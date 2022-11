Biden versus Trump. Tohle repete už Amerika nechce, je připravena obrátit list

Úterní volby do Kongresu ukázaly, že s exprezidentem se republikáni střílejí do vlastní nohy. Přišel čas, aby se ho zbavili. Pak bude moci s klidným svědomím konečně odejít do politického důchodu i prezident současný.

Sotva mají Spojené státy jednu velkou show - tu volební - za sebou, už jim Donald Trump slibuje další. A bude to rána, jako když hrom udeří. "V úterý 15. listopadu učiním velmi velké oznámení," hlásil minulou neděli večer na předvolením shromáždění senátora Marca Rubia.

Trump měl přijet jako člověk, který chce podpořit svého hostitele v boji za obhajobu (nakonec úspěšnou) senátního křesla. Jenže jako host se musel nakonec cítit sám Rubio. Nebo spíše jako náhodný kolemjdoucí. Urval si pro sebe pár minut Trumpova zájmu a pak už to byl jen exprezidentův monolog: já, já, já. A zase já. A ještě jednou já…

Pro nic jiného než své ztučnělé ego se zjevně nenarodil. Má se tak rád, že nepozná, kdy už překáží. Takový ten týpek, co nikdy neodejde z večírku, i když jsou z jeho velkohubé trapnosti už všichni kolem rozpačití. Co to tedy v úterý hodlá oznámit?

S největší pravděpodobností kandidaturu v prezidentských volbách, které připadají na rok 2024. V posledních týdnech to naznačoval opakovaně. Například v Iowě minulý čtvrtek své příznivce natěšil, že to "velmi, velmi, velmi pravděpodobně udělám znova". Ale tím nejpřesvědčivějším signálem, že do toho zřejmě opravdu půjde, bylo v minulých dnech něco jiného. Trump začal rozdávat hanlivé přezdívky.

"Ron DeSanctimonious," vypustil Trump před týdnem pokusnou nálepku na adresu floridského guvernéra Rona De Santise. Zatím sice není jisté, zda se to ujme. Je to docela nesrozumitelné a Američané se dohadují, co to má vlastně být, možná prý aluze na Harryho Pottera. Nicméně dvě věci to říká zcela jasně.

Když se zbabělec lekne

Zaprvé, jak už bylo řečeno, Trump se chystá kandidovat. A zadruhé, právě v De Santisovi v tuto chvíli vidí rivala, který by jej mohl ohrozit, zkřížit mu cestu do Bílého domu. Zažili jsme to už v Trumpově první prezidentské kampani.

V republikánských primárkách tehdy posměšně počastoval například právě Rubia. "Malý Rubio" (Little Rubio), dělal si šprýmy z jeho vzrůstu. "Nízkoenergetický Jeb" (Low Energy Jeb), pokoušel se vytočit Jeba Bushe, který nehodlal přistoupit na Trumpův styl a vyjadřoval se věcně a klidně. "Prolhaný Ted" (Lying Ted), navážel se do Teda Cruze. I když to byl Trump, kdo proti svému soupeři používal naprosto smyšlené obvinění, že jeho otec byl nějak zapleten do atentátu na J. F. Kennedyho.

Pokračovat můžeme demokraty. "Crooked Hillary" (Podvodná Hillary Clintonová), "Crazy Bernie" (Blázínek Bernie Sanders), "Googy Elizabeth" (Praštěná Elizabeth Warren). A samozřejmě, jak bychom mohli zapomenout, "Sleepy Joe" (Ospalý Joe Biden). Prostě koho se Trump obává, toho se pokouší zesměšnit.

Poťouchlá nátura, ale těm, které něco takového baví, už bývalý prezident hodil první pamlsek. Přičemž k přezdívce "Ron DeSanctimonious" rovnou přidal svůj další špinavý trik - rány pod pás. "Když bude kandidovat, tak bude kandidovat. Ale když bude, tak vám o něm řeknu věci, které nebudou příliš lichotivé. Vím o něm víc než kdokoli jiný, možná i než jeho manželka, třeba kdo ve skutečnosti řídí jeho kampaň," naznačuje Trump, že na floridského guvernéra něco příšerného ví.

