Trump je Putinův šálek kávy. A proto by se už nikdy neměl přiblížit k Bílému domu

Trumpovým nejvážnějším soupeřem v souboji o prezidentskou kandidaturu do voleb 2024 je floridský guvernér Ron DeSantis. S americkou podporou pro Kyjev sice lavíruje, ale o Putinovi žádné iluze nemá. Pro Ukrajinu a Evropu by byl lepší volbou.

Státní sekretář amerického státu Georgia Brad Raffensperger byl překvapen, když se před nedávnem ocitl na zatím posledním sankčním seznamu Moskvy. Vůči Rusku se předtím nijak nevyhraňoval, tamní režim nijak nekomentoval. Ani newyorská prokurátorka Letitia Jamesová, ani washingtonský policista Michael Bird v minulosti nezadali Kremlu žádný důvod, aby se teď našli na jeho černé listině.

Záhada? Ne tak docela, jedna věc je spojuje. Všichni, i když každý jinak, zkřížili cestu Donaldu Trumpovi. Brad Raffensperger se postavil Trumpově nátlaku, aby ve státě Georgia zfalšoval prezidentské volby 2020. Naopak potvrdil, že Trump tam s Joem Bidenem prohrál, což významně přispělo k tomu, že neobhájil Bílý dům.

Prokurátorka Jamesová vyšetřuje Trumpa a jeho rodinu kvůli možným finančním podvodům a daňovým únikům. A Michael Bird byl jako policejní ochranka 6. ledna 2021 ve Washingtonu na Kapitolu, když Trumpem rozvášněný dav vtrhl do budovy Kongresu, aby se pokusil přerušit jednání, které mělo definitivně potvrdit výsledky prezidentských voleb. Poručík Bird byl tím, kdo v tragickém incidentu zastřelil jednu z výtržnic, když se rozbíjením dveří snažila dostat ke kancelářím členů Kongresu.

Všichni tři, které teď Moskva trestá, tak Trumpovi nějak zkomplikovali život. Překazili mu jeho "velkou lež", že volby 2020 ve skutečnosti vyhrál on. Nebo se mohou stát přitěžujícím faktorem v jeho ohlášené snaze se do Bílého domu v příštích prezidentských volbách vrátit. A když je teď Putin zařadil na svůj kárný seznam, tak jde o indicii, ke komu v nadcházejícím americkém volebním souboji tíhne, koho by v příštích letech rád viděl v Bílém domě.

Jak se Putin spletl

Současný prezident Biden, který bude s největší pravděpodobností za demokraty obhajovat úřad, to určitě není. Když Putin spustil svoji válečnou agresi, počítal patrně s tím, že mu Biden nechá Ukrajinu napospas. Ale spletl se, Bidenova vojenská a finanční podpora Kyjeva (sice s úvodním váháním a stále zajíkavě), mu udělala čáru přes rozpočet. Putin si plánoval ruský blitzkrieg, ale jeho vojska uvízla v bahně. Doslovně i přeneseně. Vyhnáni na frontu, bojují Rusové bez morálky, z donucení nebo jako žoldnéři.

Biden se Putinovi "nepovedl", zatímco Trump se ukázal jako velmi tvárný materiál. A to i ve srovnání s floridským guvernérem Ronem DeSantisem, který je mezi republikány jediným, kdo by mohl Trumpa v souboji o prezidentskou kandidaturu porazit. DeSantis sice nyní v průzkumech výrazně ztrácí, jenže únava z Trumpa, která byla mezi republikány před několika málo měsíci citelná, se může docela dobře vrátit. Floridský guvernér by mohl dokázat přesvědčit voliče, že bude pokračovatelem Trumpovy politiky, ale bez jeho vykloubené osobnosti, která už i mnohým republikánům přijde jako brzda účinného prosazování jejich politické agendy.

