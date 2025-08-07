Komentáře

Vratislav Dostál Vratislav Dostál | Komentáře
před 13 hodinami

Splněný sen politického šmejda: Okamura se teď začne vydávat za oběť nové totality

Nic lepšího nemohlo Tomia Okamuru necelé dva měsíce před volbami potkat. Protože pokud na něj právě v tento čas podal státní zástupce obžalobu za podněcování k nenávisti, je naprosto jisté, že mu tím dodal munici pro horkou fázi kampaně. Okamura se bude vydávat za oběť poměrů, kterou chce vláda Petra Fialy kriminalizovat.
Tomio Okamura s letáčkem z kampaně ke krajským volbám v roce 2024, kterou kritici označovali jako rasistickou.
Tomio Okamura s letáčkem z kampaně ke krajským volbám v roce 2024, kterou kritici označovali jako rasistickou. | Foto: Aktuálně.cz/ČT24

Nejprve fakta: státní zástupce podal obžalobu na Tomia Okamuru a SPD, jejímž je předsedou - a to za podněcování k nenávisti. Věc se týká nechutných plakátů, které Okamurova strana prezentovala loni před krajskými volbami.

Související

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

okamura

Na prvním z nich byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem s vysvětlením, že nedostatky v našem zdravotnictví nevyřeší "chirurgové z dovozu", na druhém pak dva romští chlapci a tento text: "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku…" A pod ním pak toto: "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".

Letos v lednu byla na Okamuru podána trestní oznámení. A jedním z těch, kteří tak učinili, byl Jiří Pospíšil z TOP 09. Policie pak v žádosti adresované Poslanecké sněmovně o vydání Okamury k trestnímu stíhání uvedla, že plakáty mají rasistický a xenofobní podtext.

V únoru pak většina dolní komory skutečně zbavila Okamuru imunity. A jen tak mimochodem: sněmovna o tom bude skoro jistě rozhodovat také po říjnových volbách.

A teď politické důsledky: loni na podzim byla SPD na sestupné trajektorii. Situace se pro Okamuru jevila krajně nepříznivě. Třeba volební modely agentury Median přisuzovaly po celý loňský podzim SPD podporu těsně nad pěti procenty, v prosinci se Okamurova formace dokonce ocitla pod nimi.

Jako by Okamurovi docházel dech, nepřicházel s ničím novým, působil opotřebovaně a bez nápadu. Navíc ho o voliče začali obírat z jedné strany Motoristé, z druhé pak Kateřina Konečná a její hnutí Stačilo!. Okamura byl tou dobou u konce s dechem. Jeho metoda, jejíž těžiště bylo v rozeštvávání společnosti a v údajném boji proti nepřizpůsobivým, se vyčerpala.

Související

Politická šikana: Cena Okamury prudce stoupá, Pazderková jako "krotitelka" kritiků

politická šikana 8
30:11

Jen pro kontext: Okamura je už dlouhé roky politickým šmejdem, kterému nikdy nešlo o to, aby řešil problémy lidí a hledal složitá řešení jejich sociálních a ekonomických těžkostí. Šlo mu vždy jen o sebe. Jeho ambicí nikdy nebylo vládnout a přispět tak ke zlepšení poměrů. Nikoli - je to politický podnikatel, který na problémech lidí leda tak parazituje s cílem čerpat maximum peněz určených pro dotace politickým stranám.

A loni v prosinci se zdálo, že s tím je konec. Jenomže pak přišla zmíněná trestní oznámení. Od té chvíle je předseda SPD jako politý živou vodou. Hýří energií, dostal náboj a nový impuls. Nemine snad den, aby o sobě neprohlásil, že ho chce vláda kriminalizovat, že ho chtějí Fiala a spol. umlčet. A on že je ten odvážný, který bude i nadále říkat pravdu a bojovat.

Už jenom chvilku, a začne tvrdit, že je disident a oběť jednoho z největších útoků na svobodu slova od listopadu 1989. Že je oběť nové totality, což je jiné nesmyslné a nepravdivé označení, které ve vztahu k politickému dění tak rád a stále dokola opakuje Andrej Babiš.

O lepší "potravě" a "důkazech o prohnilých poměrech" pro své voliče se Okamurovi ani nesnilo. K jeho opětovné expanzi jistě přispěl také integrační tah, který spočíval v tom, že SPD před volbami vytvořila alianci se Svobodnými, Trikolorou a hnutím Pro.

