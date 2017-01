Strany "prohnilé korupcí" přijaly lex Babiš. Všichni do mě kopou, pláče miliardář. Voliče neztratí

Dnes 13:30

Ideální by bylo, kdyby voliči chápali, v čem je riziko majitele Agrofertu coby ministra financí. Jenomže to by musela česká politika vypadat jinak.

Poslanci ve středu přehlasovali veto prezidenta Zemana, který odmítl novelu zákona o střetu zájmů, lex Babiš, jako údajně neústavní. Pro zákon hlasovalo 129 členů, proti 49, prošel. Miloš Zeman se - poprvé - obrátí na Ústavní soud, ať posoudí, zda novela nejde proti základním právům Andreje Babiše. Zda není protiústavní odmítnout střet zájmů velký jako Agrofert. Ti dva prostě pracují spolu. Zemanovo "levicové" období je vzdálenější než doba ledová.

Nová debata poslanců o lex Babiš trvala hodiny, leč nepřinesla nic nového, nemohla přinést. Jedna část sněmovny, ta větší, prostě vidí ten gigantický střet zájmů a vadí jí. Poslanci z tohoto tábora jsou schopni vyjmenovat zcela konkrétní případy, kdy byl střet uplatněn ve prospěch firem Babišova holdingu. V rozpravě to taky dělali.

Druhá skupina zase dokola opakuje, že voliči věděli, koho volí, věděli o Babišově střetu zájmů, který nikdo ani nepopírá, ale že to části lidí ve volbách nevadilo. Andrej Babiš po hlasování řekl, že by byl souhlasil, aby se zákon týkal ministrů příští vlády. (Proč by to teď neřekl, že.)

Antibabišovská parta celou dobu připouští, že novela zákona půjde snadno obejít. Ministr financí převede majetek do svěřenského fondu (ano, to je jistá komplikace), ale neztratí ani kontrolu nad svými aktivy, ani – a to je naprosto zásadní fakt – zájem o to, aby jeho majetek dál rostl.

Ministr Babiš opakuje (on je mistr opakování, mistr jednoduchých tvrzení, která by si zapamatoval i jezevčík, viz "bude líp"), že po přijetí novely už se ho novináři nebudou moci ptát na Agrofert. Bude mít pokoj. Takže byla přijata novela, po níž bude mít oligarcha pokoj? A chce vlastně mít oligarcha pokoj?

Ale kdepak. Babiš přehlasovaného veta i novely zákona využije. Sám avizuje, že začne odmítat odpovědi typu: Čepro kupuje biopaliva od vašich firem, není to střet zájmů? Novela poputuje k Ústavnímu soudu, prezident bude opakovat, že poslanci přijali zákon šitý na jednoho člověka atd. Miloš Zeman je přece taky svého druhu kolovrátek.

Předseda ANO díky lex Babiš zůstává v centru pozornosti médií i veřejnosti. Podobně se to má s elektronickou evidencí tržeb (EET), i ta se stala hitem, ve kterém je slovo Babiš klíčové. Předseda ANO opanoval veřejný prostor. Jeho schopnost udělat ze sebe oběť je známa, lex Babiš poslouží jako výtečný pohon pro oligarchovu veřejnou sebelítost.

Střet zájmů je nebezpečný

Babiš je stále ještě ve fázi, kdy i to, co nechce (lex Babiš samozřejmě nechce, nejásá ze svěřenského fondu, z nutnosti zákon obejít), co jde proti němu, mu naopak prospívá, neodrazuje to zatím jeho voliče. (Jak by mohlo, když ho s tím outěžkem volili? Vybrali si přece "toho neuplatitelného miliardáře", který "už nemusí krást", "něco dokázal".)

Takže se novela neměla vůbec přijímat? Zvlášť když antibabišovci veřejně připouštějí, že půjde obejít jak výkop na chodníku?

Střet zájmů je nebezpečný. Když špičkový politik vlastní média, když se firmy ministra financí ucházejí o státní zakázky a dotace, porušuje to rovné podmínky ve veřejné soutěži. Je nutné se tomu rozumně, chytře bránit.

Problém nastává, když Babiše nechají vstoupit do vlády (Sobotka ho tam sám vzal, protože mu nic jiného nezbývalo) coby majitele holdingu, ale během téhož volebního období ho nutí, aby se majetku zbavil. To je prostě špatně. (Naopak vlastnictví médií, krom internetových, bude zakázáno až pro nové ministry a nové veřejné funkcionáře. To je v pořádku.)

Babiš toho ihned využil, po přehlasování veta pravil: "Jak Sobotka podrazil ve volbě prezidenta Zemana, tak podrazil i mě." (Míní volbu Parlamentem v roce 2003, kdy část poslanců a senátorů ČSSD nedala Zemanovi hlas.) Přimknutí se k prezidentovi je zřetelné: ti dva jsou teď nepřáteli nejen ČSSD, ale všech "tradičních stran".

Předseda ANO využije lex Babiš v předvolební kampani. "Je přece nenormální, aby tradiční strany, prohnilé korupcí, uzavřely prostor pro lidi, kteří něco dokázali a chtějí pomoci naší zemi, aby to tu fungovalo lépe, chtějí pracovat pro lidi," řekl na tiskovce po přehlasování veta. Novelu o střetu zájmů prohlašuje opakovaně za "dohodu Kalouska a Sobotky".

Co se tedy stalo a stane? Novela byla potřeba, více miliardářů by rádo do politiky, na Babišovi vidí, že se to vyplácí, a pro nás je to riziko, chyba. Zákon však měl platit až pro nově volené politiky, nikoli pro současné.

Pokud ovšem poslanci doufali, že novela platící už nyní Babišovi odežene voliče, mýlili se. Sociální demokracie se spíš musí obávat, aby lex Babiš nefungoval naopak, aby předsedovi ANO naopak nepomohl.

Co by bylo ideální? Kdyby voliči věděli, v čem je riziko Babiše, majitele Agrofertu, a Babiše, ministra financí či předsedy vlády, kdyby to spojení pro ně bylo nepřijatelné. Jenomže to by musela česká politika minimálně v posledních patnácti letech vypadat jinak, tradiční strany by musely mezi lidem požívat vyšší důvěry. Tudy na Babiše.

autor: Martin Fendrych