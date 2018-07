Tajná služba BIS: Sousto, na něž si Babiš brousí zuby. Koudelka v ohrožení

BIS má informace o vnitřní ekonomice státu, o firmách, v době "agrofertní" je to klíčové místo, jež je nutno ovládnout. A přes Koudelku to nepůjde.

Vláda získala díky komunistům důvěru, premiér Andrej Babiš může v klidu pokračovat v ovládnutí klíčových institucí země. V bezpečnostní komunitě se od jeho vítězství ve volbách mluví o dvou věcech. První: Babiš má okolo sebe řadu lidí spojených s bezpečností, je pod jejich vlivem. Druhá: bude chtít ovládnout tajné služby. Jako správný politický dravec ani nemůže jednat jinak.

Web Neovlivní.cz v úterý napsal, že začíná dělení moci v tajných službách, a uvádí dvě jména: Marek Šimandl a Radek Musílek. Oba dlouhou dobu důstojníci tajných služeb, přičemž známý (a zjevně důležitější) je Musílek, o jehož vztahu k Babišovi se ví delší dobu, popsal jej nejen server Neovlivní.cz, ale i investigativní novinář Jaroslav Kmenta. Musílek je údajně plánován jako budoucí šéf tajné služby BIS, kontrarozvědky, Šimandl by měl dostat funkci ředitele (méně významné, ale především pro styk se zahraničím klíčové) civilní rozvědky ÚZSI, jež spadá pod ministerstvo vnitra.

Že se něco děje, to jsme věděli už před důvěrou druhé Babišově vládě, když média z jeho svěřenského fondu mocně psala o "skandálu" v rozvědce ÚZSI. Údajně (to zdůrazňuji) má jít o nehospodárné nakládání s prostředky ve výši tři čtvrtě miliardy korun.

Mluví se o tom, že, opět údajně, rozvědka pod vedením generála Jiřího Šaška měla mít podíl na odposlouchávání Babiše v době, kdy byl ministrem financí (případ twitterového účtu Julius Šuman). Dodejme, že ÚZSI spadala v Sobotkově vládě pod Milana Chovance, tedy Babišova Nepřítele s velkým N…

Dále dodejme, že Lidové noviny měly v úterý otvírák "Chovance čeká výslech kvůli aféře v rozvědce". To už známe, jak za to umějí média z Babišova svěřenského fondu vzít, když je potřeba. O tom, že je třeba Chovance potřít, potrestat, psal už Kmenta v textu o důvěrném dokumentu, který se má týkat českých bezpečnostních složek a údajného spiknutí proti Babišovi a který vzešel od premiérových bezpečnostních poradců (květen, Reportér).

Když se dohodneme, bude to bez skandálu

Všechno to do sebe zapadá a dá se čekat, že trestně stíhaný Babiš, podle dokumentů komunistické tajné bezpečnosti bývalý agent StB, nenechá klíčové bezpečnostní složky ležet ladem, obsadí je svými lidmi. Viděli jsme, jak tvrdě se zbavil šéfa inspekce (GIBS) Michala Murína, jaké páky nasadil a jak mu s tím až děsivě ochotně pomohl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. (Sledovali to i ředitelé tajných služeb.)

ÚZSI, "úzina", je vyřešena, zdá se, tam byl za první Babišovy vlády a ministra vnitra Lubomíra Metnara vyslán Musílek a rozjelo se velkolepé vyšetřování. (Tipuji si, že se žádný podvod ve výši tři čtvrtě miliardy neprokáže, bylo by to skutečně nepředstavitelné, takže výsledkem bude odstavení "Chovancova" generála Šaška a těžké poškození jména služby, kterou si prý má obsadit dvojministr Jan Hamáček, tedy ČSSD.)

A BIS, "biska"? O tu jde Babišovi a jeho bezpečnostním rádcům jistě nejvíc, silněji než o GIBS, jen ten oříšek vypadá o dost tvrdší. Nepochybujme, že by vynucený odchod ředitele bisky Michala Koudelky oslavil i Hrad (možná nějakou pijatykou na ruské ambasádě). Koudelka se ujal funkce v srpnu 2016 (ano, ano, za Sobotky, je to tak a neomlouvá ho, že s jeho jmenováním tehdy musel souhlasit i ministr financí Babiš), funkční období mu skončí až za dlouho, v srpnu 2021.

Podle střechového zákona o tajných službách "ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda". Ta ho rovněž odvolává, a jak víme, tato vláda poslouchá premiéra na slovo.

Bude to ale přece jen záhul, šéf BIS Koudelka má pověst nejen slušného muže, ale i špičkového experta na ruské tajné služby. Než se stal ředitelem bisky, řídil odbor kontrašpionáže, který sleduje a chytá ruské a čínské špiony.

Jenže biska má informace o vnitřní ekonomice státu, o jednotlivých firmách, v době "agrofertní" je to klíčové místo, jež je nutno ovládnout, a přes Koudelku to na 99,9 procenta nepůjde. Nepomůže mu nejspíš ani fakt, že je kryt pětiletým funkčním obdobím (vzpomeňme na Murína, i on měl pětiletý mandát do prosince 2020). A nezaboduje ani skutečností, že jeho předchůdce Jiří Lang držel BIS mimo dosah politických stran, nesloužila ani těm, ani oněm.

Michal Koudelka už jistě počítá s tím, že bude vbrzku předvolán "nahoru" a tam se dozví něco na způsob "Když se dohodneme, bude to bez skandálu", jak se to přihodilo Michalu Murínovi. Doufejme, že se nenechá vypudit, že bude vzdorovat, protože nejde jen o něj, jde i o nás, o Česko. Biska nás brání před ruskými a čínskými špiony v době, kdy mají Putin a Si Ťin-pching svého člověka přímo na Pražském hradě.