Jenomže bez toho, aby o sobě mohl říkat, že je obětí politické kriminalizace, za jejímž zrodem stojí Fialova vláda, by nejspíš SPD aktuálně nebyla třetí nejsilnější politickou stranou v zemi. A to je horká fáze kampaně ještě pořád před námi - je skoro jisté, že Okamura situaci využije a svou rétoriku ještě vyhrotí. Máme se jistě na co těšit.

 
Mohlo by vás zajímat

Pospíšil přišel, viděl a - zvítězil. Lipavskému ukázal, jak na předvolební marketing

Pospíšil přišel, viděl a - zvítězil. Lipavskému ukázal, jak na předvolební marketing

Bitka žen na pláži v Oděse kvůli ruské hudbě. Hrozí za ruštinu na Ukrajině problémy?

Bitka žen na pláži v Oděse kvůli ruské hudbě. Hrozí za ruštinu na Ukrajině problémy?
0:42

Anglický deník: Proč je hudba z Albionu tak zatraceně dobrá? Odpověď je prostá

Anglický deník: Proč je hudba z Albionu tak zatraceně dobrá? Odpověď je prostá

Bitva o Pokrovsk: stáhnou se Ukrajinci, nebo vykrvácejí v novém Bachmutu?

Bitva o Pokrovsk: stáhnou se Ukrajinci, nebo vykrvácejí v novém Bachmutu?
1:32
komentáře Názory.Aktuálně.cz Obsah Tomio Okamura obžaloba SPD

Právě se děje

před 8 minutami
Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza, schválil bezpečnostní kabinet

Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza, schválil bezpečnostní kabinet

Na obsazení celého Pásma Gazy, které měl v plánu Netanjahu, se kabinet neshodl, informovala agentura AP.
před 10 minutami
USA nabídly 50 milionů dolarů za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Madura

USA nabídly 50 milionů dolarů za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Madura

Podle americké ministryně spravedlnosti Maduro spolupracuje se zločineckými skupinami a má příjmy z prodeje drog.
před 36 minutami

Dům jako by šeptal: "Dej mi šanci." Majitelka poslechla a v Chřibské vznikl zázrak

Dům jako by šeptal: "Dej mi šanci." Majitelka poslechla a v Chřibské vznikl zázrak
Prohlédnout si 27 fotografií
"Původně jsem se byla podívat přes realitní kancelář na jiný penzion, ale ten mě nijak neoslovil - prostě to nebylo ono," vypráví Sněžana Veverková, majitelka neobyčejné stavby.
Historický snímek.
před 40 minutami
Schick? Geniální, ale nezištně se nepředře. Do role lídra se vrhnul ve vlastním stylu

Schick? Geniální, ale nezištně se nepředře. Do role lídra se vrhnul ve vlastním stylu

Z náhradníka vůdcem. Patrik Schick chtěl kvůli pobytu na lavičce pod koučem Xabim Alonsem v létě opustit Leverkusen.
před 1 hodinou

Prostor Fabie, příznivá cena a solidní dojezd. Posadí Renault 4 Česko do elektroaut?

Prostor Fabie, příznivá cena a solidní dojezd. Posadí Renault 4 Česko do elektroaut?
Prohlédnout si 56 fotografií
Renault uvedl na český trh druhý retro elektromobil. Po Renaultu 5 jde o Renault 4, který je větší, vážnější a dospělejší. A nadále skvěle připravený na městskou džungli.
Spousta designových elementů R4 vychází z původního volnočasového auta, kterého se vyrobilo přes osm milionů kusů.
před 1 hodinou

Rozkoš bez cenzury: tyto herečky se nebály ukázat, jak vypadá ženské vyvrcholení

Rozkoš bez cenzury: tyto herečky se nebály ukázat, jak vypadá ženské vyvrcholení
Prohlédnout si 17 fotografií
Podle dynamiky milostných scén ve filmu Specialista je herec Sylvester Stallone expert nejenom přes výbušniny...
Herečka Nathalie Seseña ve filmu Atomica z roku 1998, kde ztvárnila postavu Any - ženy, která při sexu se svým partnerem nic necítí. To vše změní jedno osudové setkání.
před 1 hodinou
Další úder do peněženek. Obce kvůli vládě sahají na poplatky. Co zdraží?

Další úder do peněženek. Obce kvůli vládě sahají na poplatky. Co zdraží?

Peníze nám sebral Stanjurův úsporný balíček, přestože nás ujišťovali, že o nic nepřijdeme, říkají obce.
Další zprávy