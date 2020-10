Trump versus Biden. Pro a proti. Strach a zloba. A energie amerického experimentu

Voliči Donalda Trumpa hlasují PRO svého prezidenta. Pro demokraty je jejich kandidát Joe Biden nástrojem, jak Trumpa zastavit. Hlasují PROTI. V Americe ovšem ani jedna strana netuší, co jí osud nadělí.

Podařilo se, proklouzl jsem do Ameriky. Do prezidentských voleb zbývají už jen dny. A při pohybu zdejší předvolební krajinou se skládá mozaika samozřejmě do pestřejšího obrazu než při pohledu z Prahy. Některé věci se potvrzují, jiných si člověk všimne až tady.

Roušky jsou skutečně dělící linií. Poznáte, kde jste, s kým mluvíte. Demokraté je mají všude, vevnitř, venku. Republikáni, nebo snad přesněji řečeno Trumpovi voliči, jimi pohrdají. Tam, kde nejsou vyloženě předepsány, je nenosí.

A někteří si vás vychutnají, když se k vám nakloní na deset centimetrů a do roušky vám zakřičí: "Cože? Není vám rozumět!" Napoprvé jsem instinktivně uhnul, teď už hrdinně držím pozice, nejsem přece žádný demokratický plašan… A roušek jsem si s sebou vzal dost, vždy si ji pak vyměním.

Přímo v terénu se také potvrzuje, o čem americká média psala na jaře, na konci demokratických primárek, v nichž Joe Biden urval kandidaturu. Pak se ovšem toto téma trochu vytratilo. Ale stále je to druhá nápadná dělící čára, dokonce důležitější než roušky.

Černá můra voleb 2016

Příznivci Donalda Trumpa volí PRO. Pro svého prezidenta, jsou za ním sešikováni, je to opravdu jejich "guy". Pokud vůbec připustí pochyby, tak by snad trochu kosmeticky upravili Trumpův verbální projev, ale nakonec se zdá, že i to je vlastně baví. Baví je, jak prezident provokuje demokraty.

Jejich volba je naopak volbou PROTI. Proti Trumpovi. Je pozoruhodné, kolik demokratů stále přiznává, že jejich favoritem mezi kandidáty byl v primárkách někdo jiný. Často padne jméno levicového senátora Bernieho Sanderse, ale překvapilo mě, kolikrát jsem slyšel například i jméno pětačtyřicetiletého technologického podnikatele Andrewa Yanga, syna emigrantů z Tchaj-wanu. To z Prahy vidět nebylo.

Vyplývá z toho přinejmenším jedna zásadní otázka. Je volba PROTI dostatečným motivátorem? Nezapomeňme, že před čtyřmi roky Hillary Clintonová prohrála i kvůli tomu, že mnozí voliči, kteří z ní nebyli nadšeni, se neobtěžovali k volbám.

To se ale - podle toho, co zde mezi demokraty cítím - Bidenovi letos nestane. Demokraté totiž už vědí, jak jsem v mnohých různých variantách slyšel, "co je Trump zač". Chtějí ho zastavit a je jedno, kdo se stane nástrojem. Vyšel nám Biden, nechť je to Biden.

Navíc je zde tichý, ale široce sdílený předpoklad, že Biden by za čtyři roky už nekandidoval. A teprve pak by přišla znovu příležitost, aby demokraté, jak to mají rádi, znovu volili srdcem. V tuto chvíli je ale čas na chladný kalkul, chcete-li, manželství z rozumu.

V tom chladném rozumu je přitom zároveň i hodně strachu. Nebude se opakovat rok 2016? Prohra? Povzdech, ticho… i to je častá odpověď. Ale myslím, že i to letos hraje v prospěch demokratů. Nekoukají ani tolik na průzkumy, v kterých Biden vede, ale raději jdou a volí.

Počty předem odevzdaných hlasů trhají rekordy a tam, kde voliče registrují podle stranické příslušnosti, mají jasnou převahu demokraté. Což by samo o sobě nemuselo mnoho znamenat, protože republikáni to mohou jedním rázem dohnat obrovským náporem v úterý, o volebním dni.

Na průzkumy nekoukám, hlasuju

Jenže i přímo u volebních míst, od kterých se vinou dlouhé demokratické fronty, od padesátníků, šedesátníků slyšíte: "Tohle je velké, to jsme ještě nezažili." Takhle se tady předčasně ještě nikdy nehlasovalo. Ani v roce 2008, když voliče elektrizoval mladistvý černošský kandidát Barack Obama? Ne, prý ani tenkrát ne.

Ale - a je to velké ALE - co pandemie? Nehlasují demokraté předčasně hlavně proto, aby se vyhnuli návalu u uren v samotný den D? Jejich heslem, sloganem jejich kandidáta Bidena, přece je, že na rozdíl od nezodpovědného Trumpa oni nejsou žádní "superroznašeči".

Je to pravda, demokraté nejsou "super-spreaders" a mnozí se chtějí vyhnout davům. Jenže častěji od nich slyšíte, že to nechtějí nechat na poslední chvíli, že chtějí mít čisté svědomí, že udělali vše, aby uplatnili svůj hlas.

Je to subjektivní dojem, je to jen malý výsek z americké mapy, z předvolebního terénu Marylandu a Pensylvánie, ale demokraté, i když hlasují PROTI, budou podle mě letos slyšet mnohem silněji než v roce 2016.

Hodně se zde obávají, jak už jsem věděl z Prahy, kdy a zda vůbec budou známé výsledky voleb. A je to skutečně vážné, obrovský počet Američanů letos využívá možnost hlasování poštou a například konkrétně v Pensylvánii v tuto chvíli platí, že započítat se mohou hlasy, které dorazí i tři dny po volbách.

Možný scénář? Nad ránem po dlouhé volební noci v Pensylvánii a tím i v celých prezidentských volbách vítězí Donald Trump, protože jako první byla sečtena "červená" vlna hlasů jeho voličů, kteří přišli přímo k urnám. O dva tři dny později se ale dopočítané poštovní hlasy přivalí jak "modrá" demokratická tsunami, Trump ve skutečnosti Pensylvánii ztrácí, a tím i Bílý dům.

Volby nejsou exponenciální. Naštěstí

Možná pokračování v tuto chvíli zatím nedomýšlejme, ještě tam nejsme. Na rozdíl od pandemie ve volbách naštěstí neplatí neúprosné matematické exponenciály, ve hře jsou neznámé - jednou z nich je stále možnost, že výsledek bude tak jasný, takový "landslide" ve prospěch jednoho z kandidátů, že ten druhý bude muset ještě o volební noci zvednout telefon a pogratulovat svému soupeři k vítězství.

A ještě jedna věc. Matérie americké společnosti je napjatá, má trhliny. Je v ní strach a zloba. Ale když to máte přímo před očima, stále vidíte angažovanost, vnímáte obrovskou energii, není to pasivita, odevzdání. Ten odvážný, jedinečný americký experiment stále funguje. Vzít věci do svých rukou, nečekat na osud. Je to složitý a těžce zkoušený experiment, ale přežije. Tak to vidím odsud, přímo z předvolební Ameriky.

