký poprask "kauza ricin", jež se mění v kauzu "dva kohouti na ruské ambasádě", vyvolala.

Dost možná Rusům jde o pošpinění české kontrarozvědky BIS. Ta teď vypadá, že Rusy poškodila, ne nějaký ubohý, nedůležitý Rybakov. Nezapomeňme, že Bezpečnostní informační služba roky varuje před činností ruských zpravodajských služeb v Česku. Ji i jejího šéfa Michala Koudelku neustále napadá Putinův obdivovatel na Pražském hradě Miloš Zeman. A nemusí jít "jen" o "bisku", najednou se zdají směšní všichni, kdo operovali s ricinovým vrahem. Bylo to přece jen škorpení dvou Rusů na velvyslanectví, ha ha ha.

Závěr. Sledujeme špinavou ruskou zpravodajskou hru, která má poškodit Putinovu Rusku nepřátelské české bezpečnostní složky, prohloubí příkopy v české společnosti a nepochybně povede k vyhoštění českých diplomatů z Moskvy. Česko mělo vyhostit ne dva "diplomaty", ale dvacet agentů, je jich tu jak psů. Taková pěkná, moderní družba.