Starosta Řeporyjí svlékl Rusko donaha. Projevil kuráž, která slušňákům často chybí

Něco se stalo. Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný (ODS) chce vztyčit pomník vlasovcům za to, že na konci války ochránili Prahu, aby nebyla Němci utopena v krvi. Strašlivě tím hnul žlučí ruskému ministerstvu zahraničí. Vydalo prohlášení, že se jedná "o naprosto příšerný nápad, iniciativu, která není zaměřena jen na falšování historie, ale je skutečnou reinkarnací neonacismu, fašismu a všeho, co s tím souvisí". Novotný později v přímém přenosu odpovídal na otázky manželů moderátorů Olgy Skabejevové a Jevgenije Popova v superpropagandistické, superputinovské, superlživé ruské státní televizi Rossija 1, v mimořádně nechutném, uřvaném, nekulturním pořadu "60 minut".

Kdo chce, může si vystoupení starosty Novotného pustit i s českými titulky. Jeho projev obsahuje dvě základní roviny, mimiku a výroky (pokud byl puštěn ke slovu). Mimika byla výkonem komika, který sice nemůže mluvit, ale o to masivněji dává najevo, co si o blábolech moderátorů a účastníků řevu na stanici Rossija 1 myslí. Pokud jde o Novotného výroky, ty byly promyšlené, chladnokrevné, seděly a naprosto zásadně odporovaly dnešní ruské propagandě, která dělá z každého, kdo má jiný názor, neonacistu či fašistu (viz vyjádření ruského ministerstva zahraničí) a pečlivě zakrývá vlastní temná místa (starosta Řeporyjí připomněl pakt Ribbentrop-Molotov a katyňský masakr).

Novotný je bývalý bulvární novinář, dnes starosta za ODS, který to "umí s médii", umí vyhmátnout téma, je bezohledný bitkař, rváč, který to v klidu napálí mlátičce z Palachova týdne (1989), komunistovi Ondráčkovi, stejně jako propagandistickým Rusům. Jde do konfliktu, nebojí se rizika, používá metody, které umí, včetně vulgarit. Někomu se to líbí, jiný jím pohrdá, podstatné je, že v nejznámějších rvačkách stojí na antitotalitní, antiputinovské straně, že si do soubojů vybírá těžké váhy a že neuhne.

Nekulturní řev na Rossiji 1 nemá smysl srovnávat třeba s debatami v České televizi, dejme tomu s Otázkami Václava Moravce. Bylo by to jako stavět vedle sebe popravy vlasovců v Praze bez soudu, tedy válečné zločiny, a norimberský tribunál.

Díky Novotnému snad víc českých občanů vidělo, jak se to v Rusku oficiálně dělá, jaká kanonáda lží a dezinformací je tam na denním pořádku, jak děsivou, kanálovou úroveň mají debaty v ruské státní televizi. Zde stojí za připomenutí tweet mluvčího prezidenta Ovčáčka, který tu stoku srovnal s námi: "Kouknu na ČST Praha a vidím normalizační názorovou unylost, šeď a nudu. A pak zřím názorovou show v ruské televizi. Má to grády, šokuje. Emoce. Nevídané." Hned vidíte, o co Zeman a spol. u nás stojí, jaký hnus by tu rádi zavedli a už i zavádějí.

Národ vychovávaný ve zfalšovaných dějinách

České základní a střední školy by mohly vystoupení Novotného v Rossiji 1 používat jako ukázku úrovně ruské státní televize, která podobnými úpadkovými pořady a dávkami lží krmí zhruba tři čtvrtiny občanů Ruské federace. Kdo učí o dezinformacích a fake news, má materiál.

Novotný ruské propagátory zaskočil, čekali krotkého, slušného zápaďáka, kterého pro řev "debatujících" a "moderátorů" nebude slyšet a oni ho předvedou jako ubohého fašistu. Kosa narazila na kámen. Postřehli to diváci Rossiji 1? Došlo jim, že Skabejevová a Popov prohráli? Na to jeden Novotný asi nestačí…

Nám znovu připomněl zásadní českou bolest - jsme národ po léta vychovávaný ve zfalšovaných dějinách. A proputinovští Rusové historii dál naplno falšují. Proto to pozdvižení okolo nápadu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), který chce odstranit sochu "osvoboditele" Prahy (lež) maršála Koněva. Na falšování se podílejí i špičkoví čeští politici, Hrad.

Jiný moment, Novotný otevřel otázku, jak se účinně bránit trollům, ruské propagandě, hybridní válce. Umíme to? Neumíme, nevíme si s tím rady. A když to někdo zkusí, když jde do ringu ne s bílou vlajkou, ale s holými pěstmi, najednou "není náš"? No není, protože my se zdrcující většinou do ringu nepouštíme, chceme zachovat zdání uhlazenosti a klidně v tom pojedeme až do přechodu k autoritářské, putinovské nedemokracii.

Jsme zvyklí reagovat "slušně", rozuměj krotce. Výsledkem je, že trollové a trollí politici masírují občany lžemi, polopravdami, plivou na Brusel, podrývají základy svobody, nenávidí občanskou společnost, oplývají hulvátstvím, které pak zahalí do tweetu "požehnanou neděli, přátelé". S požehnáním a křesťanskou vírou to má asi tolik společného jako dávení opilce s árií Rusalky.

Další podstatný fakt - Novotný díky své účasti v onom ruském televizním pořadu připomněl, že žijeme ve válce, že prezident Putin a jeho lidé štvou Rusy proti Západu a neváhají demokracii, svobodu názoru, právo stavět pomníky lidem, kteří nám pomohli, ať už byli jacíkoli, vydávat za fašismus. Jsme v novém typu války, která zatím neničí naše domy a nezabíjí, ale mate, špiní a devastuje české duše.

Má starosta Novotný sloužit jako vzor? Máme to dělat taky bulvárně a sprostě? Proč? Každý je jiný. Novotný ale ukázal odvahu, šel do rizika, v tom je hoden následování. Je snadné útočit, když sloužíte Putinovi nebo Zemanovi, o to je cennější, když se těmhle týpkům někdo vzepře. Vzpírat se můžeme, musíme, jinak ztratíme svobodu. Jeden ať to dělá bulvárně, druhý korektně, klíčem je držet se pravdy.