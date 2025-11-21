Trumpův překvapivý mírový plán: jak to všechno bylo a jakou roli sehrál „pan K“

Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové nemá Moskva od USA o novém mírovém návrhu vůbec žádné informace. Že o žádném návrhu neví, uvedl i vlivný americký republikánský senátor Lindsey Graham. A ministr zahraničí USA Marco Rubio se od plánu opatrně distancoval, když na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, v němž uvedl, že Spojené státy jen připravují seznam návrhů s přispěním obou stran.
Samotný Vladimir Putin pak na zvěsti o mírovém plánu reagoval tak, že se objevil v uniformě v generálním štábu. Tam se nechal slyšet, že na Ukrajině není žádná vláda, ale kriminální gang. A že všechny cíle speciální vojenské operace musí být dosaženy.
Co se tedy v uplynulých dnech s americkým mírovým plánem vlastně stalo? Analytička Kateřina Weissová z Pražského centra transatlantických vztahů popisuje příběh, který koluje po Washingtonu: Putinův vyslanec Kirill Dmitrijev, skvěle anglicky hovořící byznysmen, pozval nepříliš bystrého Trumpova vyslance Steva Witkoffa na schůzku v Miami. Tam ho konfrontoval s původní verzí ruského mírového plánu, který už jednou ministr zahraničí Sergej Lavrov nabídl svému americkému protějšku Marcu Rubiovi před chystanou schůzkou v Budapešti. A Rubio, který patří k příčetnějším členům Trumpovy administrativy, ho s tak nehoráznými požadavky vyhodil, načež Američané summit v Budapešti zrušili.
Jenže Kirill Dmitrijev - údajně po nějakém drobném doplnění - zpřístupnil návrh zpravodajskému serveru Axios, který ho obratem zveřejnil jako oficiální plán Washingtonu. Dmitrijev je tedy oním tajemným "K", o kterém Witkoff ve čtvrtek psal omylem na síti X, že plán "pustil" ven (Witkoff se ovšem spletl a místo odpovědi do soukromé zprávy to napsal jako veřejný příspěvek na X). Dmitrijev zjevně spěchal, aby využil toho, že pozice ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je nyní oslabená v důsledku masivního korupčního skandálu.
Této variantě by odpovídala i poněkud podrážděná reakce Marca Rubia. Deník Wall Street Journal uvedl, že vysocí představitelé Trumpovy administrativy pracovali během uplynulého měsíce na mírovém návrhu a v posledních dnech jej projednávali se svými ukrajinskými protějšky. Návrh byl ale pracovním dokumentem a podle amerických představitelů bylo pravděpodobně, že bude během jednání s Ruskem a Ukrajinou upraven.
Jenže "pan K" do toho vhodil vidle. A když už byl plán venku, Bílý dům prostě nastoupil do jedoucího rychlíku. Doplatil na to vysoký americký představitel Daniel Driscoll, který má na starosti pozemní síly USA. Byl se suitou generálů zrovna v Kyjevě jednat o strategické podpoře a zbraních, když mu zavolali, že je z něj vyjednavač, který má Zelenskému předat upravenou verzi nového mírového plánu.
Ukrajinský prezident už oficiálně potvrdil, že návrh plánu obdržel. Nastínil přitom zásady, které jsou pro Ukrajince při vyjednávání zásadní, a souhlasil, že na těchto bodech bude pracovat, pouze pokud povedou k důstojnému ukončení války. Očekává, že v nejbližších dnech bude plán projednávat přímo s Trumpem.
Bílý dům ústy své mluvčí Karoline Leavittové sdělil, že "Trump je stále více frustrován Ruskem i Ukrajinou, protože odmítají uzavřít mírovou dohodu" a že "Witkoff a Rubio v posledním měsíci tiše pracovali na plánu. Jednali stejně s Ruskem i Ukrajinou… Rozhovory pokračují. Nebudu se zabývat podrobnostmi plánu, protože se stále vyvíjí, ale Trump ho podporuje."
Plán je sice pro Ukrajinu drastický (především má odevzdat i dosud neokupovanou část Donbasu a omezit svou armádu, ale i legalizace statutu ruštiny a ruské pravoslavné církve bude pro Kyjev bolestná), nicméně jsou tam i některé body, které budou těžko stravitelné i pro Kreml. Do obnovy Ukrajiny má být investováno sto miliard dolarů ze zmrazených ruských aktiv a Rusko také nemá mít žádný vliv na vládu v Kyjevě. Ukrajina by přišla o nějaké území, ale zůstala by samostatným suverénním státem - tedy přesně to, čemu chtěl Putin zabránit především.
Může to tak být nakonec ruský vládce, pro kterého ani tak výhodné podmínky nebudou dost dobré, takže americký plán odmítne. Teď ovšem můžeme očekávat především diplomatické tanečky, jejichž cílem bude, aby právě předložený plán (který nechce ani jedna strana) odmítl ten druhý - a na něj pak dopadl Trumpův hněv.