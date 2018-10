Tradiční demokracie nemá posvátný mobil jako Babiš. Nesmí mít!

Celá ta hra na "řešíme přímo a hned", na svůdné zjednodušování politiky, stojí na vodě. Zatím.

Když jsem teď projížděl českými městy (Louny, Třeboň aj.) a mhouřil oči před záplavou bílých košil, došlo mi: ty plakáty jsou jen opožděnou reklamou na turné první Babišovy vlády. Od zimy objížděla kraje, slibovala miliony a miliardy na to či ono, pohovořila, ukázala se, i tu štamprli na uvítanou absolvovala. Vláda jednobarevná jako ty bílé košile.

Komunální kampaň ANO "ten a ten má číslo na můj mobil" a "to a to město řešíme přímo a hned" je prodloužením vládního turné. Poselství zůstává, respektive se před volbami zpřesňuje: Andrej Babiš (rovná se vláda) se nejen postará, ale je rovnou "garantem", že ve stovkách měst a obcí po celé zemi "bude líp".

Úsměvy číslo 5 ale nemohou skrýt temný podtón volebního vzkazu: bez Babiše to ani u vás nepůjde, tak si dobře rozmyslete, jestli s ním chcete být zadobře a hodit to jeho kandidátovi, nebo volit někoho jiného, kdo pak s Babišem může mít problém. Přinejmenším nemá číslo na jeho mobil. Bez ANOstarosty se vaše domovina nebude hřát v šéfově přízni tak jako vaši prozíravější sousedé. Když u vás nevyhraje bílá košile, budete v nevýhodě.

Rubem "bonusu" v podobě telefonního čísla je nevyslovená pohrůžka, že si zaděláte na problémy se šéfem. Budou dva druhy starostů: zvolení - a vyvolení. Temný podtón volebního vzkazu není ničím menším než nebezpečím pro demokracii.

Jenže kampaň ANO trpí vnitřním rozporem: nepočítá s tím, že by premiérem mohl být někdo jiný než nekonečně suverénně se tvářící Babiš. Což samozřejmě může (sněmovně mimochodem končí volební období v roce 2021, starostům 2022). Představit si poslance Babiše v opozičních lavicích je náročné, ale žádný strom neroste do nebe. Stovky starostů na radnicích budou, jeden Babiš v politice třeba ne. Přijde den, kdy jeho telefonní číslo bude k ničemu.

Celá ta hra na "řešíme přímo a hned", na svůdné zjednodušování politiky, stojí na vodě i kvůli kompetencím starostů a primátorů. Atributy samospráv jsou rady a zastupitelstva; kdyby chtěl nějaký purkmistr zkusit například "přímo a hned" po telefonátu s premiérem podepsat milionovou smlouvu, taky by u něj mohla zazvonit policie. Případů, kdy se justice zabývala překročením pravomocí starostů, byly desítky.

Motiv "volte Babiše i do komunálu" je falešný a poukazuje na to i česká ústava. V článku 101 se píše, že "obec je samostatně spravována zastupitelstvem" a "stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem". Nic o tom, že správný starosta má mobil na premiéra.

Ve slově "samospráva" slyšíme "samo-", a ne "s mobilem na Babiše". Zodpovědnost nesou obecní samosprávci, ne přítel na telefonu.

Ve slovech "řešíme přímo" se zato ozývá okamurující "přímá demokracie". Jako by podmínkou lepšího živobytí bylo demokracii napřímit, opravit ji, dát do toho čtyři rány a už je to hotovo.

Tendence ke "zjednodušování politiky" ve jménu údajné výkonnosti, politický pseudomanažerismus, je u Andreje Babiše přítomná konstantně, viz žvanírna parlament, rušení Senátu, zbytnost krajů. Ale i když sní, když náhodou spí, přece jen se mu pořád zdá, že zemi mají spravovat zaprvé obce a města - a zadruhé stát. Volební kampaň ANO ovšem obě stanoviště veřejných záležitostí propojila - číslem na premiéra. Takže vítěz bere vše? Riskantní, nevypočitatelná situace.

Inzerát ANO: "Také váš štve, že starostové a primátoři často nemají možnost prosadit dobré věci pro vaše město? V cestě jim stojí nejen opoziční politici, ale systém plný politikaření, lobbistů a někdy i kraje a ministerstva. Petr Stuchlík je skvělý manažer pro Prahu. A také má můj mobil. Takže kdykoliv bude mít nějaký dobrý projekt, jednoduše mi zavolá a já ho podpořím."

Kolovrátek Babiš: Zlý je "systém", dobrý je "můj mobil". Premiér se věru nemá proč divit, že mu kritici předhazují autoritářské tendence.

Skoro pět let ANO ve vládě, čtyři roky na nespočtu radnic, dva roky podílu na moci v krajích. Babiš se přesto dál vymezuje vůči "tradičním stranám", jako by slétl na Facebook a začal čistit Augiášův chlév předevčírem. Třeba mýto, napsal, předražily "tradiční demokratické strany, některé s bohatou korupční historií". Spojení "tradiční strany", nebo dokonce "tradiční demokratické strany" nám vštěpuje jako znamení hanby, používá ho s despektem. Zahoďte systém, přichází nové koště.

Zvykli jsme si - příliš - číst to jako běžnou demokratickou figuru v balení barnumské "čau lidi" reklamy. Kdo si vzpomene, že "partajnictví je největším škůdcem národa" a "proti politickému partajnictví a korupci" byla ve 30. letech hesla Národní obce fašistické?

Nejde jen o Babiše. V komunálním předvolebním masakru, kdy každou chvíli chce někdo někoho někam vyhánět, aby advokáty pomalé, komplikované tradiční demokracie pohledal.