Trumpova „reciproční“ tarifní formule. Ekonomický populismus maskovaný matematikou

Trump představil nový tarifní systém cel. Vypadá, jako kdyby ho vyplodil účetní po třech panácích bourbonu a rvačce s kalkulačkou.

Místo složité analýzy reálných obchodních bariér - jak sliboval - si jeho tým prostě řekl: "Kdo má s námi přebytek, toho zdaníme jako zloděje v samoobsluze". Vzoreček je jednoduchý: vezmi obchodní přebytek, vyděl ho exportem, a pak to všechno - co třeba na polovinu?

Proč na polovinu? Proč ne! Možná proto, že půlka zní míň jako ekonomická odplata a víc jako slevový kupon na nacionalismus. Celý "reciproční" koncept má s reciprocitou asi tolik společného jako wrestling s olympiádou. A když už bylo potřeba dodat tomu punc odbornosti, přihodili do rovnice pár parametrů elasticity, které se navzájem vyruší - jako když dítě při diktátu opisuje z tabule vzorec, kterému nerozumí, ale vypadá chytře.

Tarifní sazby se navíc liší mezi tím, co Trump ukázal na tabuli v Rose Garden, a tím, co je ve skutečných dokumentech. Takže buď někdo špatně přepsal čísla, nebo prostě tarifní politika USA vzniká metodou "co zrovna vypadá hezky na kameru". A pro jistotu - i země, kde USA mají přebytek, dostaly desetiprocentní clo. Proč? Protože spravedlnost po trumpovsku: když už trestat, tak všechny. Rovnostářství pro idioty.

Výsledkem není žádná obchodní strategie, ale drahá reality show o tom, jak se dá zahraniční politika měnit podle ranní nálady a schopnosti přepisovat. Trump tvrdí, že takhle vyrovná obchodní deficit. Jaká je skutečnost? Jen zvýší ceny americkým firmám, naštve spojence (má-li ještě nějaké) a světové trhy hodí do další dávky celní schizofrenie. A ta se nakonec otočí proti USA. Ale aspoň víme jedno: když nevíš, co s ekonomikou, vyrob si vzorec, co vypadá přísně. A hlavně ho nezkoušej chápat.

Ve výsledku nejde o promyšlenou obchodní strategii, ale o další ukázku symbolické politiky: jednoduchá pravidla pro složité problémy, navržená tak, aby zněla tvrdě vůči zahraničí a líbila se domácím voličům. Ekonomické dopady přitom mohou být značně negativní - jak pro americké podniky, které se stanou terčem odvetných opatření, tak pro globální stabilitu obchodu.