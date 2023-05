Tahle vláda není zelená. Její úsporný balíček však některé zelené kroky navrhuje

Žijeme v době ničivé klimatické změny. Všechno, tedy i šetření, by mělo být plánováno s ohledem na budoucnost. Na to, jak jednotlivé kroky ovlivní oteplování, jestli nás před ním budou chránit. Vláda to dělá jen zčásti.

Strana zelených a Hnutí Duha prozkoumaly vládní konsolidační balíček. Zajímalo je, jak změny dopadnou na ekologii. "Téměř všechny vládní návrhy v oblasti změn daní a poplatků jsou z hlediska životního prostředí pozitivní (výjimku tvoří například negativní návrh na zvýšení DPH pro veřejnou dopravu a opravy výrobků), ale žádný z nich není dotažený a nepřinese tolik peněz a takovou motivaci k šetrnému chování, jaké by mohl," shrnulo své zkoumání Hnutí Duha.

Spolupředseda Zelených Michal Berg je mnohem skeptičtější: "Čeká nás zhoršení podmínek pro recyklaci, zdražení veřejné dopravy, méně výhodné opravy věcí nebo zdražení topení biomasou. Velkou neznámou jsou škrty v dotacích: není jasné, jakých oblastí se budou týkat a jak dopadnou třeba na podporu obnovitelných zdrojů, adaptace na změnu klimatu nebo ekologizaci zemědělství," vysvětlil.

Hnutí Duha (HD) sestavilo analýzu vládních doporučení. Některá by byla jistě dobrá pro budoucnost, ale vláda si je netroufne udělat. Příklad: kabinet navrhuje zvýšit spotřební daně z motorové nafty o 1,50 Kč/litr, tedy vrátit se na původní úroveň před válkou na Ukrajině. Duha by však chtěla fosilní paliva zatížit větší daní, jež by se blížila škodám, které způsobuje jejich spalování. Zdražení nafty by se ovšem dotklo prakticky všeho, bylo by tvrdě nepopulární.

Kritizováno jak Zelenými, tak Duhou je zvýšení DPH u veřejné dopravy z 10 na 12 procent a u oprav obuvi, kožených výrobků a kol z 10 na 21 procent. U palivového dřeva pak z 15 na 21 procent.

Veřejná doprava tvoří protiváhu masivní autodopravě, ekologové logicky vidí jako omyl její zdražení. Jako Pražan musím dodat, že hromadná doprava pro obyvatele Prahy je velmi levná, a přece je město stále ucpanější auty. Obecně však jistě platí, že zdražovat veřejnou dopravu znamená tlačit lidi do aut.

Skok do jiného daňového pásma u oprav je chybný, ale pochopitelný z pohledu byznysu. Opravovat a udržovat staré věci v chodu znamená nekupovat ty nové. Faktem je, že už dnes jsou třeba opravy obuvi hodně drahé, uvažujete potom, jestli není lepší koupit si rovnou nové boty. Samozřejmě, že je to úplně špatně z pohledu udržitelného rozvoje. Cestou, která ovšem není pro každého, je naučit se opravovat boty sám. Palivové dřevo za poslední dva roky značně podražilo a podraží zřejmě ještě víc. Cena stoupne i u štěpky, pilin nebo pelet a briket z nich, lidé budou pálit kdejaká svinstva. Je to chyba.

Duha chválí zdražení dálniční známky na 2300 korun za rok, příznivce tím zcela jistě nezíská. Ekologové ale dodávají, že "je potřeba doplnit i zvýšení mýtného pro kamiony, které způsobují významnější opotřebení silnic a zatěžují životní prostředí". Kamiony představují mnohaletou českou bolest, duhaři mají naprostou pravdu a je příznačné pro vládu vedenou ODS, že to neudělala. Ideální by bylo nakládat tranzitní přepravu na vlaky, ale to se u nás zřejmě jen tak nepodaří, je to jakýsi sen, o kterém se jen píše a mluví.

Co ekologům v balíčku chybí

Chváleno je zvýšení úhrady z vydobytého hnědého uhlí ze tří na šest procent. Shledáno je ale jako nedostatečně. "Hnědouhelné firmy jsou schopny platit více, v minulosti kvůli nízkým sazbám úhrad odtekly miliardy korun na dividendách. Ukazuje to analýza výročních zpráv českých hnědouhelných společností." Duha navrhuje zvýšit na 10 procent. Návrh jistě uskutečnitelný a rozumný.

K tomu jako ilustraci připomenu, že Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského zvýšil loni svůj provozní zisk (EBITDA) na 4,3 miliardy eur (zhruba 101 miliard Kč). Meziročně je to nárůst o dvě miliardy eur (47 miliard Kč). Konsolidované tržby skupiny stouply proti roku 2021 téměř dvojnásobně na 37,1 miliardy eur (871,8 miliardy Kč). Na hospodaření měla mimo jiné vliv právě situace na evropském energetickém trhu.

Ekologové oceňují zvýšení DPH na sběr, přepravu a skládkování komunálního odpadu z 15 na 21 procent. Podle nich to povede ke snaze neskládkovat, skládkám se raději vyhnout. Kritizují ale fakt, že změna zároveň zdraží recyklaci, kterou nutně potřebujeme. Duha navrhuje snížit DPH na výrobky z recyklovaných materiálů a podporovat odbyt recyklovaných materiálů chytrou úpravou při zadávání veřejných zakázek.

Zelení kritizují zvýšení daňové sazby na živé rostliny, semena a další podobný sortiment. Výsledkem bude, že se ozeleňování měst či obcí prodraží. "V době, kdy je potřeba podpořit adaptace měst na změny klimatu, se nejedná o dobrý krok." Jistě mají pravdu. Je na tom vidět, že balíček zřejmě nebyl nahlížen pohledem, který vnímá klimatické změny a dopady vyšších letních teplot právě na velká města.

Duhaři vypočítávají, co všechno v konsolidačním balíčku chybí. Kupříkladu by chtěli zvýšit energetickou daň (přesněji zrušit osvobození od této daně) ze zemního plynu používaného pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách. Tím by se však topení mnoha domácnostem opět zdražilo a je celkem pochopitelné, že k tomu vláda za dané situace nepřikročí. Navíc připomínám, že plyn byl donedávna domácnostem doporučován jako "čistý a ekologický". Spolu s tím Duha navrhuje snížit energetickou daň u elektřiny pro samovýrobu a zdroje do 30 kW na všechny obnovitelné zdroje.

Jako naprosto správný vnímám požadavek, aby byly zvýšeny sazby poplatků za znečišťování ovzduší. Duha připomíná, že růst poplatků podle zákona skončil v roce 2021, proto jejich původně navržené zdvojnásobení v roce 2022 nebylo uskutečněno.

Na to, že Češi jen velmi málo volí Zelené, konsolidační balíček z pohledu ekologů nedopadl až tak katastroficky. Je však zjevné, že ekologie nebyla a nebude prioritou Fialovy vlády. Což klimatickou změnu popravdě příliš nezajímá. Pojede si dál po svém. Nebo spíš po našem.

Video: Za pět minut dvanáct. Vláda na tiskové konferenci představila konsolidační balíček (11. 5. 2023)