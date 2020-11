Symbióza Pirátů a Starostů se blíží. Nesymbiotický sólo Babiš z toho má bolehlav

Piráti vnímají tlak občanské společnosti, aby se rozdrobená opozice spojila. Posun od „cool“ a „remote“ kontrolorů systému ke snaze převzít odpovědnost a stát řídit je taky zásadní.

V on-line referendu se Piráti rozhodovali, jak budou postupovat ve sněmovních volbách 2021. Zda mají zahájit vyjednávání "o jednorázové spolupráci" se Starosty a nezávislými (STAN). Možnost hlasovat mělo 1079 členů celostátního fóra, hlas jich odevzdalo 858, pro zahájení vyjednávání koalice se vyslovilo 695, proti 224. (Součet neodpovídá, protože Piráti mohou v hlasování o "zásadním návrhu" vybrat všechny přijatelné možnosti. Pokud nejsou rozhodnuti, mají možnost podpořit obě varianty, tedy schválit vyjednávání i je neschválit. Pokud by odmítavá varianta získala polovinu hlasů, stačilo by jí to pro postup do druhého kola.) Hlasování probíhalo od pátku 20. listopadu od deseti dopoledne do pondělí do deseti večer.

Nyní tedy může republikové předsednictvo se Starosty během měsíce vyjednat koaliční smlouvu, která pak bude znovu předložena celostátnímu fóru jako "zásadní návrh". Hlasovat se o ní má mezi 8. a 11. lednem 2021. Není tedy ještě jisté, že koalice obou subjektů vznikne. Záležet bude na tom, jak celostátní fórum posoudí její dohodnutou podobu.

Zajímavé jsou okolnosti, za nichž se Piráti pro vyjednávání se Starosty rozhodli. Odehrálo se to těsně poté, co ODS Petra Fialy podpořila vládní návrh ANO a ČSSD na snížení daní a zvýšení státního dluhu o 88 miliard, pro které není žádné krytí. Hejtmanům a starostům se propadnou příjmy. "Pro obce minus 31 miliard a pro kraje minus 12 miliard korun," napsala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Malér, který naprosto nesmyslně, nepochopitelně podpořila modrá opozice.

Na konci října oznámili předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 - Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová, že do sněmovních voleb 2021 půjdou v koalici, a dohodli se, že kandidátem na příštího premiéra bude Fiala. Poté, co ODS pod jeho vedením hlasovala s Babišem pro rozval veřejných financí, se to mnohým zdá absurdní. Poškodit to může nejen modrou stranu, ale celou trojkoalici.

Mezi okolnosti pirátského referenda patří, že při hlasování o daních prosadili návrh na zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24 840 korun na slevu ve výši průměrné hrubé mzdy za předminulý rok. Podle exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) to dává mnohem větší smysl než snížení daně z příjmu na 15 procent (a 23 procent pro vysokopříjmové skupiny), které poslanci přijali až po návrhu Pirátů. Premiér Babiš nyní žádá Senát, ať daňový balíček vrátí do sněmovny, chce návrh Pirátů zrušit. Na tomto souboji je vidět, jak význam Pirátů stoupá. (Zároveň je však zřejmé, že snižovat teď daně nedává smysl, snad za rok, až bude jasné, kolik stála záchranná opatření spojená s covidem.)

Milion chvilek úspěšně tlačil

Babišovi a ANO přinese krok ke spolupráci Pirátů a STAN další bolehlav. Jejich spojení ho může ohrozit. Piráti oslovují především městské voliče, STAN je silný mimo města, navzájem si nekonkurují, je to ideální spojení. V posledním volebním modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (data byla sbírána od 19. října do 6. listopadu) měli Piráti 21 procentních bodů, STAN 11 a ANO 27,5.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na fóru strany koalici se STAN vysvětloval: "…nejde o nápad, který by vznikl z ničeho, ale po vzedmutí občanské společnosti v demonstracích Milionu chvilek, a kvůli nespokojenosti s vládou se na nás obracelo čím dál více přátel, známých a voličů s dotazem, zda jít do spolupráce se STAN." Popsal spolupráci se Starosty ve sněmovně a v Olomouckém kraji: "Sice drhla na konkrétních věcech a stála úsilí, ale v celku se osvědčila, vedla k velmi dobrému volebnímu výsledku 19,5%. Spolupráce se STAN zapadá do naší strategie, díky které jsme již dosáhli mnoha úspěchů, a výrazně zvýší šanci naplnit hlavní cíl strategie, tedy prosazovat pirátský program v rámci oficiální politiky vlády, nikoliv jen z opozice."

Bartoš si zřejmě uvědomuje, že se Piráti potřebují posunout od role "kontrolorů státu" dál. "Jistě bychom mohli kandidovat samostatně a být s naší současnou podporou s největší pravděpodobností druhým nejsilnějším subjektem ve sněmovně… pokud by se rozložení sil výrazně neměnilo, hrát patrně z opozice konstruktivní roli opravářů i kritiků." Říká, že Piráti mají "maximalizovat šance, abychom nad směřováním naší země převzali kontrolu, tak jako jsme to udělali v našich městech a krajích. Nesmíme dopustit další katastrofu, kterou může styl vládnutí Andreje Babiše kdykoliv přinést."

Koalice je dřina

Spojení se Starosty ale části Pirátů nesedí. Obávají se, že budou na kandidátkách "překroužkováni", nechtějí, aby posloužili "jako podvozek jiné straně do sněmovny", obávají se o svůj program. Bartoš navrhuje, že se domluví se STAN tak, aby "všechny potenciální skokany na úrovni krajů nominovali na volitelná místa, případně započítali do počtu volitelných míst dané strany". Se Starosty projednal, že kandidáti nepovedou "kroužkovací kampaň". Dohoda bude muset panovat na problematických kandidátech a programových bodech. Koalice je prostě kompromis a velká dřina.

Na fóru Pirátů Bartoš taky píše: "Co je nejen v celostátní politice podstatné, tak si navíc s Vítkem Rakušanem rozumíme i na lidské úrovni. Spolupráce Pirátů a STAN ve sněmovně funguje velmi dobře. Po krajských volbách 2020 jsme v 7 krajích společně vstoupili do koalice a stále jednáme. V Praze máme i díky STAN primátora, v Olomouckém kraji získala naše úspěšná předvolební koalice hejtmana. Odborné týmy zkoumaly programovou shodu a ze 70 % jdeme společným směrem. Pokud jsou Piráti i po 11 letech v politice nálepkováni jako nezkušení, i zde se se STAN dobře doplňujeme…"

Nadějně působí, že Piráti vnímají tlak aktivní občanské společnosti (především Milionu chvilek pro demokracii) na spojování rozdrobené opozice. Posun od "remote" kontrolorů systému ke snaze řídit stát je taky zásadní.

Starostové už nechali v referendu vyjádřit svoje členy a udělali si interní průzkum mezi voliči. Výsledkem bylo rozhodnutí uzavřít koalici, jež padlo už na začátku října. Předseda STAN Vít Rakušan tehdy řekl: "Spolupráce politických stran má smysl, pokud funguje programová i lidská symbióza." Tak uvidíme, jak ta lidská symbióza (podle Bartoše: lidská úroveň) dopadne v lednu, případně potom i na podzim 2021. Jedno je stoprocentně jisté: nesymbiotický sólo Babiš ji nevidí ani trochu rád.

