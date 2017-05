Teror v Manchesteru mířil i na děti. Těžká zkouška pro Británii, Evropu, Západ

před 15 minutami

Všimněme si, že starosta Manchesteru Andy Burnham vyzval Brity, aby se vyhnuli spekulacím o útočníkovi. Označil ho za extremistu, který nereprezentuje žádnou komunitu.

Atentát v Manchesteru. Odehrál se, když končil koncert americké zpěvačky Ariany Grande, na který přišlo mnoho teenagerů a dětí s rodiči. Zavražděno bylo podle zatím dostupných informací 22 lidí, mezi nimi děti, napočítáno bylo 59 zraněných. Teroristický čin, který zřejmě spáchal sebevražedný atentátník. Policie zatím detaily nezveřejnila.

Oproti jiným útokům je tento poslední extrémně ohavný tím, že zasáhl děti. Šéf městské rady Manchesteru sir Richard Leese k tomu řekl: "Tím je to celé ještě děsivější. Musíte si položit otázku, proč by měl někdo útočit na publikum tohoto věku a na akci tohoto druhu? Nedokážu to pochopit."

Džihádisticky ideologickou odpověď poskytl na Twitteru uživatel Abdul Haqq: "Zdá se, že bomby britského letectva shozené na děti v Mosulu a Rakce se vrátily zpět do Manchesteru." Británie se zapojuje do vojenských akcí proti tzv. Islámskému státu. Odveta tohoto druhu je obludná. Úmyslný útok na děti může spáchat jen někdo zcela vyšinutý, nenormální, kdo neuznává ani základní civilizační pravidla, žádné hodnoty.

My ale stále nevíme, kdo byl pachatelem útoku (britské bezpečnostní složky již údajně identitu pachatele znají). Podle znaků atentátu jsme nakloněni vidět za ním džihádistické teroristy.

V Británii delší dobu platí čtvrtý stupeň protiteroristické pohotovosti. Letos v březnu zažil útok Londýn: čtyři mrtví (včetně pachatele), čtyřicet zraněných. Britská premiérka Theresa Mayová tehdy řekla, že cílem ataku byly britské hodnoty "svobody, demokracie a svobody slova". Sdělila světu, že zaútočit na tyto hodnoty "násilím a terorismem" je odsouzeno k neúspěchu. To platí i nyní.

Útok cílil i na děti, teroristé chtějí Británii zastrašit. Je však nepředstavitelné, že by nějaký britský politik navrhl, aby se Spojené království z bojů proti IS stáhlo. Přesně o to džihádisté usilují. A hodlají zasévat nenávist proti islámu, což se jim bohužel zhusta daří. Ani snad nemá smysl opakovat, že islám vraždění dětí nepovoluje.

Vyžeňte teroristy ze svatyní

V souvislosti s terorem v Manchesteru stojí za zmínku nedělní projev Donalda Trumpa v Rijádu v Saúdské Arábii, kde hovořil k lídrům více než padesáti arabských a muslimských zemí. Řekl, že nejde o "boj mezi dvěma různými vírami" či civilizacemi, ale o "boj dobra se zlem". (Trump se v roli prezidenta USA dosti mění.)

Vyzval muslimské státníky, ať vyženou teroristy ze svých svatyní, a připomněl fakt, na který rádi zapomínáme, že násilím fanatiků nejvíc trpí arabské země. "Je to bitva mezi barbarskými zločinci, kteří chtějí vyhladit život, a slušnými lidmi všech vyznání, kteří jej chtějí bránit," řekl.

V podobném duchu se vyjádřil Harun Khan, generální sekretář Britské muslimské rady: "Je to strašlivé, je to zločin. Nechť pachatelé čelí plné síle spravedlnosti v tomto i v příštím životě."

Vyhnat teroristy z muslimských svatyní, to se týká i Británie a dalších evropských zemí, kde žijí početné komunity vyznávající islám nebo mající islámské kořeny.

Pondělní útok u arény v Manchesteru má i jiný rozměr, odehrál se před britskými předčasnými volbami. Od účastníků koncertu se ozývá kritika, že byla podceněna bezpečnostní opatření; pod kabátem prý mohl pronést kdokoli cokoli. (Uvedl to deník Daily Mail s odvoláním na návštěvníky a s připomínkou, že atentátník se odpálil ve foyeru haly.)

Češka Nikola Trochtová řekla Radiožurnálu: "Bezpečnostní prohlídka nebyla skoro vůbec žádná, spíš nulová. Vůbec jsme přes rámy neprocházeli. Jediné, co je zajímalo, bylo, zda nemáme vlastní vodu. Tašky skoro vůbec nekontrolovali ani se do nich nepodívali. Nechali nás jít dovnitř bez jakéhokoliv osahání, jestli u sebe něco nemáme."

Pokud byla skutečně podceněna bezpečnostní opatření, dokonce opakovaně, může to uškodit premiérce Mayové, která je za bezpečnost země odpovědná. Při čtvrtém stupni rizika už na velkých akcích nepadá v úvahu sebemenší laxnost, v sázce je, jak jsme viděli, příliš mnoho.

Podle bezpečnostních expertů je velmi složité, ne-li nemožné, zabránit izolovaným útokům fanatiky iniciovaných jednotlivců, ale naopak se dá čelit atentátům právě na akcích, jako jsou koncerty, sportovní utkání, politická shromáždění.

Zároveň se musíme bránit - vojensky, tedy poražením IS, zpravodajsky a policejně. Spolupracovat víc než dnes. Podstatná věc, nepodlehnout nenávisti vůči muslimům, to je jeden z cílů džihádistických teroristů.