Teror chce zničit západní svobody, korektnost, „multikulti“. Braňme je tvrdě

před 44 minutami

Nezamykat dveře před lidmi, kteří prchají před Islámským státem. Není to šílený postoj, ale západní postoj.

Další útoky teroristů v Londýně: na London Bridge najelo auto do lidí a v blízké čtvrti Borough Market pak tři útočníci řadu lidí pobodali. Výsledek je otřesný, v tuto chvíli sedm mrtvých a 48 lidí hospitalizovaných. Útoky se odehrály jen čtyři dny před britskými předčasnými volbami a v noci před křesťanským svátkem Letnic.

(Letnice, Svatodušní svátky, se slaví padesátý den po Velikonocích a deset dní po Nanebevstoupení Páně. Pro křesťany jeden ze tří hlavních svátků, bere se jako jakési "narozeniny církve". Server Pastorace.cz píše: "Deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na ustrašené apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem.")

Nevíme, jestli čerstvý útok v Londýnu souvisel s Letnicemi, jestli mířil na blížící se volby, nebo s ničím z toho nesouvisel. Běžný občan ani nerozumí tomu, proč někdo vraždí cizí lidi, s nimiž nemá nic společného, v životě je neviděl, nepotkal. Britům to možná připomíná bombardování za druhé světové války. Je to válka, ale jiná, bez uniforem a naprosto bez pravidel ze strany útočníků.

Najet autem do lidí s úmyslem zabít, běhat po ulici a bodat do kohokoli na potkání nožem, to je šílené, neuchopitelné. Můžeme si být jisti, že útočníci chtějí Brity, Francouze, Belgičany, ale i nás a obyvatele dalších zemí zastrašit, vyděsit k smrti. Islámský stát, uchopitelný, viditelný celek prohrává a pokračuje dál jiným, ohavným způsobem.

Používá primitivní a účinné zbraně (auto, nůž, podomácku vyrobené bomby, někdy ale i jinou, současnou výzbroj jako jsou samopaly) a vraždí civilisty včetně dětí (před necelými dvěma týdny v Manchesteru). Je jasné, že Západ těmito metodami nerozvrátí, je jasné, že u nás svoje islamistické představy nikdy neprosadí. A přece to dělá. Stojí proti němu i muslimské státy.

Útoky jsou absurdně kruté, připomínají živelní pohromy. Nemíří jen na "křesťanský", liberální Západ, ve velkém a ještě krutěji probíhají v islámských zemích, kde cílí na muslimy. (Minulou středu zabil výbuch v centru Kábulu 90 lidí, více než 400 bylo zraněno; ve vládní a diplomatické čtvrti explodovala cisterna na vodu naložená výbušninami.)

Česko zatím ne, ale Británie a další země čelí teroru, jehož cílem není porobit či ovládnout je fyzicky. Smyslem je rozvrátit západní svět, postavit skupiny lidí proti sobě, vzít nám naše hodnoty. Stále, po každém útoku si to musíme připomínat, vědět, že se bojuje o naše hodnoty, o naše představy o demokracii, toleranci, osobní svobodě, náboženské svobodě. O světě. O naši vizi budoucnosti.

Mayová: "Už toho bylo dost!"

Islamističtí fundamentalisté chtějí těmi hrůzami, atentáty, dokázat, že pravá je jen jedna jediná představa o světě, ta jejich. Neexistuje kompromis, proto používají sebevražedné atentátníky, vrahy, kteří vědí, že jdou na smrt.

Naše představa je z gruntu jiná: pluralitní, multikulturní, moderní. Otevřený, propojený svět, kde si víru sami, osobně volíme. Nebo taky na žádného boha nevěříme. Západ však vychází z křesťanských kořenů a křesťanská víra je vnímána jako náboženství lásky a odpuštění. Tak vypadá ideál, v centru neleží nenávist, ale sounáležitost, nikoli otročení, ale svobodná volba.

Máme tyto představy kvůli teroru zahodit? Máme se jich (třeba jen na čas, jen trochu) vzdát? Vzdát se kupříkladu náboženské svobody, zakázat na nějaký čas islám? Bylo by to k ničemu a zničili bychom sami sebe, vše, čeho jsme dosáhli.

Nemůžeme změnit způsob života, který není zdaleka tak špatný, jak si někdy myslíme, a na který tak rádi nadáváme. Jakmile ustoupíme, jakmile kývneme na "nekorektnost", na "konec konceptu multikulti", na "nebrat uprchlíky", vzdáváme se sami sebe. Nenechme se oblbnout lidmi jako je Donald Trump nebo Miloš Zeman. Couvat o desetiletí, staletí zpátky, stavět zdi, budovat náboženskou nenávist, takové kroky vedou k rozvratu, o který právě teroristé usilují.

Musíme se bránit našimi, západními, zákonnými prostředky. Zachovat svůj způsob života, myšlení, míru otevřenosti a svobody, což však souvisí s účinnou obranou proti nenávisti. Britská premiérka Theresa Mayová řekla, že útoky vnímá jako projevy "ideologie islamistického extremismu, která překrucuje náboženství islámu."

Chce tvrdší kontrolu internetu (bránit šíření extremistických názorů) a tvrdší postoj k domácím radikálům, konec tolerance vůči nim. "Nemůžeme a nesmíme předstírat, že věci mohou pokračovat tak jako dosud… už toho bylo dost," sdělila před sídlem v Downing Street. "Je potřeba se zaměřit i na první pohled méně závažné věci. Naše společnost musí nadále fungovat v souladu s našimi hodnotami."

U premiérky Theresy Mayové jsme zaznamenali viditelný posun. V neděli neřekla "nebojíme se", nýbrž "už toho bylo dost". Británie byla příliš benevolentní vůči imámům - rozvracečům, verbířům vrahů, k dlouhodobě podezřelým. To musí skončit. Ale zároveň jde dál o to, co a kdo jsme my, kam dospěla západní civilizace.

Dobrá strategie Západu? Neustupovat ze svých hodnot, bránit je, dál rozvíjet, zároveň netolerovat nenávist, neustupovat teroristům, nedávat jim prostor, což se nejen v Británii děje (viz nenávistné promluvy v části mešit, verbování sebevražedných atentátníků ve věznicích atd.)

Ve svém odporu k teroru, k Islámskému státu, Tálibánu a dalším teroristickým skupinám bychom měli chápat, že ze zemí, kde tyhle šílené party řádí, vraždí, vládnou, lidé houfně utíkají. Nezamykat před nimi dveře. Není to hloupý postoj, ale západní postoj.