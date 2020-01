Trump je zločinec. Schwarzenberg ukázal, co znamená být konzervativec

Karel Schwarzenberg: Já jsem ještě vyrostl v době, kdy se válka vyhlašovala. Teď se ale začíná střílet, bombardovat a odpalovat rakety, aniž by nějaký takový formální krok proběhl. Mě tento vývoj děsí. Překračujeme všechny meze mezinárodního práva. Někteří politici jsou očividně toho názoru, že stojí nad zákonem...

Americký prezident Donald Trump nechal zabít velitele íránských revolučních gard generálmajora Kásema Solejmáního. Se čtyřmi dalšími muži byl zabit raketou vystřelenou z bezpilotního letadla USA blízko letiště Bagdád krátce po příletu ze Sýrie 3. ledna. Na zabití Solejmáního o tři dny později velmi ostře zareagoval Karel Schwarzenberg (TOP 09). Bývalý český ministr zahraničí na svém facebookovém profilu atentát odsoudil a ukázal, co znamená být konzervativcem.

Napsal, že se mluví hodně o následcích zabití, málo o skutku samém: "Že totiž jeden stát zabil představitele druhého státu na území třetího státu." Uvedl, že Solejmání podporoval nejrůznější šíitské ozbrojené teroristické skupiny od Iráku přes Sýrii, Libanon až po Jemen, ale "dělal to jako generál a oficiální představitel íránského státu. Důležitá byla ale také jeho role v bojích s Islámským státem."

Zásadní význam má pak následující Schwarzenbergova úvaha: "Já jsem ještě vyrostl v době, kdy se válka vyhlašovala. Teď se ale začíná střílet, bombardovat a odpalovat rakety, aniž by nějaký takový formální krok proběhl. Mě tento vývoj děsí. Překračujeme všechny meze mezinárodního práva. Někteří politici jsou očividně toho názoru, že stojí nad zákonem a nad právem a že mají tak jako legendární James Bond uděleno právo zabíjet kdekoliv na světě…"

Všimněme si, čestný předseda topky mluví v množném čísle ("překračujeme všechny meze mezinárodního práva"), zahrnul i sebe, neodděluje se od západního světa, když s ním nesouhlasí, nebere do zaječích, nepřebíhá jinam. Připomíná též, že i jiné "mocnosti páchají podobné činy", a zmiňuje ruský pokus o vraždu dvojitého agenta Skripala v Anglii (který Vladimir Putin neustále popírá). "Teď se ovšem stalo to, že ten, který tento útok nařídil, tak to ještě hrdě oznámil svému národu a celému světu. Pokud si zvykneme, že můžeme kdekoliv a kdykoliv zabíjet, je to hrozivý vývoj."

Schwarzenberg pokračuje: "… po celý život jsem byl příznivcem Američanů, je to veliká demokratická země, která nám může být v mnoha věcech vzorem. Ale tyto činy prezidenta Trumpa podle mého názoru jsou, říkám otevřeně, zločinné. Nikdo nesmí překračovat mezinárodní právo, ani prezident Spojených států."

Kníže do patriarchátu necouvá

Drsné. Trump jako zločinec, který se ještě svou nadřazeností zákonům veřejně chlubí, který bezohledně porušuje mezinárodní právo, a tím jaksi dovoluje i jiným mocným chovat se stejně. Muž, který se honosí tituly "kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský, hrabě ze Sulzu a lankrabě klettgavský, rytíř Řádu zlatého rouna", říká bez obalu a s nepokrytým zděšením, do jaké stoky se Západ v podobě prezidenta Trumpa posunul.

Nemá smysl teď rozebírat, co všechno Kásem Solejmání napáchal. Podstatné je, že to byl oficiální představitel země, nikoli šéf podzemní teroristické organizace, žádný Usáma bin Ládin. Smysl má myslet na to, že jsme se díky lidem jako Donald Trump posunuli do světa bez pravidel a že takový stav je extrémně nebezpečný pro malé země, jako jsme my, i pro větší země, jakou je třeba sousední Ukrajina, a pro občany v nich žijící. Rizikový je samozřejmě i pro Američany.

Schwarzenberg musel trpět, když americká raketa zabila íránského generála. Je totiž skutečný konzervativec, uznává, vyznává jisté zásady, ví, že porušovat tato cenná pravidla může mít katastrofální následky. Nehraje si na konzervativce jako mnozí jiní u nás dnes, nepíše své vyjádření o tom, že bychom měli "zacouvat" někam do patriarchátu, podporovat spalovací motory, že to přeháníme s politickou korektností, že musíme vyhnat cyklisty ze silnic a ulic a že homosexuálové nejsou rodina. Jeho konzervativismus je hlubší, hájí stav, do něhož civilizovaný západní svět dospěl, hájí to nové, dosažené, hájí pokrok, kterým nepochybně dodržování mezinárodního práva je.

Zároveň jde proti zdi, proti vlastní zdi. Pro mnoho zápaďáků právě Amerika symbolizuje Západ, a co udělají Spojené státy, je vždycky v pořádku. Černobílý svět - Rusko (případně Čína) versus USA. Děj se, co děj. Schwarzenberg ale odmítá mlčet, když jde o podstatu západní civilizace, a tou je mimo jiné právě vláda práva.

Nezaznamenal jsem žádný jiný hlas tak významného politika, který by se stejnou nevyhýbavostí a razancí postavil proti Trumpově akci, tedy akci Spojených států. Ostatní údajní konzervativci pilně mlčeli. Jen Karel Schwarzenberg našel odvahu říct, že je podle jeho názoru Trump zločinec, i když jej to nejspíš bude stát dost příznivců.