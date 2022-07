Donaldovo ego začalo jeho voliče otravovat. Rozhlížejí se po Trumpově nástupci

Trumpovi voliči by chtěli jeho politiku, ale bez svého bývalého prezidenta by se už obešli. Boje a šarvátky, které setrvale vyvolává a provokuje, jsou už i pro ně únavné. To, co bylo na Trumpovi nové a zábavné, je už nudné a okoukané.

K Donaldu Trumpovi se to nejspíše nedonese, ale autor těchto řádek mu dluží omluvu. Když na tomto místě už dříve psal o loňském lednovém útoku Trumpových příznivců na Kongres, označil bývalého amerického prezidenta za zbabělce.

Podle tehdy dostupných informací jsme věděli, že Trump loni 6. ledna sezval do Washingtonu demonstraci, v projevu nabudil dav do bojové nálady ("když se nebudete rvát jak o život, už nebudete mít žádnou svoji zemi") a vyzval jej, ať vyrazí na Kapitol, kde Kongres právě v konečném procesním kroku schvaloval výsledek předchozích prezidentských voleb.

Dav vzal následně Kongres útokem, ale sám Trump - i když předtím vyhlašoval, že půjde na Kapitol spolu se svými příznivci - se uchýlil do bezpečí Bílého domu. Což přišlo autorovi těchto řádek, jak už řečeno výše, zbabělé. Ale bylo to patrně jinak. Trump asi nebyl zbabělý, ale dost možná spáchal trestný čin, za který by mohl být zažalován a pohnán před porotu.

Před vyšetřovací komisi Sněmovny reprezentantů, která už rok prověřuje, co přesně a jak se loni 6. ledna stalo, toto úterý předstoupila Cassidy Hutchinsonová. V den útoku byla jako poradkyně tehdejšího šéfa kanceláře Bílého domu Marka Meadowse přímo na místě. Nejdříve na demonstraci, kde pomáhala s její organizací, a následně v Bílém domě v Meadowsově pracovně.

Mně je jedno, že mají zbraně!

Podle Hutchinsonové Trump ve skutečnost chtěl jet za svými příznivci na Kapitol. Když to jeho ochranka ale nedovolila a Trumpova limuzína místo toho mířila do Bílého domu, údajně se prezident ze zadní sedačky sápal po volantu a dokonce se při tom prý snažil odtlačit člena ochranky, který mu v tom bránil.

Což vypadá spíše komicky než trestuhodně. Hutchinsonová ovšem svědčila ještě o něčem jiném. Trumpa prý rozzuřilo, že někteří jeho příznivci neprošli při vchodu na demonstraci bezpečnostními detekčními rámy, protože u sebe měli střelné zbraně.

To je už samo o sobě na pováženou, protože pokud předpokládáme, že do Washingtonu dorazili odjinud, tak porušovali zákon. Na nošení zbraně v hlavním městě USA totiž musíte mít vystavené zvláštní povolení od tamní městské policie.

Ale v našem kontextu je to detail, vraťme se k Trumpovi. "Mně je do pr**le úplně jedno, že mají zbraně. Mně neublíží. Dejte ty podělaný rámy pryč. Pusťte moje lidi dovnitř. Odsud můžou pochodovat na Kapitol. Dejte ty podělaný rámy pryč," měl se podle svědectví Hutchinsonové domáhat Trump.

Trump tedy věděl, že v davu jsou ostře ozbrojení lidé, přesto nabuzené demonstranty poslal na Kongres, aby mu "ukázali sílu". Během tříhodinového dobývání budovy a řádění uvnitř pak navíc neudělal vůbec nic pro to, aby se své věrné pokusil uklidnit.

Právě naopak, podle jednoho z předchozích svědectví před vyšetřovací komisí byl jeho tweet, v kterém žalovačně ukázal na svého vlastního viceprezidenta Mikea Pence (za to, že neposlechl Trumpa a nezablokoval v Kongresu finální potvrzení výsledků voleb), příslovečným "přilitím oleje do ohně", pro demonstranty dalším zatroubením do útoku.

Související Vedle možného rozpadu volebního procesu v USA by byla Watergate jen klopýtnutím

Utržený, labilní, netečný

Teoreticky se tím Trump o něco více přiblížil možné žalobě za podněcování násilí či nezákonné činnosti. Bude ale na ministru spravedlnosti Merricku Garlandovi, zda se k tomu skutečně odhodlá, a není mu co závidět. I kdyby si myslel, že má skutkově silný případ, případný proces s bývalým prezidentem by byl bezprecedentní záležitostí, s možnými dalekosáhlými politickými důsledky. Ameriku by to mohlo rozlomit.

Na druhé misce vah je ovšem zase to, že Trump neuznal svoji volební prohru, že je dobře zdokumentováno, jak se snažil výsledky voleb následně ovlivnit a zvrátit, přičemž útok na Kapitol by v celém tomto podvratném procesu nemusel být jediným přestoupením zákona. A pokud by se toto nechalo bez trestu, nebylo by to pro americkou demokracii ještě nebezpečnější?

Ministra Garlanda možná čekají bezesné noci. Ulehčit by mu je ovšem mohla jedna věc. Kdyby Trumpa mezitím pustili k vodě jeho republikánští voliči, donátoři, kdyby se ho zřekla jemu nakloněná média. A pozoruhodné je, že něco se nejspíše hýbe.

Republikánská základna, přinejmenším její část, a také některá konzervativní média, jsou už z Trumpa, z neustálého neklidu, hádek a zmatků, které s sebou nese a sám stále vytváří, utahaná, ne-li frustrovaná. Naposledy to ukázala právě reakce na úterní svědectví Cassidy Hutchinsonové.

