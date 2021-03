Stát řídí „naprostá katastrofa“, která „neudrží myšlenku a do všeho se montuje“

Představte si, že skupina neurochirurgů operuje mozek a najednou k nim přijde šéf špitálu, ekonom, popadne skalpel a začne se v hlavě pacienta vrtat se slovy, že to raději udělá sám...

Blahuta o Babišovi: "S ním je to těžké, on neudrží myšlenku, jestli mi rozumíte, do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat." | Foto: Hnutí ANO

Česko se ocitlo ve zlé situaci. Často slyšíme otázku: Kdo za to může? Lidi? Vláda? Babiš? Nebo snad nikdo, je to prostě "přírodní katastrofa"? A pak se vám na chvíli otevře průzor do vedení státu. Otvírá se poměrně často, jenže jen v záblescích, nakrátko. Lidé, kteří pracují pro vládu, pro Babiše, obvykle mlčí, i když od něj prchají. Výjimkou je Zdeněk Blahuta, bývalý šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a bývalý národní koordinátor očkování. Ten nám na chvíli otevřel okno a potvrdil, co jsme tušili. Jak jedná Babiš.

Server Seznam zprávy zveřejnil rozhovor nazvaný Bývalý koordinátor promluvil: Jak se očkuje, když to řídí premiér. Krutá výpověď, co Blahuta zažíval necelé dva měsíce od 8. prosince 2020 do 25. ledna 2021, kdy z funkce odstoupil a serveru iRozhlas řekl: "Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještěže opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct." Až o měsíc později Blahuta popsal, co se dělo.

Hned na začátku uvedu reakci premiéra na to, co Blahuta říká. Tázajícímu se iRozhlasu Babiš poslal esemesku: "Je to samozřejmě lež neschopného, zhrzeného úředníka, který nebyl schopen předložit očkovací strategii." Nejlepší obrana je útok. Jenomže kupříkladu někteří hejtmani slova bývalého koordinátora očkování potvrzují. Jak jedná, to viděla i opozice, když po ní chtěl, aby mu prodloužila nouzový stav. A nezapomeňme, že s Babišem nechce dělat ani Zemanův oblíbenec Roman Prymula, exministr zdravotnictví, který mu odmítl funkci vládního zmocněnce pro očkování.

Ještě jeden moment je důležitý. Život země v pandemii, konkrétní vládní kroky, opatření, zákazy, mají řídit experti, lidé, kteří rozumí imunologii, virům a jejich šíření, matematici, kteří jsou schopni velmi přesně predikovat vývoj, a další. Místo toho vše řídí premiér, který spí čtyři hodiny denně. Proto jsme nejhorší na světě, nejhůř, nejchaotičtěji a nejméně účinně se bráníme.

Po Blahutově vystoupení v Interview ČT24 v polovině prosince mu Babiš řekl, že už nikdy do médií, do novin, do televize nepůjde, protože není politik. Chyba, právě odborníci nám mají věci vysvětlovat."… zakázal mi chodit do médií a být mediálně aktivní. A v té chvíli jsem pochopil, že to je průšvih, protože já jsem tu svou práci chápal i jako určitou agendu, která souvisí s prací s veřejností. Dodávat lidem naději, dodávat jim odvahu, bojovat s fake news a zdůvodňovat jim některé kroky, proč toto ano a proč toto ne. A tohleto skončilo 16. prosince."

Fotit se, fotit se, fotit se

Následuje popis, jak se tehdejší koordinátor očkování zúčastňoval některých telekonferencí, například s Asociací krajů: "A to probíhalo ve stejném duchu. To je člověk, který je naprosto… který by tuto zemi prostě neměl řídit." Na otázku, jak hodnotí Babišovo manažerské řízení, Blahuta odvětil: "Domluvme se tak, že tomu nebudeme říkat manažerství, jakkoliv on to rád slyší. Říkám to ve smyslu politického řízení a to já hodnotím jako naprostou katastrofu."

