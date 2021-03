Máme vládu odborníků? Ne. Stát řídí dva zapřisáhlí nepřátelé expertů

Babiš i Zeman s deklarovanou sázkou na odborníky u lidí otrávených politikou posledních dvaceti let uspívali. Ve skutečnosti šlo o velký politický podvod.

Premiér Andrej Babiš má rád slovo odborníci, sliboval "vládu odborníků", což de facto je a byla alternativa sloganu "nejsme jako politici". Prezident Miloš Zeman taky rád sází na odborníky (případně na "úřednické vlády" sestavené samozřejmě opět z odborníků). Babiš i Zeman s deklarovanou sázkou na odborníky u lidí otrávených politikou posledních řekněme dvaceti let uspívali. Ve skutečnosti šlo o politický podvod.

Na několika příkladech se dá dokázat, že odborníci jsou jak Babišovi, tak Zemanovi na překážku. S výjimkou případů, kdy se osobní zájmy premiéra a prezidenta shodují se zájmy toho kterého odborníka (svého času to byl Roman Prymula). Jinak s experty bojují, staví se proti nim, vyhazují je nebo je odmítají poslouchat a dělají, že neexistují. Týká se to oblastí, jako je bezpečnost (dostavba Dukovan), věda (vývoj české vakcíny proti covidu), léčení (Sputnik V), školství (maturita).

Začněme tématem, které se Česka bude týkat ještě desítky let a zemi může přivést do závislosti na Rusku: dostavba Dukovan. Loni v listopadu se zdálo, že premiér Babiš otočil. Oznámil, že o tak důležitém kroku za stovky miliard by neměla rozhodnout až vláda po volbách. Tehdy se ve druhém čtení projednával "vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie", lex Dukovany. KSČM a SPD s pomocí dalších poslanců chtěly normu projednat ve zrychleném řízení. Proč? Aby nemusela projít debatou v bezpečnostním výboru.

Ale letos v únoru a březnu se v jednání o lex Dukovany pokračovalo. Sněmovna schvalování zákona opět přerušila. Znovu si to vynutila demokratická opozice, jež chce do výběrového řízení na dodavatele stavby uzákonit bezpečnostní záruky.

Vláda zákon rve vší silou dál, tlačena Zemanem, který do Dukovan nepokrytě prosazuje Rosatom. Bezpečnostní odborníci jsou zásadně proti. Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty (nevládní instituce) již loni zveřejnilo materiál varující před riziky Dukovan II. Píše: "Vláda se chystá do tendru pustit zjevně rizikové uchazeče, tj. uchazeče z Ruska a Číny, a to přes jednoznačné varování bezpečnostních složek ČR, podle kterého je jediným způsobem skutečného zajištění bezpečného tendru vůbec rizikové uchazeče neoslovovat."

Centrum Evropské hodnoty citovalo ze stanoviska pracovní skupiny složené z ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB): "Za optimální a jediný skutečně bezpečný postup pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v souladu s dokumenty schválenými vládou považuje pracovní skupina neoslovit v tendru uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové. Tento postup pracovní skupina doporučuje." Na tyto vlastní, státem placené experty, "vláda odborníků" kašle.

Virolog Zeman tlačí Sputnik do Česka

Čerstvě se zásadně změnil pohled na financování Dukovan II. Nově to bude pouze stát. Představy vládních "odborníků" o tom, že se do financování 30 procenty zapojí ČEZ, padly. Na videokonferenci o budoucnosti české energetiky, kterou pořádala nezisková platforma Institut Equilibrium, to ve středu řekl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl: "Diskuse, která dnes probíhá o tom, jaký podíl investice by měl ČEZ hradit ze svého, skončila u rozhodnutí předsedy vlády (Babiše) na stoprocentním financování ze strany státu, protože dohoda nebyla nalezena." Dodejme, že odborníci varují: státem odhadovaná cena je krutě podhodnocena.

I další střet vlády jak s odborníky, tak s vlastním ministrem zdravotnictví se týká celostátního tématu - očkování. Prezident i premiér tlačí ruský Sputnik V, který ještě neschválila Evropská léková agentura (EMA). Ta pro české občany představuje garanci, že nám od vakcíny nic nehrozí. Tady nejde o zpochybňování ruské vědy, nýbrž o dodržování zdravotně bezpečnostních zásad.

