Republikáni zbaběle přijali Trumpovu volební lež. Ohrožují sebe i Ameriku

Strana má teď nový test loajality. Věříš, že našemu velkému prezidentovi Donaldu Trumpovi ukradli volby? Jsi náš! Nevěříš? Táhni, zrádce!

K prvnímu výročí útoku příznivců Donalda Trumpa na Kongres z loňského 6. ledna vyšla ve Spojených státech v uplynulém týdnu velká nálož textů. Vedle aktuálního zpravodajství a štěpných názorů by neměl zapadnout jeden oficiální dokument. Sice dlouhý (93 stran), plný čísel a tabulek, ale důležitější než mnohé novinové komentáře.

Republikány vedená rada okresu Maricopa (Maricopa County) v Arizoně vydala analýzu tamních výsledků posledních prezidentských voleb. A konstatovala: "Všeobecné listopadové volby 2020 proběhly řádně, jejich výsledky jsou přesné a spolehlivé." Jinými slovy, v Maricopa County a tím i v celé Arizoně zvítězil Joe Biden a žádné lži Donalda Trumpa na tom nic nezmění.

Ale ještě než půjdeme dál, vysvětleme, proč se právě na tento jeden okres už čtrnáct měsíců, které uplynuly od voleb, soustředila taková pozornost. Maricopa County, kam patří město Phoenix, je největším volebním útvarem Arizony, zahrnuje takřka 62 procent obyvatel státu. Kdo získá Maricopu, získá Arizonu. Podvod, podvod! ukazoval tak Trump už od volební noci právě na Maricopu, přičemž jeho tým měl po ruce hned dvě vysvětlení.

Trumpovi kybernečtí nindžové

Počítače prý zaprvé chybovaly při skenování papírových volebních lístků a volební software byl navíc cinknutý, aby překlopil tisíce hlasů od Trumpa k Bidenovi. K prokázání této "volební krádeže" vyslal Trumpův tábor loni na jaře do Arizony údernou jednotku, soukromou firmu Cyber Ninjas. Jenže ani ta - navzdory svému hollywoodskému názvu - zhrzenému Donaldovi žádný happy end nepřinesla.

Po několikaměsíčním přepočtu všech papírových odevzdaných hlasů museli Cyber Ninjas loni v září konstatovat, že v Maricopa County vyhrál - chvilka napětí - Joe Biden! Nicméně, aby to přece jen tak snadno nevzdali, zpochybnili Cyber Ninjas tisíce volebních lístků, například kvůli údajnému nepořádku v adresách voličů.

Jenže i to nyní bod za bodem vyvrací výše zmiňovaný dokument. Ty tisíce "podezřelých" hlasů, o nichž básní Trumpovi nindžové, se ve skutečnosti smrskly "na méně než 100 volebních lístků z bezmála 2,1 milionu všech odevzdaných hlasů".

"A to přesně vystihuje, že jde o naprosté výjimky," konstatuje k tomu dokument, což lze zároveň brát i jako komentář Trumpova tvrzení, že v Maricopa County se "masivně podvádělo". Nepodvádělo. Stejně jako se nepodvádělo ani v jednom z dalších klíčových států, kde Trump prohrál, a součtu pak ztratil Bílý dům.

Nepodvádělo se ve Wisconsinu, jak zjistila tamní konzervativní organizace Wisconsin Institute for Law and Liberty. "Nejsou žádné důkazy rozsáhlého volebního švindlu. Více oprávněných voličů se vší pravděpodobností hlasovalo pro Joea Bidena než pro Donalda Trumpa," konstatoval institut loni v září v závěrečné zprávě svého desetiměsíčního šetření.

Nepodvádělo se v Michiganu, i když tam Trump viděl "obrovský případ volebního podvodu, který se prokáže v řadě dalších států". Jenže zvláštní výbor senátu státu Michigan, kterému předsedal republikán a který výsledky přezkoumal, nic takového nezjistil. A ve své závěrečné zprávě z loňského července si pak auditoři nebrali servítky. Pokud měl být Michigan, jak tvrdil Trump, "hlavním důkazem celonárodní konspirace a krádeže voleb", pak se podle nich naopak ukázalo, že "všechna další taková prohlášení mají nulovou důvěryhodnost".

A nepodvádělo se ani v Georgii, jejímuž státnímu tajemníkovi, republikánovi Bradu Raffenspergerovi, Trump po volbách osobně volal, aby "našel hlasy", které mu scházely na Bidena. Tajemník neuhnul a následný ruční přepočet odevzdaných hlasů potvrdil Bidenovo vítězství. "Audit potvrdil, že původní strojové součty věrně určily vítěze voleb," shrnul Raffensperger výsledky dvouměsíčního šetření.

Vůdce útočí ze zálohy

Trump byl v té chvíli ovšem už pevně rozhodnut, že se své lži nevzdá a že čím častěji a dramatičtěji ji bude vykřikovat do světa, tím spíše se může stát pravdou. "Velký protest ve Washingtonu 6. ledna. Buďte tam, bude to divoké," tweetoval Trump pět týdnů před tím, než měl zasednout Kongres, aby v posledním nutném procesním kroku potvrdil výsledky voleb.

