Spojenci bombardovali Asada, Zeman udělal nálet na Babiše a srovnal ho do latě

před 1 hodinou

Zeman asi pohrozil: Jestli dál půjdeš proti mně (Rusku), končíš, udělám si jinou vládu. Nepřijatelný je pro něj (a SPD a KSČM) prozápadní Stropnický.

V neděli jsme se dozvěděli, že útok USA, Francie a Británie na centra pro výzkum chemických látek v Sýrii dopadl i na českou politiku a premiéra v demisi Andreje Babiše. Od Miloše Zemana dostal zřejmě drsný "kartáč" za svoje protiruské postoje. Poté otočil skoro o 180 stupňů.

Popořadě. Útok spojenců proti režimu Bašára Asada rozdělil českou politiku zcela podle očekávání. Nejaktivněji proti bombardování vystupoval Hrad, mluvčí Jiří Ovčáček.

Po útoku tweetoval: "Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?" (Nesmysl, bombardování nikomu nedělá radost.) Zajímavé je, že Ovčáček netweetoval nic o svém pohoršení nad použitím chemických zbraní a následného masakru v Dúmá. Typické.

Další jeho tweet: "Za vyhrocením celé situace mohli stát Trumpovi odpůrci v USA." A ještě: "Všichni, kdo ideově podpořili útok na Sýrii, se zesměšnili. Stafáž divadélka domluveného Washingtonem, Moskvou, Paříží, Londýnem a Damaškem." O obětech chemického útoku stále nic.

Podobně reagovali Putina (Asada) podporující komunisté a SPD, proti útoku se postavil i šéf ČSSD Jan Hamáček, viz jeho tweet: "Chem. útok v Dúmá je odsouzeníhodný. Odpovědí ale není ukázka síly bez mandátu RB OSN. Řešení syrského konfliktu se tak bohužel odkládá stejně jako spolupráce mocností na jeho hledání. Očekávám, že @AndrejBabis a @stropnickym vysvětlí nejen ve Sněmovně pozici ČR."

Pravice útok podporovala, mimochodem se údajně obešel bez lidských obětí a skutečně zasáhl vybrané cíle. Co si od takové akce přát víc, že.

Klíčová byla reakce Babiše, ministra zahraničí Stropnického a ministryně obrany Šlechtové. Babiš na Twitteru: "Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní." Jasné, západní stanovisko.

Podobně ministerstvo zahraničních věcí, jehož stanovisko si dal Babiš na svůj Twitter: "Dnešní vojenský zásah USA a spojenců vnímáme jednoznačně jako jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích v Sýrii pokračovat. Rada bezpečnosti OSN nebyla schopna situaci účinně řešit."

Prezident má šéfa ANO v hrsti a mačká

A Šlechtová: "USA, Velká Británie a Francie daly jasně najevo, ze nelze nijak tolerovat použití chemických zbrani. Byly minimalizovány dopady útoku na civilisty." Naprosto jasné.

Vládní jednotu však rozmetalo setkání Zeman - Babiš v Lánech. Premiér po něm vystoupil a o útoku na Asada mluvil úplně jinak, ze zámku se vrátil jiný člověk: "Problém je asi v tom, že naši dva ministři soupeřili v prohlášení, pořádali konference," řekl na adresu Stropnického a Šlechtové.

Pokračoval, že "to nebylo jednotné stanovisko vlády, ale víceméně to respektuji, i když říkám, že to neřeší situaci lidí, kteří tam žijí". (Zničení vývoje chemických zbraní asi něco řeší právě pro Syřany.) Následovala putinovská mantra: "Bylo by lepší, kdyby došlo k tomu útoku se souhlasem Rady bezpečnosti OSN." Každý ví, že Rusko takové návrhy blokuje, nemají smysl. A mimochodem, stejný postoj v neděli zopakoval Zeman: bez mandátu RB OSN to nelze udělat.

Veletoč v Lánech pokračoval, premiér sdělil, že ANO nepotřebuje ministerstvo zahraničí. "Šel jsem do politiky, abych bojoval proti korupci, nehospodárnosti státu, změnit poměry ve prospěch lidí," vykládal. Pak přišla populistická perla: kauzy jako novičok, vydání ruských velvyslanců nebo bombardování Sýrie na "naše lidi nemají dopad".

Odtud závěr: "V rámci vyjednávání resort zahraničních věcí nabízíme ČSSD. Chci bojovat proti kvótám, ilegální migraci, proti Evropské komisi, která je zpolitizovaná. Když si to vezme ČSSD, já s tím problém nemám." Hotovo. (Jako bych slyšel Zemanův a Ovčáčkův smích a volání: Ten otočil, hrdina, co?)

Co se v Lánech stalo? Zeman Babiše vybombardoval, udělal na něj kobercový nálet. Nebyli jsme uvnitř, ale slova zpráskaného Babiše tomu napovídají jasně. Prezident stojí na straně Putina a Ruska. Putin stojí na straně Asada. Babiš, Stropnický a Šlechtová se postavili proti Asadovi (tedy i Putinovi a Zemanovi). Zeman to dal Babišovi sežrat i s novičokem a Nikulinem dohromady.

Má předsedu vlády v hrsti a mačká a mačká. Nemusí ho v druhém pokusu o sestavení vlády jmenovat premiérem. Babiš ale o premiérování bytostně stojí, řídit vládu je základem jeho projektu, sine qua non, udělá pro to všechno.

Zeman zřejmě pohrozil: Jestli dál půjdeš proti mně (Putinovi), končíš, udělám si jinou vládu. Jasně nepřijatelný je pro Zemana (a pro "jeho" SPD a KSČM) prozápadní Stropnický, dost možná už i Šlechtová. Proto to po jednání na zámku od Babiše schytali, minimálně šéfdiplomat letěl přes palubu (litovat nemusí, my však ano).

Bylo smutné vidět Babišovu proměnu. Jednání s Unií si nechá ve své gesci (má tam své firmy a jde mu o prestiž, je to pro něj životní vrchol). Zbytek prodá. Šup zahraničí Hamáčkovi, který drží Zemanův (ruský) postoj. Spojenci vybombardovali nejen chemický vývoj v Sýrii, se zemí srovnali i Babiše.

Ještě jedna věc: Babišovi se nedá věřit ani nos mezi očima, postoje mění během několika dní, jde mu jen o sebe, o post premiéra. Nějaké zásady? Proboha, kam na něj s tou flintou!