Oč při jednání s Babišem šlo? "Měl jsem s ním interakci třikrát nebo čtyřikrát, kdy tak nějak, jak bych to řekl, sestoupil ze svých strategických výšin na mou úroveň. Bylo to takové… já jsem se snažil to udržovat ve věcné rovině, ale s ním je to těžké, on neudrží myšlenku, jestli mi rozumíte, do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat."

Tady zastavme. Řeč není o nějakém zaměstnanci na pokraji zhroucení, nýbrž o premiérovi České republiky: "on neudrží myšlenku", "do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat". Říká člověk, který byl jako odborník ministrem zdravotnictví povolán, aby řídil očkování v době pandemie. - Jistě, pán, který spí čtyři hodny denně a ještě se tím chlubí, nemůže udržet myšlenku. Ale to, že se do všeho montuje, o všem chce rozhodovat, to je totální nesoudnost, katastrofa.

Následuje popis, jak Babiš pracoval (chaos, který se pak projevuje v řízení státu): "Všechno několikrát musel schválit, mnohokrát to měnil. Největší jeho starost byla, aby byl vyfocený při přebírání první zásilky vakcín v Motole. Divil jsem se, že nedal přednost válečné veteránce paní Emilii Řepíkové. To je naprosto elementární, že takové dámě s takovou zásluhou o tuto zemi dá přednost. On si tam jak naprostý chrapúň sedl jako první a nechal si to píchnout jako první." Ano, toho si nešlo nevšimnout.

Proč se nevzepřou? Co je to za lidi?

Drsné obvinění (jinak se to nedá nazvat, a znovu dodejme, že to obvinění potvrdila část hejtmanů) se týká rozdělování vakcín. Babiš "samozřejmě rozhodoval, kdo dostane kolik vakcíny, jestli pošleme něco navíc do Libereckého nebo do kraje Vysočina a podobně. A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika".

Toto je klíčový moment, Babiš i s vakcínami "dělá politiku" (několik let tvrdil, že není jako politici). Seznam Zprávy se Blahuty táže, jestli premiér promítá své politické cíle a politické preference i do vakcinace: "Ano, on to chápe jako politiku. Měl jsem několik hovorů s hejtmany z různých politických stran, kdy urgovali naprosto minimální množství vakcín, které jim šly do jejich regionů, a o tom rozhodoval. I na ministerstvu zdravotnictví věděli, že si to od něj musí nechat všechno schválit."

To je malér. Ale pozor, malér nejen Babiše, ale i ministerstva zdravotnictví, ministra zdravotnictví, který přece má zařvat: Ne! Takhle to nejde, nebude, nebo končím. Je to problém i ostatních ministrů, kteří poslouchají a kývou, nezarazí Babiše. Proč se nevzepřou? Co je to za lidi? Blahuta to po měsíci a půl zabalil ("je to marné, je to marné, je to marné") a po zhruba měsíční pauze veřejně popsal, co se dělo.

Pokusím se o přirovnání: je to, jako by skupina neurochirurgů operovala mozek, najednou by na sál přišel ředitel špitálu, ekonom, popadl by skalpel a začal se v hlavě pacienta vrtat se slovy, že to raději udělá sám. A oni by ho, šéfa, poslušně nechali, případně by někteří raději ze sálu odešli. Tohle se děje s Českou republikou. V mozku se nám vrtá podnikatel, který chce ještě jedno období rozšiřovat svoje jmění.

Ale je to ještě horší, protože ten kšeftman vrtající se v mozku nejde odvolat. Kdyby byl odvolán, Zeman by tam nasadil někoho ještě mnohem horšího, někoho, kdo Česku škodil ještě mnohem víc, pokud je to možné.

Středula: Babiš před námi tají informace, ministrům zakázal mluvit. Vláda nemá plán (video DVTV z 26. února 2021)