Pro konečný úspěch, aby pak případně ve finálním prezidentském souboji porazil i demokrata Bidena, by DeSantise v každém případě čekala politická kvadratura kruhu. V republikánských primárkách na svoji stranu potřebuje získat přinejmenším část Trumpových radikálů. V duelu s Bidenem by pak ovšem musel z těchto pozic slevit, aby mu dali hlas středoví američtí voliči.

DeSantis sedí na plotě

Ve vnitřní politice přitom floridský guvernér nemá moc kam uhnout. Naopak se projektuje jako ten, kdo by prosazoval konzervativní vnitropolitickou agendu efektivněji, než jak to dokázal prezident Trump. A tím hracím polem, kde se nabízí prostor k posunům, by tedy byla spíše zahraniční politika. A tyto manévry už také sledujeme.

Před necelými třemi měsíci jsme na tomto místě diskutovali DeSantisovo přestoupení do Trumpova izolacionistického tábora, když floridský guvernér označil ruskou válečnou agresi proti Ukrajině za "územní spor", ve kterém USA nemají své zájmy, a proto by se v něm neměly ani nijak moc angažovat. Vzhledem k předchozím DeSantisovým názorům, kdy po ruské anexi Krymu vyzýval tehdejšího amerického prezidenta Obamu, ať Ukrajině poskytne zbraně, a varoval před tím, že Putin se na Ukrajině nemusí zastavit, to byl obrat.

S odstupem dalších týdnů začíná být ovšem zřejmé, že z větší či menší části jde spíš o chladnokrevný politický kalkul než o výraznou změnu guvernérova dřívějšího pohledu na Rusko a Putina. DeSantis se snaží lovit voliče v trumpovských vodách, ale v otázce Ukrajiny vyčkává, "sedí na plotě", jak říkají Američané. Minulý týden, po oficiálním startu své kandidatury, se DeSantis přímé otázce, jak se staví k válce na Ukrajině, vyhnul s tím, že nelze odhadnout, jak bude vypadat situace v lednu 2025, tedy v době, kdy by případně nastoupil do Bílého domu.

Putinův ruský čaj

DeSantise jeho lavírování ohledně americké podpory Kyjeva nijak nešlechtí, ale o samotném ruském prezidentovi žádné iluze nemá. Putinovi nelze ustupovat: "Když vidí, že může získat jeden centimetr, hned si chce vzít celou míli," varoval DeSantis v roce 2014. Putin je podle něho, jak guvernér uvedl zcela nedávno, "válečným zločincem".

Když se státní sekretář Georgie Brad Raffensperger dozvěděl, že se ocitl na Putinově černé listině, vydal prohlášení. "I když jsem si dříve nebyl vědom svých protiruských aktivit, příjímám verdikt Ruska, jehož oddanost pravdě, spravedlnosti a právnímu státu mluví sama za sebe," začal v ironickém tónu. Aby pak pojmenoval podstatu věci: "Rozumím tomu, že moje angažovanost ve prospěch svobodných, spravedlivých a přesných voleb, můj sklon říkat mocným pravdu a můj pevný postoj proti válečným zločinům urážejí citlivost prezidenta Putina. Přijímám, že nejsem šálkem jeho ruského čaje."

Řeč je o Putinovi, ale poznáváme v tom právě i Trumpa. Nepřijal prohru ve svobodných volbách, snažil se zvrátit jejich výsledky, byl odhodlán kvůli tomu rozbourat americký ústavní systém a pro současného vůdce Kremlu má osobní slabost až obdiv. Nikdy o něm neřekl špatného slova a jeho válečnou agresi proti Ukrajině naopak označil za "mazaný tah".

Trump tak Putinovi nejspíše docela chutná, ruský prezident by ho rád viděl, jak naznačuje výše citovaný sankční seznam, zpět v Bílém domě. Právě to je ovšem přesně ten důvod, proč by se republikánský exprezident k Oválné pracovně už nikdy neměl přiblížit. Guvernér DeSantis ve věci Ukrajiny taktizuje, což stále může dopadnout pro Kyjev a pro Evropu nepříznivě. Jenže s Trumpem máme jistotu, že by to bylo zlé.