Teror v Petrohradu: Část Rusů viní Putina. Média zas chytila "muže s vousem". Obojí šílené

Dnes 13:00

Jak jsou média bleskem hotova, jak snadno najdou viníka bez jediného důkazu! V tom se neliší od absurdních závěrů části ruské společnosti.

Teroristický útok v petrohradském metru: v tuto chvíli čtrnáct mrtvých a okolo padesáti zraněných. Jednou z obětí atentátu se stala dívka ve věku dvanáct až třináct let. Peklo pod zemí a krutě vybraný cíl. Petrohradská podzemka denně přepraví přes dva miliony lidí.

Ta hrůza je ve své podstatě stejná jako v Paříži, Bruselu, Istanbulu, Londýnu či jiných městech. Cítíte hluboký soucit s oběťmi, raněnými, jejich blízkými, s Petrohradem, Ruskem. Vnímáte, jak jsme v tom s Němci, Rusy, Turky, Francouzi, Brity, Belgičany a dalšími naprosto zajedno. Společné evropské ohrožení, světové ohrožení. Vnímáte přirozeně sounáležitost a nutnost společně se teroru bránit.

Když se však tak děsivá událost odehraje v nedemokratické, autoritářské zemi jakou je Rusko, je to jiné, než když atentátníci zabíjejí v zemi demokratické, třeba ve Velké Británii. Rusko v posledních letech proslulo dezinformačními kampaněmi doma, v Evropě, zřejmě i ve Spojených státech, a zároveň masivním potlačováním lidských práv na svém území. Budí nedůvěru.

Od první chvíle po útoku jsme mohli sledovat informační chaos a bizarní spekulace. Z nich asi nejšílenější, a přece na sociálních sítích (tedy na hlavním, nejpružnějším a nejméně kontrolovaném infomédiu dnešní doby) hojně zastoupená, byla teorie, že útok mohly zorganizovat ruské tajné služby, rozuměj zjednodušeně prezident Putin. Proč? Aby mohl po nedávných protestech "utáhnout šrouby" a odvrátil pozornost od vlastních potíží (rozbujelá korupce atd.)

Český server Tapolitika.cz zveřejnil dvě typické ruské reakce na atentát, jež ilustrují atmosféru ve společnosti. První napsal Andrej Pintkovskij a nazval "Po kolena v krvi…" Čteme tam: " Více než dva tisíce let si všichni právníci světa, vystudovaní v tradici římského práva, při vyšetřování trestného činu jako první pokládají otázku: Cui prodes? (Komu to prospěje?) Existuje člověk, a vy všichni ho znáte, kterému se útok v Petrohradu velmi hodí. Potýká se s protesty v nečekaném měřítku, vycházejícími z nejširších vrstev ruské společnosti, a vypořádat se s tím dokáže jen pomocí tvrdých zákroků a ostrého zpřísnění represí."

Putin po kolena v krvi?

Pintkovskij svoje zvolání končí: " Na včerejšek naplánoval nějaký podivný 'Požár Reichstagu' na Rudém náměstí. Provokace ale nevyšla, tak bylo rozhodnuto přesunout se do Piteru spolu s jejím organizátorem. Od moci odejde, stejně jak k ní kdysi jako loutka později oběšeného Berezovského přišel. Po kolena v krvi…"

Druhý text napsal politolog Sergej Kurginjan. Nese název "Teroristický útok v Petrohradu je součástí nové studené války se Západem". Autor tvrdí, že atentát v metru je součástí studené války, která je proti Rusku vedena. "Abychom v této válce zabránili porážce, musí se ruská společnost konsolidovat a nenechat se ovlivňovat názory jiných."

Jevgenij Domožirov tweetoval (převzato od Alexandera Mitrofanova): "Je strašné, co si myslíme o státní moci. Všichni, s kým jsem poslední 2 hodiny mluvil, se domnívají, že za petrohradským výbuchem je Putin".

Ta obrovská nedůvěra v ruský stát zaráží. Nic takového se po atentátech na Západě nedělo. Ano, pokud za terorem stojí atentátník, který se hlásí k tzv. Islámskému státu, pak se rozjedou debaty o islámu, o náboženské svobodě, o přijímání uprchlíků, o imigraci. Ale Francouze, Němce, Brity a další zápaďáky ani nenapadne obviňovat z těch hrůz přímo svoje vlády coby strůjce.

Ač považuji Putina za hrozbu, autoritáře, antidemokrata, za potlačovatele svobody a velkého dezinformátora, vůbec by mě nenapadlo vinit ho (rozuměj jeho tajné služby) z tak bestiálního činu. Prostě si nedovedu představit, že by to spáchal. Ale nejen Twitter ukazuje, že pro mnohé Rusy a pro znalce Ruska to není zas až tak šílená představa, protože ji bezprostředně po ataku připouštějí.

Právě v tom se teror v Rusku naprosto zásadně liší od teroristických atentátů v západní Evropě.

Ani policejní stát občany neuchrání před terorem

Dál se liší v tom, že Rusko je policejní stát. Vidíme to, když Rusové vyjdou do ulic: davy po zuby ozbrojených policajtů, jednu protestující dívku zatýká osm chlapů jako hora, demonstrace síly. Víme, že ruské tajné služby mají velké pravomoci a neobyčejnou sílu.

Tapolitika.cz nabízí pohled ruského mikroblogera, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou StalinGulag a sledují ho statisíce lidí, obyčejných Rusů i z nomenklatury. Také on se vyjádřil k výbuchům v petrohradském metru.

StaliGulag píše, že ruský stát, aniž by čekal na souhlas občanů, vnutil lidem "bezpečí" výměnou za svobodu. "Vytvořili hromady protiteroristických zákonů, na něž se utratí biliony rublů, že jsme ztratili právo na soukromí, že všechny naše konverzace, zprávy a návštěvy internetových stránek budou zaznamenávány a pečlivě prohlíženy soudruhem majorem, a za to že získáme bezpečí a víckrát už u nás nikdo nevyletí do vzduchu."

"V důsledku toho dostáváme tresty odnětí svobody za sdílení, na sociální sítích slídí hordy vyšetřovatelů a hledají ty, kdo dávají lajky tam, kde se to nehodí, celá oddělení monitorují každodenní konverzace obyvatel, desítky příslušníků OMONu nahánějí školáky a s pocitem dobře odvedené práce cpou vysokoškoláky do antonů. Obrovské výdaje za iluzorní ochranu z prostředků, které mohly jít na vzdělání, medicínu, technologie a výsledek? Teroristické útoky. Nic nového, zas nás ojebali."

Tohle bychom neměli přeslechnout. Posilování bezpečnostních aparátů, policie a tajných služeb, dokonce ani policejní stát, nezaručují, že k masakru nedojde.

A ještě jedna poznámka. Po útoku v Petrohradu jsme selhali my, média. Po celém světě byla sdílena rozmazaná fotografie "teroristy", "atentátníka", jímž měl být podezřelý muž s vousem a v muslimském oděvu. (Rozuměj prototyp muslima.) Podle serveru Newsru.com se sám dostavil na policii, aby ujistil, že s útokem nemá nic společného.

Mediální hladovost, senzacechtivost, bezhlavá "online rychlost" vyvolává také obavy. Jak jsme bleskem hotovi, jak snadno najdeme pachatele bez jediného důkazu! V tom se nelišíme od absurdních, nepodložených závěrů části ruské společnosti, která rovněž bez důkazů a jen díky "pocitu", frustraci či antizápadní masáži obviní z hrůzného teroru buď Putina, nebo Západ.

autor: Martin Fendrych