Konzervativní deník Washington Examiner sice Trumpa za jeho odmítání výsledků voleb kritizoval už dříve, ale nikdy tak tvrdě jako ve svém současném redakčním komentáři. "Svědectví potvrdilo obraz labilního, utrženého Trumpa, zcela netečného k jeho vlastnímu slibu, že bude vykonavatelem mírového předání prezidentské moci," napsal list.

"Trump je ostudou. Republikáni mají mnohem lepší možnosti pro vedení strany v roce 2024. Nikdo by o něm už neměl přemýšlet, a tím méně ho podpořit, už nikdy," uzavíra Washington Examiner výzvou k odmítnutí Trumpovy možné kandidatury v příštích prezidentských volbách.

Skrytou pobídkou, aby se republikáni pro volby 2024 poohlédli po někom jiném než po Trumpovi, kterého bude jeho popírání voleb inkriminovat, pak zarámoval svůj redakční komentář i celostátní konzervativní list, deník Wall Street Journal. Podle tohoto listu je sice vyšetřovací komise, jejíž zřízení si prosadili na sílu většiny demokraté, stranicky zaujatá. "Ale to neznamená, že by republikáni měli přehlížet podstatné důkazy, kterými komise dokládá Trumpovo počínání a které bude pro voliče relevantní, pokud bude v roce 2024 kandidovat."

Trump, volba z nutnosti?

A do třetice ještě jeden hlas. "Trumpovo jednání je naprosto sobecké, jeho prioritou je on. Nic jiného, žádná věc principu, v jeho konspiračních teoriích o prezidentských volbách 2020 není…, napsal Rich Lowry, šéfredaktor konzervativního časopisu National Review. A to už před dvěma týdny, ještě před tím, než vyšetřovací komise předložila veřejnosti - v sérii zatím šesti televizních přenosů - dosavadní výsledky své práce a některá vybraná svědectví, jako bylo úterní vystoupení Hutchinsonové.

Pro Lowryho byl Trump jako možný prezidentský kandidát do voleb 2024 fatálně nevhodný už před tím, než teď přišly nové kompromitující informace. Upozorňuje, že demokraté by z toho ve volbách 2024 udělali ústřední téma, "maximálně by se snažili, aby se volby staly referendem o Trumpově chování v tom nejostudnějším období jeho prezidentství".

"Možná by to demokratům nefungovalo, ale proč by republikáni měli riskovat, že by se touto komplikací měli zabývat," míří pak i Lowry k tomu, že do voleb 2024 by Republikánská strany už měla určitě vyslat někoho jiného. A hned několik jmen nabízí, například floridského guvernéra Rona DeSantise, bývalého viceprezidenta Mikea Pence nebo bývalou Trumpovu velvyslankyni při OSN Nikki Haleyovou.

Lze nicméně zcela oprávněně namítnout, co je Trumpovi po názorech komentátorů, když rozhodující jsou voliči. A je pravda, že takřka dvě třetiny republikánů si myslí, že na Trumpově tvrzení o podvodných volbách je něco pravdy, a když se jich zeptáte, zda by Trumpa znovu volili, odpověď je kladná.

Jenže zde už máme také první příklady "hlasu lidu", které ukazují, že to už nemusí být odpověď zcela jednoznačná, entuziastická. Konkrétně teď v červnu v republikánském průzkumu ve státě New Hampshire (kde se na úvod celé prezidentské volební sezony tradičně konají důležité stranické primárky), už Trumpa přeskočil právě Ron DeSantis. Jehož obliba mezi republikány tam za poslední rok vylétla vzhůru, zatímco Trump výrazně klesl.

Podle Peggy Noonanové, sloupkařky Wall Street Journal, nelze dělat z jednoho průzkumu dalekosáhlé závěry. Jak pak ale sama poznamenává, je třeba rozlišovat mezi "Trumpovými voliči a Trumpovými podporovateli". "Trumpovi voliči jsou tou větší skupinou. Nijak ho nemilují, ale zvážili si, že byl lepší než demokratická alternativa, a nelitují toho," míní Noonanová.

Děkujeme, odejděte…

Její komunikace s těmito voliči nyní ovšem už prý ukazuje, že se "hodně rozhlížejí", tedy po někom jiném než po Trumpovi. A autor těchto řádek nemá důvod jí nevěřit, ze své nedávné návštěvy v USA si odvezl stejný poznatek. Sice patrně na menším vzorku než má Noonanová, ale rozhovory s několika lidmi, kteří konkrétně v Pensylvánii volili Trumpa, byly až překvapivě podobné.

"Když bude Trump republikánským kandidátem, budu ho volit… Ale možná už by to mohl nebo i měl být někdo jiný," zní koncentrát různě formulovaných, ale v základním vyznění stejných odpovědí. A proč? Co se jim na Trumpovi nelíbí?

Na jeho politice jim v zásadě nic nevadí, tu by chtěli dál takovou, ať už v ekonomice, nebo i ve společenských otázkách (zbraně, imigrace, antikorektnost…), jakou dělal Trump. Ale odpustili by si prý neustálé šarvátky, boje, provokace, to jim neschází. Prostě to, co snad bylo na začátku nové a zábavné, je už spíše otravné, únavné.

Pro Trumpa by to možná měl být námět k zamyšlení, zda by neměl změnit styl. Jenže zatímco mnozí jeho voliči si už patrně dovedou představit "trumpismus" bez Trumpa, on je sám sebe tak plný, že jiný nebude. I kdyby se snažil, i kdyby chtěl, jeho ego ho vždy přemůže. A třeba i definitivně porazí.