"Zastavte krádež," připravoval Trump následně své příznivce opakovaně na den D. A když nadešel, předstoupil ve Washingtonu, na dohled od Kapitolu, před svůj lid. "Ukažte sílu. Když nebudete bojovat jako o život, nebudete mít už žádnou zemi," poslal v plamenném projevu dav do bitvy. A zatímco tisícihlavý proud zamířil na Kongres, uchýlil se jeho vůdce před televizní obrazovku do Bílého domu.

Tři hodiny pak ze zálohy sledoval, jak se nepřipravení, vyděšení policisté a ochranka Kapitolu marně snaží vzdorovat přesile davu, jak zákonodárci i jeho vlastní viceprezident Mike Pence prchají z jednacího sálu a jak jsou - jinak jemu zcela věrní moderátoři televize Fox News - šokováni a zděšeni (za což, za svoji chvilkovou slabost, se ovšem už dnes stydí).

Federální prokurátor ve Washingtonu dosud obžaloval přes 700 účastníků protestu a patrně je neminou tresty. Jenže mnozí z nich na Kapitol vyrazili s upřímným přesvědčením, že jdou "bránit svobodu", jak si ostatně i dnes myslí více než polovina (56 procent) republikánských voličů. Neomlouvá je to, ale většina z nich opravdu věřila, že jejich prezident byl okraden o Bílý dům.

Věřila a stále věří. Sedm z deseti republikánů je o tom stále přesvědčeno, což zřejmě znamená, že této obludné, nebezpečné lži už budou věřit navždy. A někteří z nich třeba zase vyrazí "bránit svobodu" a místo baseballových pálek budou mít už třeba účinnější, smrtelnější zbraně.

Hlavním viníkem je Donlad Trump. Ale není sám. Je špičkou ostudné pyramidy současné Republikánské strany, jejíž politici a další veřejní zástupci se naučili skvěle slinit prsty do větru.

Šalba krátkozraké výhry

"Prezident nese zodpovědnost za útok vzbouřenců na Kongres," prohlásil bezprostředně po ataku předseda republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů, kongresman Kevin McCarthy. "Už toho bylo dost. Už se mnou nepočítejte," oznámil emotivně svým kolegům i vlivný senátor Lindsey Graham, že už nechce být Trumpovým spojencem, že od prezidenta dává ruce pryč.

Jen o tři týdny později odlétl Kevin McCarthy za Trumpem na Floridu, aby veřejně demonstroval, že už je znovu loajální. Grahamovi trvalo jen o něco déle, než se televizi Fox News svěřil, že mu Trump schází. "Doufám, že bude znovu kandidovat. Začněme s draftem pro Trumpovo hnutí," řekl si Graham o vůdcovu milost.

Dostalo se mu jí, už zase spolu hrají golf, senátor je už opět Trumpovým důvěrníkem i vykladačem jeho skvělých záměrů. Vyzdvihovat ale takto zvlášť jen dva republikánské politiky vlastně není vůči jejich kolegům fér. Protože věrná a podřízená Trumpovi je opravdu takřka celá partaj. Je to jako lakmusový politický test. Věříš, že našemu prezidentovi ukradli volby? Jsi náš! Nevěříš? Tak táhni!

"Prezident Spojených států ten dav sezval, dav shromáždil a zapálil plamen útoku," odmítla kongresmanka Liz Cheneyová, jako jedna z mála výjimek, Trumpovu hru. To se dnes ale mezi republikány neodpouští. Kolegové v Kongresu ji zbavili vedení poslanecké skupiny a strana v jejím domovském státě Wyoming ji vyobcovala.

Jaký volební slogan teď nabízí její vyzývatelka v primárkách před letošními volbami do Kongresu? "Trump vyhrál, Liz Cheneyová je hotová." Jak jednoduché, polib Trumpovi prsten, zavděč se. A v angličtině se to navíc i rýmuje: "Trump won, Liz Cheney is done."

Republikáni věří, že s Trumpem se znovu mohou dostat do Bílého domu, a docela dobře se jim to může splnit. Ale byla by to krátkozraká výhra. Jak už se psalo po Trumpově zvolení v roce 2016, na mnohé problémy ukázal, jenže pro většinu z nich nemá řešení. A kultura lži, včetně té nejnebezpečnější, volební, kterou vnesl do americké politiky, je navíc do budoucna novou, potenciálně ničivou zátěží.

"Naše strana si musí vybrat. Buď můžeme být loajální vůči Donaldu Trumpovi, nebo můžeme být loajální vůči ústavě, ale oboje není možné," uvedla Cheneyová v předvečer prvního výročí útoku na Kongres. Republikánská strana si vybrala. Ale vybrala si špatně. Čím dříve to napraví, tím lépe pro ni i pro Ameriku.

Útok Trumpových příznivců na Kapitol (video z 6. ledna 2021)