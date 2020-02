Taxikář vyhodil nevidomou se psem. Zažít ve škole inkluzi, třeba by to neudělal

Co má smysl? Psát o tom, mluvit o tom, oživovat vědomí, že lidem s handicapem (a nejen jim) máme pomáhat. A taky že máme své děti vést k pomáhání, k tomu, aby třeba nevidomé ženě dávaly přednost před sebou, aby jí udělaly „větší místo“, převedly ji přes ulici.

Ošklivá příhoda, která otřásla nejen sociálními sítěmi. Taxikář firmy Bolt vyhodil z auta nevidomou ženu doprostřed ulice, vyhodil i jejího vodicího psa a ujel. Pak se ještě vrátil a hodil jí slepeckou hůl, která zůstala ve voze.

Žena, paní Květa, zabloudila na Žižkově, poprosila o pomoc v hotelu a personál jí zavolal taxikáře. Tomu se ale nelíbilo, že má psa, nadával jí, vyvlekl ji násilím na ulici, kde ji nechal ležet na zemi i se psem. Našla se ovšem svědkyně, která tu šílenou akci zaznamenala na video do mobilu, nahrávku zveřejnil Deník N.

Firma Bolt s řidičem ukončila spolupráci. "Můžeme potvrdit, že šlo o řidiče v partnerství společnosti Bolt. V současné chvíli byl z naší strany zablokován. Dál pro nás jezdit nemůže," sdělil Deníku N mediální zástupce firmy Jan Novosad. "S cestující zachycenou na videu jsme se spojili a omluvili se za toto individuální selhání řidiče. Nabídli jsme jí asistenci, a pokud se rozhodne kontaktovat policii, poskytneme při vyšetřování maximální možnou součinnost." - Policie už incident vyšetřuje jako přestupek.

Strašná událost. První, co vás napadne: jak se takhle někdo může chovat k nevidomé ženě? Ten člověk překročil jistou nepsanou hranici, kterou bychom měli nosit všichni v sobě. Nevidomí lidé potřebují naši pomoc víc než mnozí jiní. Zároveň však není jasné, nakolik lze tuhle šílenou historku ze Žižkova zobecnit, protože spoustu věcí nevíme. Jinými slovy nelze tvrdit "to jsme my, Češi".

Zde několik reakcí z diskuse k incidentu na stránkách iDnes. "S hendikepovanými lidmi pracuji. Je mezi nimi určité procento, které své postižení používá jako štít často až k nelidskému chování a jednání, kdy má i trénovaný profesionál tendenci skočit s rozběhem do zdi." Dotyčný brutalitu řidiče neomlouvá, ale říká, že "paní mohl v autě půl hodiny přesvědčovat, že je alergik, astmatik a že zvíře prostě ze zdravotního důvodu nepřeveze". A ještě: "Mimochodem, zažil jsem i během své kariéry pána, který několikrát týdně zabloudil. Slušně oblečený invalidní důchodce. Nevěřili byste, kolik lidí mu mimo zaplacení cesty domů/či osobního odvozu dalo i pár stovek na přilepšenou."

Video skutečně ukazuje pouze to, co se dělo venku, nikoli v autě. Pokud by měl ovšem řidič alergii na psa, mohl to říct hned a nepouštět ho do vozu. Paní Květa by to nejspíš pochopila. Drsný je konec příspěvku, takové to "nevěřte nikomu, hrajou to na vás, aby vydundali pár stovek na přilepšenou". V tomhle nezdravém "nevěřte nikomu" přece žijeme už dlouhou dobu.

Češi jsou takoví? Ne

Další kategorický příspěvek: "Pražští taxikáři jsou ostuda celého Česka." Tak sám znám dost slušných taxikářů, kteří ostudou země rozhodně nejsou a vážím si jich.

Jiný diskutující píše: "… vyhodit slepou ženskou na silnici bez hole a bez vodítka na psa v ruce, to je skoro pokus o vraždu." Relevantní poznámka. Možná by měl onen taxikář přijít o řidičák, protože ženu vážně ohrozil.

Další diskutující: "… odmítnout vézt psa je jeho plné právo. Co když měl třeba alergii? Ono postižení se občas dovedou chovat neurvale a vynucovat si svoje. Netvrdím, že to byl ten případ, jen poukazuju na možnost, že paní si sedla do auta a odmítala vystoupit. Zažil jsem v metru invalidu, co se cpal s vozíkem do dveří, kde už byla paní s kočárkem a plno lidí, blokoval dveře, vrážel do kočárku a sprostě nadával. Musel ho vykázat pracovník metra." To je opět úvaha z kategorie "nevěřte nikomu", navíc je tu cítit jistý těžko pochopitelný, chorobný osten vůči lidem s postižením.

Ještě jedno zastání se řidiče Boltu: "Nenahlásit při objednávce vozu, že máte s sebou asistenčního psa, je hrubá chyba, vrchol bezohlednosti." Aha, takže personál hotelu, který chtěl paní Květě pomoct, byl nakonec zřejmě vrcholně bezohledný? Mimořádná hloupost.

Dělat z toho závěry, že jsou "Češi takoví"? Nesmysl. Proti tomu závěru svědčí i pohoršení na sociálních sítích. Taky nemá smysl vžívat se do mysli řidiče (mohl se rozvádět, řešit nějakou strašnou osobní situaci, mohl být jako dítě zneužívaný, znáte to).

Co má smysl? Určitě to, co se odehrálo, psát o tom, mluvit o tom, oživovat vědomí, že lidem s handicapem (a samozřejmě nejen jim) máme pomáhat. A taky že máme své děti vést k pomáhání, k tomu, aby třeba nevidomé ženě dávaly přednost před sebou, aby jí udělaly "větší místo", převedly přes ulici.

Obloukem se dostaneme k inkluzi ve školách, jež děti s lehčím typem postižení (nikoli nevidomé, ty chodí obvykle do speciálních škol) přivádí mezi děti bez postižení. Učí je spolu žít, vnímat je snad i víc než sebe, pomáhat jim, zvykat si na ně. Kdyby ten taxikář Boltu chodil do školy, kam berou děti s postižením, třeba by se zachoval jinak.