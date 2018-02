Taxikáři klekli na vládu a vítězně vyšli ze Strakovky. Kdo z vás to má?

před 2 hodinami

Kabinet v demisi se neměl s taxikáři vůbec bavit, dokud bezpodmínečně nezastaví své protesty, které komplikují život v metropoli.

Máte problém? Něco nebo někdo vás žere, připadá vám, že se vám děje křivda, že se nehraje fér a vy na to doplácíte? Že vám někdo kazí kšefty? Pak je správný postup následující. Shromáždíte se v počtu několika set taxíků na strahovském kopci, nastartujete a několik dní podnikáte demonstrativní zpomalovací jízdy pražským provozem. Zaručeně si vás všimnou. Nejen ti, které blokujete v tramvajích a kolonách. Hlavně VIP politici.

Za odměnu vás pozvou do Strakovky, ne jen tak na čumendu na den otevřených dveří, nýbrž rovnou na schůzi vlády České republiky v demisi. Kdo z vás to má? Tam vám nabídnou kávu nebo džus, pohovoří s vámi o tom, co vás trápí, pokývají hlavou a přislíbí, že vaší záležitosti pomohou. Ty, kdo vám překážejí, veřejně pokárají. Vy můžete jet spokojeně domů. Taxíkem.

Místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová: "Premiér, zdá se, pochopil, že je nám křivděno a že si nevymýšlíme, že je to pravda." "Myslím, že to je velký krok, to se tady ještě nestalo, aby vláda uznala, že pravděpodobně my máme pravdu."

Přístup Babišovy vlády ke sporu klasických taxikářů s přepravní službou Uber je neskutečný. Makání - ale na šikmé ploše. Parodie na "prostě to zařídíme".

Zároveň jde o zajímavý precedent. Odteď když se najde dostatečně početná a šikovná (to se musí taxikářům nechat) vlivová skupina, může se stejnou taktikou domáhat stejné vládní pozornosti a stejného zacházení jako taxi lobby. Protesty taxikářů byly šikanou obyvatel Prahy a vydíráním politiků. Ale vláda ve jménu ideologie makání na jejich metody přistoupila, jednala s nimi a vydávala prohlášení, jak bude věc řešit. To bylo ukvapené.

Když už, tak se neměla s taxikáři bavit, dokud bezpodmínečně nezastaví protesty, které komplikují život v metropoli. Že za ně Andrej Babiš taxikáře zkritizoval, bylo málo. Nemluvě o tom, co někteří taxikáři před časem provozovali na letišti. Tohle je partner pro vládu?

Zcela fascinující je pak to, že vláda v demisi věc řeší na jednání s pouze jednou, navíc nátlakovou stranou sporu. Nebo tam snad byl i Uber a spol.? Ne, jen taxikářská deputace. To samozřejmě může budit dojem, že kabinet taxikářům straní.

Spor by se měl řešit ne ke spokojenosti jedněch nebo druhých řidičů a podnikatelů, ale tak, aby to prospělo zákazníkům. Kterým může být, pokud s taxíkem nebo Uberem nejezdí třeba někdo z jejich rodiny, úplně jedno, jak záležitost dopadne - hlavní je, aby za své peníze dostávali solidní, pohotovou, nepředraženou službu.

Jestli to vláda chápe, si nejsem úplně jistý.