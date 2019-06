Teď zas vrací zemi lidem Kiska. Jak se v tom vyznat, to je nějaká reklamace?

Pravidlo č. 1: Země se vracejí lidem, zásadně ne lepšolidem. Ti patří do polepšovny.

Inflace lidí v politicko-jazykovém marketingu zrychluje. Jen co předal klíče od Grasalkovičova paláce, představil Andrej Kiska svou politickou stranu jménem Za lidi (Za ľudí). Má heslo Vraťme Slovensko všem lidem. "Potřebujeme vrátit Slovensko zpět lidem," pravil Kiska na tiskové konferenci.

Takže lidi. Čau lidi. Budu bojovat za Apple Store pro naše lidi (Babiš). Jiní o lidech, my s lidmi (KSČM na plakátech v několika volbách.) Lepší budoucnost pro obyčejné lidi (Paroubkova ČSSD tamtéž). Peníze našim lidem, ne migrantům (T. Okamura). Dokonce se tu kdysi vyklubala strana LIDEM (Karolína Peake aj.). "Přišel čas vrátit tuto zemi lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti." (Klaus ml. minulý týden.)

Je to sice trochu naturalistické, ale politici mají lidí plná ústa. Lidožrouti.

Kisku a Klause mladšího by do stejné lavice neposadil ani ten poslední politolog-začátečník. Přesto mluví skoro stejně. O vracení země lidem. Co z toho plyne?

Zaprvé, úkol pro lidi: Vykašlat se na nálepky a uvažovat hlavou. Dřív než někdo z lidí vyrobí lid, masu, kolektiv, potravu pro lidožrouty. To by byl teprve průšvih. Budu bojovat za Apple Store pro náš lid. Peníze našemu lidu, ne migrantům. Vraťme Slovensko všemu lidu. No nazdar.

Zadruhé, při praktikování bodu 1 hlídat detaily: Například, jestli se politici obracejí k lidem jako takovým, nebo jde o humanitu s ručením omezeným, protože se týká jen některých: našich lidí nebo lidí, kteří pracují, atd. Jestli jdou po specifikovaných nebo nespecifikovaných lidech sice samo o sobě generálním vodítkem k určování stran není, ale aspoň něco.

Kiska to každopádně odbrzdil: Jestli vrací Slovensko opravdu všem lidem, pak i mafiosům, kvůli kterým lidé (sic!) vloni demonstrovali na náměstích. To bude ještě napínavé.