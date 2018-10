Tuhý a Hamáček podpořili špatné zásahy policie. Hlídkař nevinen, soud pod tlakem

Nejde o stíhání policajta, ten se snažil, možná se dokonce cítí jako hrdina. Malér je, že nevěděl, jak správně ujíždějícího motorkáře zastavit.

Ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 zprostil viny policistu Šimona Vaice. Souzen byl za to, že služebním autem při honičce zahradil cestu ujíždějícímu motorkáři. Ten neměl ve vysoké rychlosti šanci zastavit a těžce se zranil. Vaice před soudem podpořily desítky policistů. Motorkář vyfasoval zákaz řízení a pokutu třicet tisíc.

Předseda soudního senátu Miroslav Rákosník rozhodl, že se hlídkař nedopustil trestného činu. Podle něj zákon počítá s tím, že při použití donucovacích metod vznikne pachateli újma, a policista podle něj navíc jednal v krajní nouzi. "Zásah do práv a zájmů poškozeného nebyl vzhledem k jeho předchozí bezohledné a nebezpečné jízdě zjevně nepřiměřený. Považuji ho za legální zákrok."

Zároveň však soudce Rákosník apeloval na vedení policejního sboru a ministerstva vnitra, aby se zaměřily na výcvik a školení policistů pro podobné situace, protože z jejich úst při podání svědectví vyplynulo, že s nimi nemají moc zkušeností. Zatím nevíme, jestli se státní zástupce odvolá.

K dispozici máme video ze zákroku, kde vidíme, jak policista doslova vletěl ujíždějícímu motorkáři do cesty, ohrozil na životě nejen jeho, ale i osoby ve služebním vozu. Taky víme, jak soud motorkáře potrestal, zákaz řízení a 30 tisíc, trest není závratný, soud zjevně ani jednání ujíždějícího nepovažoval za nějaký strašlivý trestný čin.

Před soudem se konalo "poklidné shromáždění, nikoli demonstrace" a cílem poklidných policistů nebylo "jakkoli ovlivňovat rozhodnutí soudce, ale pouze vyjádřit podporu kolegovi a kamarádovi", jak mi napsal předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler.

Nesmysl. Demonstrace policistů (co je to jiného, než demonstrování podpory a demonstrování odporu k obžalování kolegy za ten dle mne neprofesionální a neadekvátní zásah, zátaras) soud jistě ovlivnila. Nevíme jen, jak soudce Rákosník vnímal to srocení, jaký to mělo vliv.

Co má Tuhý dělat? Proškolit hlídky

Když bude souzen dejme tomu anarchista a venku budou demonstrovat anarchisté, je to úplně jiné, než když tam demonstrují policajti, lidé zosobňující státní moc. To na soud nemůže nemít vliv. Nepřijatelné bylo i vyhrožování některých policistů, že pokud bude Vaic odsouzen, hlídky už nebudou ujíždějící pronásledovat. I to byl nátlak na soud, který mohl výsledek ovlivnit.

V některých zemích (podle mých informací třeba v Británii) by ujíždějícího motorkáře raději nehonili. Zde navíc věděli, o koho jde, měli jasný důkaz, že porušil zákaz řízení, mohli ho pak předvolat. Honička přes den ve městě je vždycky riziko, vždy to ohrožuje ostatní lidi.

Motocyklista se choval nepřijatelně, nemá na mašině či za volantem co dělat, jeho jednání je zavrženíhodné a trestuhodné, o tom není pochyb. Ale jednání policie, která uspořádala za plného provozu honičku, prudce zvyšuje riziko, že se něco stane, a není dostatečně odůvodněné.

Sám zásah Vaice mi (viz video) připadá neprofesionální, "jednal v krajní nouzi", ale ta mi připadá vlastně zbytečná, a hlavně: na krajní nouzi má být policista perfektně vycvičen, ne si na fleku vymyslet, že udělá za provozu, v tunelu, z auta s lidmi zátaras. To není žádné zastávání se motorkáře, jen touha mít kvalitní policii.

Naprosto zarážející pak byla ona "profesní podpora" (včetně demonstrace), dokonce podpora od šéfa policie Tuhého a ministra vnitra Hamáčka, jež se paradoxně stala podporou pro další neprofesionální, riskantní, podle mne zbytečné zákroky. Co by měl Tuhý udělat? Nechat hlídky proškolit, když si u soudu stěžují, že nevědí, jak v takových situacích zasahovat. Naučit je to. To by měla být jeho práce, ne tlačit na soudce (a nic jiného než tlačení to nebylo).

Mimochodem, co ostatní, "obyčejní" obžalovaní, kdo se jich zastane, kdo za ně bude demonstrovat, kdo za ně kope? Nikdo. Pak ale před soudem stojí občané různých kategorií, vah.

Nejde mi o stíhání policajta Vaice, ten se snažil, co mohl, možná se dnes cítí dokonce jako hrdina. Jde mi o to, že on zjevně nevěděl, jak správně motorkáře zastavit, když už ho přes den honili, aniž by spáchal nějaký těžký trestný čin. Policie (spolu s ujíždějícím) tu vytvořila velmi riskantní situaci. Vinen není Vaic, ale ti, kdo ho nenaučili v takové situaci správně jednat. Podstatné je, že to neudělal dobře.

Překvapují nenávistné reakce lidí, kteří na sítích o akci debatují, klidně by souhlasili, aby byl motorkář z mašiny sestřelen, přejí mu smrt, on je přece s motocyklem "zbraní" (no jistěže je, jako každý řidič). Zarážející krvežíznivost. Silniční zákon denně porušují miliony lidí, rychlost ve městě i mimo město taky, ale vůbec by jim nevadilo, kdyby se motorkář o ten improvizovaný, v dané situaci nesmyslný, zátaras zabil. Hloupé, varující. Snad ne "české".