Výzva "Mír a spravedlnost" je esencí hnusu. Podporuje masové vrahy

V Česku se objevilo další volání po klidu zbraní na Ukrajině. Výzva Mír a spravedlnost má v petičním výboru tři postavy. Václava Hořejšího, vědeckého pracovníka, Jana Kavana, bývalého ministra zahraničí za ČSSD a Matěje Stropnického, který krátce vedl Zelené. Později - za premiéra Babiše -, působil jako poradce ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) a za sociální demokracii také neúspěšně kandidoval do sněmovny. Mezi prvosignatáři dokumentu pak najdeme jména jako Petr Drulák, politolog, Ivan Hoffman, publicista, Milan Rokytka, publicista, Jan Schneider, bezpečnostní analytik, Zdeněk Zbořil, politolog. Poskytují celkem jasný obraz celé skupiny.

Volání po míru se ozývá často na protivládních demonstracích, zhusta přichází z proruských kruhů a dezinformačních webů. Jak už jsem psal loni, kdo by nechtěl mír? "Jak toho míru podle not chrlených ruskou propagandou dosáhnout? Přestat dodávat zbraně Ukrajině, nepodporovat ukrajinskou armádu a jednat s Putinem o Donbasu, Krymu, stažení jeho armády."

Text pokračoval: "Jiná varianta míru? Putin stáhne vojska z Ukrajiny a opustí okupovaná území včetně Krymu. Přestane na Ukrajinu házet bomby, střílet rakety, přestane vraždit a mučit Ukrajince, uzná Ukrajinu jako suverénní stát. To je jediná logická cesta k míru, po kterém většina lidí u nás i tam touží. Putin může ukončit válku a nastolit mír okamžitě."

Stropnického výzva tvrdí, že "zbraněmi tento konflikt vyřešit nejde". Už toto tvrzení je křivé. Ukrajina byla surově napadena, je devastována, záměrem agrese je vyhlazení Ukrajinců jako národa. Rusko proti nim vrhá obří vojenskou sílu, podle věrohodných zdrojů chystá další mobilizaci. Jak jinak konflikt vyřešit než vojensky, obranou Ukrajiny? Putin je vrah, neustoupí, pokud nebude poražen.

Výzva říká, že Ukrajina krvácí a že "ačkoli o příčinách války lze vést nekonečné spory, je jasné, že podle mezinárodního práva je za její bezprostřední rozpoutání odpovědné Rusko. Poté co byly jeho domnělé i skutečné bezpečnostní obavy ignorovány, přešlo Rusko z konfliktního, neúspěšného dialogu diplomatů k fyzickým bojům na území napadeného státu".

Ne, o příčinách války nelze vést spory. Jsou jimi ruský imperialismus a odhodlání nikdy neuznat nárok Ukrajinců na samostatnost. Stejné je to s těmi "skutečnými bezpečnostními obavami", jež prý byly ignorovány. Jaké to jsou? Ukrajina Rusko nijak neohrožovala, Putin jí v roce 2014 ukradl Krym a na východě rozpoutal a živil občanskou válku, jeho vojáci ji podporovali. Důsledkem bylo mimo jiné sestřelení civilního letu MH 17. - Výzva lže, žádné skutečné bezpečnostní obavy Ruska ignorovány nebyly.

Putin by tu výzvu mírových štváčů podepsal z fleku

Stropnický, Kavan a Hořejší tvrdí, že sankce nesplňují očekávání a "ruský postup nezastavily, nezmírnily, a dokonce nijak závratně ani nepoškodily ruskou ekonomiku". Zní to jako věty Putinova mluvčího. V reálu sankce Rusko prokazatelně poškozují a dělají mu s jistým zpožděním vážné problémy.

Podobně "kremelsky" zní i věta, podle níž sankce "ubližují naopak evropským domácnostem a firmám, včetně českých". Chápete? Rusko to nepostihlo, jenom nás…

Ze stejného ranku jsou také slova o tom, že se "roztáčejí kola zbrojení, a jakmile se roztočí, bude stokrát těžší válku zastavit. Šetříme, abychom mohli válčit. Odkládáme investice, abychom mohli válčit. Zadlužujeme se, abychom mohli válčit". Ani Ukrajina, ani Západ válčit nechtějí. Veškerou pomoc poskytují bezdůvodně napadenému státu, který by jinak padl agresorovi do rukou. Bez pomoci by už Ukrajiny nebylo.

I pasáž o jaderných zbraních je jak vystřižená z partesu moskevské propagandy. Vyústí ve věty: "Je neuvěřitelné slyšet hlasy, které říkají, že se ani jadernou hrozbou nemáme nechat odstrašit." Kdybychom se jí nechali odradit, Ukrajina by již neexistovala. A jediný, kdo atomovým arzenálem vyhrožuje, je Moskva. Signatáři jako by zešíleli. Tvrdí, že další "eskalace války není v zájmu nikoho krom zbrojařského průmyslu". Západ konflikt neeskaluje, brání napadenou suverénní zemi. Jeho zájmem je zastavit agresora. Stropnický, Kavan a Hořejší jednoduše šíří lži.

Na závěr čteme "jde nám o spravedlivý mír, mír, k němuž se rády nerady připojí všechny strany konfliktu". - To už nezní ani jako naivita motivovaná dobrou vůlí, ale jako čistá podpora Kremlu, který se na Ukrajině dostal do úzkých, válku nevyhrává, a kterému hrozí, že ji přestanou podporovat už i Rusové.

Prokremlisté na závěr vyzývají vládu, aby se "soustředila na zmírňování dopadů války, inflace, drahoty a sankcí a zajistila skutečnou, účinnou a rychlou pomoc českým obyvatelům a podnikům". A jsme doma - přísloveční "naši lidi" jsou stavěni proti touze Ukrajinců po svobodě, po právu na život.

Je depresivní sledovat, jak autoři iniciativy uvažují - podobně jako Kreml. Ukrajinu vůbec neberou v potaz. O ní bez ní. Jako by Rusové z jejího území neunášeli dospělé i děti. Jako by tam nerabovali, nemučili, neznásilňovali, neničili. Jako by nedevastovali tamní infrastrukturu, jako by ruská agentura RIA Novosti nezveřejnila odporný genocidní program vymazání Ukrajiny z mapy.

Celá výzva míří jednoznačně proti právu Ukrajinců na život ve svobodě a podporuje děsivě agresivní zločinný genocidní ruský režim. Její protagonisté mají ústa plná míru a starosti o lidské životy, reálně však svým postojem podporují jediné - chuť Kremlu přikládat pod kotel válečného inferna. Míroví štváči.

