Proč Středulova demonstrace netáhla a přišlo jen pár tisíc lidí

Zdrcující většina lidí, kteří chodí demonstrovat na náměstí, kde zní proruská hesla, by za Putinem emigrovat nechtěla.

Žijeme znovu v čase protivládních demonstrací. V sobotu na Václavském náměstí protestovali odboráři. Svolala je Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a její předseda, kandidát na prezidenta Josef Středula. Jmenovala se Proti chudobě. Takže vlastně ne proti vládě, ale proti chudobě. Přišlo málo lidí, řídce byla zaplněna horní čtvrtina Václaváku, několik tisíc lidí, nikoli desítky tisíc.

Před tou poslední Středulovou proběhly dvě jiné demonstrace tamtéž, obě proruské, protivládní, protievropské, protialianční, protizápadní. Na první přišlo sedmdesát tisíc lidí, část z nich však byla podvedena, nevěděli, že jedou napomáhat Putinovi. Na druhou se už dostavilo méně účastníků, "nízké desítky tisíc", jak sdělila policie.

Všecky ty demonstrace vyjadřovaly nespokojenost a strach ze změny, kterou zažíváme. Proruské demonstrace toho strachu šikovně využívají, manipulují lidmi, obracejí realitu vzhůru nohama, jak to pozorujeme už více let. Jsou to demonstrace namířené proti našemu současnému demokratickému systému. Vycházejí z velmi silné, dezinformacemi dobře živené základny. Představují vážné riziko a také silný společenský trend - trend nespokojenosti.

Návod je jednoduchý. Jako příklad poslouží klíčové téma současnosti, tedy válka na Ukrajině. Válka je strašná. Kdo ji zavinil, je strašný, zavrženíhodný. Zavinil ji Putin, kterého zjevně pohltil imperialismus. Ale dezinformátoři věc otočili nejprve tak, že na Ukrajině kvete fašismus, který musí být vymýcen, posléze tak, že vinno je NATO a jeho snaha napadnout a uchvátit Rusko.

Neodpovídá to realitě, ale odpovídá to náladě mnoha nespokojených lidí. Ti potřebují nějaký cíl, na kterém se mohou vybít. Na Putinovi se nevybijí. Cílem je česká vláda, která podporuje Ukrajinu v jejím boji za svobodu proti agresorovi, proti genocidě. Veškerou svoji nespokojenost mohou vrhnout na blízký cíl, a navíc, jako "přidanou hodnotu", dostávají pocit, že jsou odvážní rebelové, jacísi novodobí disidenti. Je to snadné, nic jim nehrozí, nic neriskují, mohou přijít na Václavák a řvát tam ty nesmysly, mohou klidně vykládat, že "Putin je dobrý vůdce" a "Orbán je dobrý vůdce", máme přece svobodu slova, projevu.

Antisystémové demonstrace fungují jako ventil, kde naštvaní lidé, rozzlobené davy upustí páru, ale zároveň fungují jako potvrzení, že ti rozezlení muži a ženy mají pravdu. Kdyby ji neměli, tak by se jich přece nesešlo tak mnoho. Že jsou manipulováni, že demonstrace svolávají podvodníci, kteří si z odporu ke státu dělají živnost, to nehraje žádnou roli. Šikovně se smíchávají reálné problémy, jako je brutální zdražování, se lží, že za celou tu těžkou situaci včetně nedostatku plynu může vláda, protože podporuje Ukrajinu a Ukrajince, místo aby se dohodla s Putinem. Že je to dnes už válečný zločinec a masový vrah, je jedno.

Vedou do nikam

Zásadní slabinou českých antisystémových demonstrací a postojů je, že nikam nevedou. Předpokládám, že by zdrcující většina lidí, kteří na ně chodí, kteří se tak vyjadřují, nechtěla emigrovat do Ruka, k tomu jejich Putinovi. Nejen to, ti lidé by jistě nechtěli, aby u nás vládl ruský systém. Chtějí jen ruský plyn… Dokonce by asi ani nechtěli odejít z Evropské unie, díky níž velmi dobře existujeme, lépe než kdy dříve, s většími jistotami. Takže nakonec by asi jen chtěli svrhnout vládu Petra Fialy a vyměnit ji za nějakou, která jim všechno dá. Taková tu ale nikdy nebude. A pokud ano, stát zkrachuje.

Antisystémové demonstrace tedy nemají žádný systémový cíl, jsou svým způsobem nesmyslné. Fungují vlastně jen jako ventil. Jejich nebezpečí tkví především v tom, že šíří lži a dezinformace, falešné představy typu "nakoupit levný plyn od Putina" - od toho Putina, který se vší pravděpodobností nechal poničit potrubí obou Nord Streamů. Že slouží jako ventil, dokazuje i to, jak klesla na té druhé demonstraci účast. Protestující z té první se už zřejmě cítili vyventilovaní, šlo to moc rychle za sebou.

