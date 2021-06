Kéž bychom dokázali vnímat, co nám silné tornádo na jihu Moravy připomíná

Lidé se při katastrofě najednou dokážou spojit, nemyslet na sebe, ale na druhé, a pomáhat.

Jižní Morava, Břeclavsko a Hodonínsko, má za sebou přírodní katastrofu, bouře a tornádo neskutečné síly, jež během minut zabíjelo, zraňovalo, ničilo. Člověk je vždycky zaražený ničivou silou přírody, kdy v danou chvíli není obrany, uvědomí si omezenost svých sil a možností, svoji křehkost a nicotnost.

Ale po katastrofě se pohled mění, najednou se lidé seberou, začíná fungovat nějaká jiná síla, solidarita, touha pomoci, lidé najednou nemyslí na sebe, ale na postižené a na jejich osudy. Bylo to dobře vidět v první vlně pandemie, kdy jednotlivci zastoupili zaskočený stát a pomáhali sami od sebe. A je to skvěle vidět i po jihomoravském tornádu.

Seděl jsem ve čtvrtek v noci s jedním členem vedení evangelické církve, viděl jsem, jak se ti lidé hned svolávají, jak se dohadují, co udělat, jak okamžitě zasáhnout. A to se dělo všude, lidé posílali peníze, nabízeli a nabízejí pomoc, najednou vidíte, co znamená moderní, svobodná společnost. Stát funguje, jednotky záchranného systému vědí, co mají dělat, a dělají to, neziskové organizace vědí, co dělat, okamžitě jsou k dispozici účty, kam se dají posílat peníze, které budou v místě katastrofy potřeba. Lidé najdou v médiích i na sociálních sítích rady, co nedělat (nejezdit teď do zasažených míst, aby nepřekáželi záchranářům).

3:13 V Česku nevídaně silné tornádo likvidovalo obce na Břeclavsku a Hodonínsku. | Video: Facebook/Lovci bouřek

Také politici najednou jako by samozřejmě dělají, co konat mají. Premiér, ministr vnitra, ministryně financí, krajští i místní politici. Jsme zvyklí stát kritizovat, nadávat na něj, nic mu nedarovat, nic nedarovat vládě Andreje Babiše, ale v těchto situacích celý ten obří systém až kupodivu pracuje a funguje. Ve spolupráci s médii, najednou to jde, najednou se hodí.

(Jedinou výjimkou byl - opět už standardně - prezident Miloš Zeman. Je celkem logické, že do postižené oblasti neletěl, ale zároveň se zdá nepochopitelné, že se ke katastrofě vyjádří až v neděli. Jeho mluvčí Ovčáček vyslal několik tweetů, v jednom stálo: "Prezident republiky Miloš Zeman vystoupí v neděli dne 27. června 2021 v 11.00 hodin v pořadu TV Prima a CNN Prima News Partie Terezie Tománkové." Smutné. Svědčící o tom, že hlava státu žije v nějakém jiném světě.)

Ničíme Zemi a má to své důsledky

Je to svým způsobem absurdní, ale po přírodní katastrofě pro postižené, ale i pro nás musí být jistou posilou a útěchou, že systém není na kolenou, pomáhá. Dává to naději i do budoucna, pro další podobné situace, které zcela jistě nastanou. V takových dnech se lidé spojují, najednou nejsme "rozdělená", "rozsekaná" společnost, v těžkých zkouškách se jaksi vracíme do normálu, pokud je spojení země normálem.

A bez ohledu na to, co přesně bylo příčinou tohoto konkrétního tornáda, nám ta katastrofa připomíná, že není moudré brát přírodu na lehkou váhu a zapomínat na náš obří podíl na jejím ničení.

Připomeňme slova bioklimatologa z Mendelovy univerzity v Brně Zdeňka Žaluda. Po jihomoravském božím dopuštění v tiskové zprávě psal o tom, že výskyt tornáda v Jihomoravském kraji byl sice ojedinělý jev, ale s extrémy je třeba počítat, protože na jejich růst do budoucna upozorňují všechny scénáře vývoje klimatu. Tornádo stejně jako vlny veder i sucho a povodně Žalud považuje za ojedinělý meteorologický jev.

Vždycky, když jsme lhostejní ke klimatu, když zbytečně sedáme do auta, když plýtváme, když betonujeme a asfaltujeme, když nejsme ochotni ukončit činnost uhelných elektráren, když nejsme ochotni omezit vjezd aut do center měst, když se chováme lhostejně ke změně, v níž žijeme a jež se zhoršuje, vždycky bychom měli mít před očima přírodními katastrofami zasažené lidi, zničené domy, celou tu jakoby válečnou spoušť.

Až dosud jsme žili v zemi na extrémní klimatické jevy chudé, ale přestává to být pravda. Časy se nebezpečně mění a my dostáváme další a další varování. Kéž bychom je slyšeli, stejně jako umíme slyšet nářek a umíme cítit bolest tornádem postižených lidí.

Kde přispět lidem postiženým tornádem? Na stránkách Nadace Via nebo na dárcovská platforma Znesnáze21. Diecézní charita Brno přijímá dárcovské SMS. Ty je možné podle výše příspěvku ve tvaru "DMS DCHB 30", "DMS DCHB 60" nebo "DMS DCHB 90" posílat na telefonní číslo 87777. Zřízený je také transparentní účet 4211325188/6800, dary posílejte s variabilním symbolem 2002. Transparentní účet zřídila i ADRA. Jeho číslo je 66888866/0300. Peníze zasílejte s variabilním symbolem 390. Sbírku vyhlásil také Český červený kříž. Peníze je možné zasílat na účet 333999/2700 s variabilním symbolem 2101. Pomoc organizuje i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Peníze lze posílat na účet 2100691426/2010. Nebo mohou lidé napsat DMS DIAKONIEPOMOC 30/60/90 na číslo 87 777. Sbírku SOS Morava vyhlásil Člověk v Tísni. Lidé mohou přispět na účet 713271329/0300. Handicapovaným občanům z postižených obcí nabízí pomoc také Konto Bariéry. Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese [email protected]. Finanční příspěvky lze posílat na číslo účtu 17111444/5500 v.s. 5555

Obyvatel Lužic nás provedl katastrofou: Bylo to hrozné. Demolice čeká desítky domů