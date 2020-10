Spojení ODS, lidovců a topky Babiše ohrožuje. Udělá všecko, aby koalici zničil

Pro čerstvě ustavenou trojkoalici nebude největší dilema získat 15 procent hlasů, ale nerozhádat se, nenechat se rozhádat, nerozpadnout se pod tlakem Babišových útoků.

Česká událost zásadního významu: předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 - Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová - ohlásili den před státním svátkem 28. října, že do sněmovních voleb 2021 půjdou v koalici. Dohodli se, že kandidátem na příštího premiéra bude šéf ODS Petr Fiala. A hned dodejme: Fiala by to nepochybně zvládl lépe než Babiš.

V jaké situaci ti tři společný postup ve volbách oznámili? V době koronakrize, v čase, kdy se obrovi české politické scény podlamují kolena, neboť nedokázal zakrýt, jak je neschopný. ANO klesají preference a Andrej Babiš vypadá jako zoufalec, který si po letech ekonomického růstu, pohody a machrování neví v těžkých měsících rady. Trojice si to načasovala velice dobře, protože právě teď mohou i lidé, kteří Babišovi věřili, vidět, že se osudově spletli. Ne kvůli šíření covidu-19, to se děje všude okolo nás, ale proto, že premiér situaci viditelně nezvládá.

Tenhle krok je něco jiného, než když ODS oznámila, že bude po krizi usilovat o vyslovení nedůvěry současné vládě. Tady se v době hluboké krize nabízí výhled, pozitivní alternativa: sledujte, co se děje, a přemýšlejte o změně, až to skončí. (Všichni snad doufáme, že malér s covidem bude do příštího podzimu více méně zažehnán.)

Trojice mimo dalších impulzů vyslyšela naléhání Milionu chvilek pro demokracii, necelých tří set tisíc lidí loni v Praze na Letné: dělejte už konečně něco, spojte se. Dost možná Pekarovou Adamovou, Fialu a Jurečku popohnal i Mikuláš Minář, který oznámil, že hodlá rozjet nové polické uskupení, jež by jim všem teoreticky mohlo ubírat voliče.

Podívejme se na ohlášení trojkoalice očima předsedy ANO Andreje Babiše. Buďme si jisti, že tohle se mu vůbec, ale vůbec nelíbí. Přesně toto nechtěl z více důvodů. První byl již zmíněn, slovem Klause staršího "prokaučoval" krizi, selhal v ní, dokonce to šlo tak daleko, že se tenhle milovník kamer a na sebe upřené pozornosti bál vystupovat veřejně, na čas se schoval. Jako dříve zdatný marketér si jistě uvědomuje význam trojkoaličního načasování: já to nezvládám, nevím si rady, oni se lidem nabízejí jako alternativa.

Vládnutí s ODS padá

Druhý důvod ho taky musí bolet. Babiš je totál pragmatik. Nyní vládne se sociálními demokraty, na které roky nadával, ukazoval na ně prstem jako na prašivou tradiční stranu (on, nepolitik, miliardář). Nikde není psáno, s kým bude vládnout po příštích volbách, pokud je vyhraje - a on jistě udělá všecko pro to, aby je vyhrál. (Už teď přece oznámil, že po zrušení superhrubé mzdy zavede 15procentní daň, zatímco ještě nedávno to vypadalo na 19procentní zdanění).

Dost možná počítal s tím, že by se na podzim 2021 spojil s ODS. Jistě, na ni taky nadával, udělal z ní hlavního českého zločince, ale to on tak nebere. Kdyby mu ODS pomohla ještě čtyři roky vládnout, klidně by ji vzal do vlády, vzal by tam třeba čerta. Navíc ví, že v ODS najde plno "duchovních" spojenců, lidí podobného ražení jako on sám.

Jenomže trojkoalice tuhle možnost s vysokou pravděpodobností ruší. Fiala, Pekarová Adamová a Jurečka se spolu svázali. Zavázali se ke spolupráci ve jménu vyšších ideálů; z toho se blbě couvá. Fiala: "Spojili jsme se, abychom občanům nabídli naději, že naši zemi přestane ovládat populismus, lži a prázdné sliby… Odvaha dělat správné věci je přesně to, co Česká republika v tuto chvíli potřebuje a co očekávají i její obyvatelé. Chceme společně pracovat pro Českou republiku a její občany. Chceme vyhrát nadcházející parlamentní volby a změnit naši zemi k lepšímu. Vytváříme koalici naděje pro ty, kteří si přejí změnu."

Pro Babiše to znamená, že je odsouzen buď drtivě vyhrát (jeho sen, který se ovšem den ze dne víc a víc rozplývá), nebo se dát do kupy znovu s ČSSD. Jenomže dnes ani neví, jestli socdem proleze do sněmovny. Další eventualita je pro něj hrozná: vládnout s komunisty nebo okamurovci, protože Klaus junior ani náhodou nevypadá, že by se svou Trikolórou udělal kloudný výsledek. Vládnout s komunisty? Babišovi je fuk, že se nezreformovali (on taky ne). Jde o to, že i KSČM, zdá se, míří do kopru. A představa SPD? Tomia Okamury coby místopředsedy vlády? Tak to musí být pro Babiše ještě větší trauma než soud o dotaci pro Čapí hnízdo (na které se mimochodem úspěšně zapomnělo). Peklo na zemi.

Čekejme Antifialu

Babišův výhled z okna Strakovky do budoucího roku nevypadá příliš nadějně. Nemůže samozřejmě počítat ani s Piráty a starosty, to je podobný příběh. O tom, kdyby uspělo nové uskupení Mikuláše Mináře, ani nemluvě. Zůstává sám, preference mu klesají, zkrocení covidu v nedohlednu. Zároveň snad už ani on nemůže nevidět, jak slaboučká je jeho vláda.

Jaké řešení mu zbývá? Babiš je odsouzen pokračovat v uplácení voličů, jenomže stát se kvůli koroně strašlivě zadlužuje a není jasné, odkud bude na úplatky brát. Navíc Babiš kolem sebe prostě nemá kvalitní lidi, vidět je to hodinu za hodinou. Ani denně nové snímky ministryně Schillerové ten fakt nezapřou.

Další možnost, a tu jistě zoufající si šéf ANO využije: pokusit se trojkoalici rozložit, zpochybnit, očernit, zničit. Použije k tomu všechno, co má k dispozici, média Agrofertu, svoje marketéry, možná i další páky. Zatímco doteď jsme sledovali z pohledu opozice Antibabiše, nyní se gard otočí. Připravme se na Antifialu či antitrojkoalu. Jak od Babiše, tak od Zemana a jeho party, ti to spojení taky nevydýchají. A později si připojí ještě Antibartoš (antipirát probíhá dlouho) a antidvojkoala. Fiala bude moci replikovat: "Pane premiére, neumíte nic jiného než Antifialu."

Pro čerstvě ustavenou trojkoalici nebude největší dilema získat 15 procent hlasů, ale nerozhádat se, nenechat se rozhádat, nerozpadnout se pod tlakem Babišových útoků. Protože on do toho dá všechno. Nezapomeňme, že je byznysmen a že vládnutí je jeho obchodí projekt, který mu až dosud mimořádně dobře vychází. Zdvojnásobil svoje bohatství, jen za uplynulý rok vydělal čtyři miliardy. Vůbec není pravda, že ztratil deset let života, to je jeho marketingová lež, je to přesně naopak. Má strašně moc co ztrácet.