Prohra Trumpových "koňů"

Lži, výhružky, jedovatosti. A to vše by se teď mělo vrátit s ještě větší silou, když se Trump bude v prezidentské kampani hlava nehlava mstít za to, že mu "ukradli" minulé volby? Nebyl by to hezký pohled. A není vůbec uklidňující, že Joe Biden, který Trumpa už jednou porazil, by cítil jako svůj uděl zastavit jej znovu.

Opakovaně tvrdí, že chce znovu kandidovat, obhajovat Bílý dům. Podle amerických médií, která citují zdroje z jeho okolí, se ovšem definitivně rozhodne právě podle toho, jak se rozhodne Trump. Podivná motivace. Jeden kandidovat umíněně chce, a druhý proto musí.

Jenže všechno může být jinak. Úterní volby do Kongresu Trumpovi chrstly vodu do očí. Podpořil stovky kandidátů, z nichž většina souhlasila - ať už z přesvědčení nebo ze zbabělosti - s jeho lží o ukradených volbách. Řada z nich však v úterý utrpěla debakl. V Pensylvánii kvůli tomu republikáni prohráli senátorské křeslo i post guvernéra. Michigan, Wisconsin, New York - další státy, kde si Trumpovi kandidáti mysleli na vysoká místa. A kde dostali na frak. Navíc se k prohrám Trumpových "koní" možná přiřadí ještě Arizona a Georgie.

Začíná být evidentní, že s Trumpem se Republikánská strana už střílí do vlastní nohy. V primárkách vyhrávají jeho kandidáti, protože do této volby se promítá hlas těch nejaktivnějších, nejvěrnějších straníků. Tvrdého jádra, které stále stojí při bývalém prezidentovi. Jenže ve všeobecných volbách už vstupují do hry všichni voliči - republikáni, demokraté, nezávislí. A tam už kvalifikace "já jsem Trumpův člověk" zjevně nestačí.

Volby do Kongresu ukázaly, že může být spíše přítěží. Je sice pravděpodobné, že liberálně naladěná média, New York Times či CNN, přehánějí, když po úterních volbách píší o vzpouře uvnitř republikánského establishmentu, který prý už nechce Trumpa. Jenže jeho porážka - a neúspěch jeho kandidátů je porážkou - je v každém případě výzvou. Hozenou rukavicí pro ty, kdo by se mu chtěli postavit.

Bidenova "Mission Accomplished"

Na oslavě vítězství Rona DeSantise v úterních volbách, kdy zcela přesvědčivě obhájil guvernérský úřad, jeho příznivci neskandovali "four more years", další čtyři roky, jak by se slušelo na délku funkčního termínu. Ale "two more years", protože příští prezidentské volby jsou už za dva roky.

A nejsou to jen DeSantisovi floridští voliči. Jedete po Pensylvánii a vidíte transparenty a vlajky Trump 2024. Ale v rozhovorech pak zní i něco jiného. Možná už opravdu nastal čas na "trumpismus bez Trumpa". Na to, aby někdo převzal jeho politiku, ale bez jeho toxické osobnosti.

Na straně demokratů je to podobné. Biden přišel, zvítězil a jako prezident byl z hlediska demokratů úspěšnější, než mnozí straníci čekali. Ale i jeho čas už se nachýlil. Ukazují to průzkumy, v kterých většina demokratů říká, že už by funkci neměl obhajovat. A opět to zaznívá v rozhovorech s voliči. Nic mu nezazlívají, nevyčítají, ale vidí, že v jeho případě prostě neplatí známé "věk je jenom číslo". Osmdesátka je na Bidenovi poznat.

Trump už není neohrozitelný, úterní volby do Kongresu ukázaly jeho slabinu. A slabost ovšem vždy vyzývá ostatní členy tlupy, aby se "alfa samce" pokusili sesadit. Trump je k poražení, republikáni jsou načatí mu zamávat. A bez něj na scéně by mohl pak i současný prezident s klidným svědomím "mission accomplished" - mise splněna - odejít do politického důchodu.

Souboj Biden versus Trump není nevyhnutelný. Naopak, tohle politické repete si většina voličů už ani nepřeje. Zprava i zleva, ze stejného důvodu. Nevěří, že Trump a Biden by byli těmi nejlepšími kandidáty, které by měli poslat do boje. Amerika je připravena obrátit list.