Středulova sobotní demonstrace nebyla antisystémová, mířila "proti chudobě". Nešlo jí asi ani o shození vlády, jen se snažila vládu donutit, aby víc dávala, víc podporovala lidi v nouzi a také firmy. Nesloužila proto tak moc jako ventil, navíc se konala jako třetí v řadě a prostě už netáhla. V jistém smyslu ji lze dokonce nahlédnout jako systém podporující, vždyť odbory do toho demokratického náleží, byť by jejich činnost měla spočívat především v jednání se zaměstnavateli. Do systému mohou patřit i z jiného důvodu, tedy alespoň pokud jako součást systému chápeme prezidentskou předvolební kampaň…

Protože Josef Středula tu demonstraci pojal jako součást své kampaně, z toho se "nevykecá". Stejně tak do jeho kampaně patří fakt, že zůstává předsedou ČMKOS, té funkce se odmítl vzdát. Navíc byly na demonstraci sbírány podpisy, které potřebuje, aby mohl kandidovat. Výhodou Středuly je, že si náklady na sobotní demonstraci nemusí strhávat z nákladů na svoji kampaň. To je takové "česky systémové".

Ano, válka je vůl, ale vyvolal ji Putin, válečný zločinec

Středula si uvědomuje, že ke zvolení potřebuje všecky možné hlasy, konkurence bude velká, i když je jediným skutečně levicovým kandidátem. A tak si při řečnění na pódiu dával velký pozor, aby nenaštval, nepopudil antisystémové voliče. Na pódiu nechal mluvit i jiné v tomtéž duchu.

Vystoupil třeba Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Mluvil o současných potížích lidí, které zastupuje, v pořádku. Řeč však zakončil takto: "My, lidé se zdravotním postižením, se strašně bojíme války. My se neumíme bránit. My se jí opravdu bojíme a pořád kolem sebe slyšíme, že bude válka, že se chystá válka, že je potřeba zbrojit. My se války bojíme, my nechceme válku. My chceme, aby se politici celého světa snažili dohodnout. Aby neválčili. Rozloučím se s vámi sloganem, který byl populární v 60. letech: válka je vůl."

V podobném duchu vystoupil i Středula: "Dnes tady zaznělo vážné téma, že se v blízkosti nás válčí. A jsem moc rád, že tady zazněla slova Václava Krásy, že válka je vůl. Prosím, udělejme všichni společně, pokud k tomu můžeme něco udělat, aby jakákoli válka, která je na světě, skončila. Protože to je to nejhorší, co se může stát. Válka nepatří do 21. století a udělejme společně co nejvíce pro to, abychom co nejdříve tu situaci vyřešili a vrátili se k mírovým řešením."

Tady se jak Krása, tak předseda ČMKOS hodně přiblížili antisystémovcům. Jasně, že válka je zlo. Jasně, že ji nikdo z normálních lidí nechce, nemůže chtít. Ale proč Středula vůbec neřekl, kdo ji rozpoutal? Proč to zlo nepojmenoval? Proč neřekl, že ji vede ruský prezident Putin a ruský režim a že jedinou cestou k míru je porážka Ruska? Proč nemluvil o genocidě na Ukrajině, o zvěrstvech ruské armády, o únosech Ukrajinců včetně dětí? Měl přece ideální příležitost.

Nejen to, Středula šel ještě dál, i když nikoli z tribuny. V rozhovoru pod pódiem mluvil takto: "Já byl na Ukrajině na dvou misích odborových a musím říci, že jsem bohužel zkorumpovanější zemi neviděl, nezažil jsem. Bylo to něco neuvěřitelného a Ukrajina má před sebou po válce neuvěřitelné úkoly a musí tomu čelit a musí ze všech těch situací poučit…" - Zřejmě nebyl v Rusku, dalo by se říci.

Podstatné však je, že v době, kdy Ukrajinu ničí ruská armáda, začne Středula vykládat o korupci jako hlavním problému. Vystupuje jako velký znalec poměrů na Ukrajině, ač zřejmě vychází jen z řečí kolegů odborářů. Zvláštní, poněkud absurdní. Musí si do Ukrajiny taky trochu kopnout, to se bude některým voličům líbit.

Odborářský Protest proti chudobě a zároveň předvolební Středulův mítink vyvolal nečekaně malý ohlas. Josef Středula za sebou nemá - odbory za sebou nemají - stovky dezinformátorů denně pracujících na sociálních sítích, denně rozesílajících dezolátní maily. Zjevně za sebou nemá celou tu negativní, organizovanou ruskou sílu, proto neslouží jako dostatečný ventil. Nechal se předběhnout antisystémovci, pro které platí "čím hůř pro Česko, tím líp pro Moskvu".

Ukazuje se, že odbory dnes nepředstavují žádnou velkou sílu. Sílu velmi negativní - sílu rozkladnou - představují dezinformátoři, kteří u nás mají naprosto volné pole působnosti, stát jim v jejich záludné činnosti nebrání. Premiér Petr Fiala se tedy může těšit na další masové antisystémové akce.