Na Sputniku je vidět, jak jsou odborníci klíčovým politikům, Zemanovi a Babišovi, na překážku. Prezident žádá odvolat Jana Blatného a ředitelku Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou. Blatný (odborník-politik) trvá na tom, že Sputnik musí projít přes EMA, to Zemanovi stačí. Hlavu Storové žádá, neboť řekla toto: "Vakcíny proti covidu-19 se musí registrovat centralizovaně na úrovni Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Tento postup je platný a povinný pro celou Evropskou unii a její členské státy. Žádná certifikace na úrovni Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) neexistuje, a nic takového tedy udělovat nemůžeme." Chápejte, šlo o ryze expertní vyjádření. Storová i Blatný překážejí.

Poslankyně ANO vyrobí českou národní vakcínu

Před užíváním Sputniku, nepovoleného od EMA, varuje i šéf Biologického centra Akademie věd, virolog Libor Grubhoffer. Říká, že to sice je "moderní vektorová vakcína", jeho nedůvěra však plyne "z negativních zkušeností s ruskými - původně sovětskými - vakcínami v minulosti. Zejména s jejich pověstnou technologickou nekázní, respektive nedodržováním toho, čemu se říká správná výrobní praxe v západním pojetí". (Na obranu Babiše dodejme, že Blatného neodvolal, brání se proměnit v Zemanovu loutku.)

Další kauza, kde jde vláda proti odborníkům: vývoj české vakcíny. Už loni v květnu Učená společnost ČR sdělila, že jde o naivní akci, plánovaná vakcína je zastaralá a tým pod vedením profesorky (poslankyně za ANO) Věry Adámkové nekompetentní. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) plán neprobral s odborníky a zamýšlená vakcína podle odborníků nesplňovala požadavky moderního zdravotnictví. "Jdeme starou cestou, když můžeme jít cestou 21. století," řekl Libor Grubhoffer.

Marné. Letos v březnu vláda rozhodla, že dá na vývoj české vakcíny 250 milionů korun. (V prosinci to vypadalo, že projekt skončí.) Vývoj kritizoval předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Vyvíjet českou vakcínu podle něj nemá cenu ani pro celkovou ochranu, ani proti mutacím. "Naopak na mutace mohou lépe reagovat ty genetické vakcíny, kde lze pouze lehce upravit RNA, a to rychleji a účinněji," řekl.

Grubhoffer dodává: "Považuji tento projekt za naivní a vynaložené finanční prostředky za zmařené. Je to nesmírně zastaralý přístup východního typu a nepochopení situace, která vládne v oblasti farmaceutické výroby a byznysu." - Vládě to je fuk, jede si svoji "českou vakcínu" dál.

Hledají se odborníci na poslušnost

Stručně připomenu další téma, do něhož si zafušoval Babiš, maturitu. Typické byly jeho věty z propagačního videa Čau lidi před týdnem: "Ten, kdo někdy někoho zaměstnával a dělal pohovory, myslíte si, že se ptal na maturitu? Já jsem zaměstnával 35 tisíc lidí a nikdy jsem se na maturitu neptal. Ptal jsem se: Máš schopnost učit se novým věcem? Máš schopnost a chceš pracovat? Máš nějaké cíle? Máš nějaké sny? Seš urputný? Umíš cizí jazyky? Jaké máš zkušenosti, co jsi dělal mimo školy? To se ptá zaměstnavatel." Odtud dovodil, že maturitní zkouška není třeba. Stačí "úřední maturita", průměr známek za dobu studia.

A odborníci? Proti byl ministr školství Robert Plaga, Asociace ředitelů gymnázií, Unie školských asociací CZESHA, Asociace zdravotnických škol, Sdružení učňovských škol, Asociace ředitelů ZŠ, Asociace obchodních akademií, Asociace ředitelů hotelových škol, Česká konference rektorů.

Nelze necitovat Zdeňka Blahutu, bývalého šéfa Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a bývalého národního koordinátora očkování. Seznamu Zprávy popsal svá jednání s premiérem Babišem takto: "… já jsem se snažil to udržovat ve věcné rovině, ale s ním je to těžké, on neudrží myšlenku, jestli mi rozumíte, do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat." Dodejme, že Blahuta byl vybrán jako odborník a jako odborník pak zjevně překážel a byl rychle umlčen.

Odtud plyne naprosto jasně: Babišovi i Zemanovi jsou odborníci (pokud na slovo neposlouchají a svoji odbornost nezapřou) vysloveně na překážku. Máme vládu pod diktátem dvou antiodborníků.

