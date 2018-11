Tráva na zahrádce - běžný provoz. Omezená legalizace konopí měla platit už dávno

Návrh zákona konečně rozumně vymezuje, jakým způsobem legálně pracovat s marihuanou, jejími plody a jejich zpracováním.

Do Poslanecké sněmovny zamířila novela zákona o návykových látkách, pod kterou se podepsalo 40 poslanců z šesti klubů (piráti, ANO, ČSSD, ODS, TOP 09 a STAN) v čele s piráty a jejich poslancem Tomášem Vymazalem.

Návrh konečně rozumně vymezuje, jakým způsobem legálně pracovat s marihuanou, jejími plody a jejich zpracováním. Pokud projde, Česká republika by se mohla přidat k zelené vlně liberálního přístupu k "trávě". Sice si v krámě nekoupíme deset gramů jako například v Kanadě nebo Uruguayi, ale značné uvolnění by nepochybně nastalo. A to je dobře, škoda, že to trvá tak dlouho.

Nový zákon by bezúhonným osobám nad 18 let s trvalým pobytem v České republice umožnil: pěstovat pět rostlin konopí, mít z nich doma 1250 gramů sušiny, pohybovat se venku s třiceti gramy a bezúplatně toto množství někomu dát. Bezúhonným se pro účely zákona rozumí ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti se zacházením s návykovými látkami nebo přípravky.

Paragrafy zahalené dýmem

Bezúhonnost dává smysl. Osoba, kterou policie dopadla při pěstování čtyř tisíc rostlin marihuany v bývalé tovární hale, by se od konopí asi měla držet dál. Na druhou stranu, pokud si takový člověk odpykal trest a splatil společnosti dluh, neměl by mít i v tomhle případě stejná práva jako ostatní? Těžko říct.

Podmínka trvalého pobytu v České republice je také zvláštní. Proč by si nemohli zahraniční studenti na Erasmu (kteří si pravděpodobně nemění kvůli ročnímu výjezdu trvalé bydliště, já to taky neudělal) vypěstovat kytku na balkoně? A když můžu jiné dospělé osobě dát až 30 gramů sušiny, smím ji věnovat i známému z Bulharska, který mě přijel navštívit? O tom zákon ani důvodová zpráva nehovoří. Samé otázky!

Bezúplatné darování, až třicet gramů jako "dárek zdarma"? Darující nesmí na oplátku přijmout nic, nejen peníze. Ad absurdum to znamená, že když babička dostane od vnoučete marihuanovou mast na kolena, nemůže mu na oplátku upéct buchty. Není přirozené - a teď se samozřejmě nebavíme o dealerech - někomu něco dát a výměnou od něj dostat něco nazpět? Ale tady je účel zákona zřejmý. Nesmím vyměnit náklaďák se štěrkem za dvacet kilo trávy, kterou mám doma schovanou pro kamarády. Mimochodem, zákon hovoří pouze o tom, že můžeme pěstovat a skladovat na místě sloužícím k soukromoprávním účelům, a nijak nevymezuje, jestli se tam vejdou dva lidé nebo dvacet.

V České republice, stejně jako v dalších šesti státech EU - ve Španělsku, na Kypru, v Dánsku, Belgii, Nizozemsku a Spojeném království (zatím) - je pěstování "jenom" přestupek. Ale sušení a zpracování je u nás už trestný čin. Jinými slovy, nemůžeme sklidit, co jsme si zaseli!

Pravděpodobně za to může Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, kterou Československá socialistická republika ratifikovala v roce 1963. Ta pěstování pro osobní účely nezakazuje, ale dovoluje jej jen pro zahradnické účely, tudíž nepočítá se zpracováváním plodů.

Tolerance k trávě je u nás vysoká, nikdo moc neřeší, když soused pěstuje cannabis na zahradě, ale zároveň se hodně jinak bezúhonných občanů dostává do problémů se zákonem. A je jedno, že po všech nejde policie. Je to zkrátka nesmyslné a zbytečné, především proto, že tito lidé svým počínáním nikomu neubližují.

"Z průzkumu veřejného mínění z roku 2016 vyplývá, že přes 55 procent občanů považuje jednorázové užití konopných látek za bezrizikovou nebo málo rizikovou zkušenost a 22 procent souhlasí s tím, aby se užívání konopí společensky tolerovalo a nebylo trestně postihováno," argumentuje důvodová zpráva k zákonu, který navrhují piráti a spol.

Je chyba, když zákon trestá něco, co lidé běžně dělají a tolerují. Škodí to právu jako takovému. Když už zákony jsou, mají se pokud možno respektovat a vymáhat, nebo zrušit, jinak míříme do chaosu. Nehledě na to, že současná situace je zneužitelná. Policie si může kohokoliv z šedé zóny pěstitelů nebo rekreačních konzumentů vybrat a popotahovat ho. Zdravíme majitele growshopů!

Vyšlapaná cesta

Zákon vystihuje věc v její samotné podstatě a na nic si nehraje. Můžu si vypěstovat, sklidit, usušit a zpracovat. Vymezuje vše, co má (až na pár zmíněných výjimek). Ruší pravidlo, že pěstování je přestupek a sklizení trestný čin, protože konopí má být jen pro parádu do záhonku vedle hortenzií.

A především zákon působí ve směru od lidské činnosti k paragrafům, ne obráceně. Někteří občané se nějak chovají (například pěstují a zpracovávají marihuanu), zákonodárci si to uvědomují a snaží se jim ulehčit život. Tomu říkám zákony pro lidi! To jsme museli čekat až na piráty?

Trochu mi to připomíná příběh, jak inženýři Tomáše Bati udělali pravoúhlé chodníky, po kterých ale lidi nechodili, protože v ranním spěchu nechtěli ztrácet čas a vybírali si nejkratší přímou cestu. Když se podnikatel projektantů ptal, co s tím, odpověděli mu, že to tak navrhují vždycky. Řekl jim, ať na to zapomenou a postaví cesty tam, kde je lidé vyšlapali.

A přesně tak by se to mělo dělat, pokud to samozřejmě jde a ona lidská činnost není nijak zhoubná (například je dobře, že zákon zakazuje telefonování za volantem, místo toho, aby legalizoval chování řidičů). Obecně ale je lepší začínat u lidí, jejich potřeb a těm by se zákonodárci měli pokusit přizpůsobit.