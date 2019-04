Správný Číňan nenosí náušnice a neptá se. Nebo si pro něj přijde Velký bratr

Pro stranu je důležité, aby v lidech potlačila touhu po individualismu.

Čínský Velký bratr se evidentně začal nudit. Jeho cenzoři a inženýři běžného života Číňanů si totiž vzali na paškál další rozvratný živel, který ohrožuje tamní komunistickou společnost. Není jím nic jiného než náušnice v uších mužů, které jsou běžné mezi čínskými popovými hvězdami, herci a televizními moderátory.

Deník The New York Times si všiml, že na IQiyi (čínské obdobě Netflixu) se několik zpěváků objevilo s rozmazanými ušními lalůčky, na kterých byly náušnice. A nejedná se pouze o klenoty. Soudruhům se nepozdávají také třeba pánské culíky a tetování, které musí dlouhými rukávy skrývat čínští fotbalisté. Před dvěma lety začal Peking také potírat obsah údajně adorující peníze nebo hédonismus.

O co straně jde? Proč jí záleží na takových "malichernostech"? Podle médií se snaží v lidech zakořenit a vybudovat "základní socialistické hodnoty" a posílit tradiční genderové role. Muži s náušnicemi a culíky jsou zkrátka moc ženští. Tetování asi mají jenom grázlové, což základní socialistická hodnota podle KSČ taky (patrně) není.

Pro stranu je také důležité, aby v lidech potlačila touhu po individualismu. Stále větší a větší svazování společnosti představami o "ideálním Číňanovi" začíná právě u takových "malicherností". Velký bratr by rád postupně ukrajoval ze svobod lidí tak moc, až by fungovali jako stroje slepě sloužící jeho zájmům.

A toho Čína docílí i tím, že ze svých obyvatel dostane jakoukoli touhu po "nenormálnosti" a snaze být nějakým způsobem výjimečný. Ve společnosti, jako je čínská, je individualita něco nežádaného. Hlavně nevykukovat, neptat se na nic, mít pusu zavřenou a držet krok.

Nejvtipnější na tom je, že to ve výsledku působí především komicky. Nic víc. Pokud to strana myslí vážně, má to zakázat. Tohle je spíš k smíchu. Stejně tam ty náušnice jsou! Akorát místo nich každému dojde, že jde o polovičatý pokus o buzeraci obyvatelstva a umělé nastavení toho, co mají nosit ženy a co je naopak patřičné pro muže. Co bude vlastně příště? Budou cenzoři ženám v televizi rozmazávat kalhoty, protože mají nosit sukně? Holčičkám ve filmech postprodukčně měnit fotbalový míč za pánve a vařečky?

Sociolog z Čínské univerzity v Hong Kongu Yuk Ping Choi se domnívá, že motivací Číny je, aby ji svět bral vážně. Stále hledá mezinárodní vliv a chce, aby její muži (těm, kterým to dovolí) vypadali mužně podle světového vzoru. To by mě zajímalo, jak ten světový vzor vypadá, když trend, který můžeme v západních společnostech sledovat, je rozpouštění tradičních genderových rolí a stírání umělých rozdílů mezi ženami a muži.

Je to zkrátka přesně, jak napsal jeden uživatel na sociálních sítích: "Zatímco se celý svět pohybuje kupředu, Čína jde dozadu." Smutné, tak hlavně, že se tam prezident republiky chystá už na pátou návštěvu. Asi aby tamní společnost viděla, jak vypadá správný tradiční chlap!