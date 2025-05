Týden v politice: Babiš mezi lidmi, Petřín bez ODS a pirátské šetření k WC z Dextera

Zkrácený pracovní týden přinesl i menší počet tradičních přestřelek mezi politiky. Poslanecká sněmovna nezasedala, ubylo také množství politických akcí a strany se nadechovaly k předvolební kampani, která nabere před prázdninami obrátky. Podle fotek na sociálních sítích je ale zřejmé, že v největším tempu jede jako obvykle šéf ANO Andrej Babiš, který byl denně mezi voliči na severu Moravy.

Bývala to prvomájová tradice, že se občanští demokraté setkávali na 1. května v příjemném rozpoložení se svými voliči i nevoliči. Řadu let je bylo možné potkávat na pražském Petříně, loni připravili zajímavé prvomájové odpoledne na Kampě, zatímco Petřín obsadili Svobodní. A letos? Letos ODS nebyla ani na Petříně, ani na Kampě. Přestože Petřín si objednala. "Ale nevyužijeme ho," oznámila ODS. Mluvčí ODS Jakub Skyba Aktuálně.cz sdělil, že pražská ODS se rozhodla akci nepořádat, protože v centrále strany se nyní všichni soustředí na přípravu klíčové akce. A to je roadshow Petra Fialy po českých a moravských městech.

Snad se tedy premiér skutečně mezi lidmi objeví, protože najít fotky, na kterých jen tak debatuje s lidmi v terénu, je docela obtížné. Jako šéf vlády má nepochybně mnoho státnických povinností. Ale přece jen: je volební rok, jeho strana i koalice Spolu citelně ztrácí na suverénní ANO, takže o důvod víc být mezi lidmi.

Patrně ale sami politici v ODS cítí, že je nejvyšší čas vydat se mezi voliče, takže právě v pátek alespoň oznámili, že Petr Fiala zahájí v květnu rozsáhlé turné po České republice. Cílem je otevřeně debatovat s občany a ukázat, že koalice SPOLU má sílu, energii a odvahu uspět v letošních volbách," sdělilo tiskové oddělení ODS s tím, že do regionů se vydají také další kandidáti celé koalice SPOLU, kteří navštíví dvě stovky měst a obcí. Ovšem lídr Fiala nebude až tak úplně sám mezi lidmi. Bude spíše na pódiu a větší pozornost než on bude možná přitahovat herečka Iva Pazderková, která bude v roli moderátorky.

Babiš je na severu Moravy všude

Pasivita řady zástupců ODS "vyniká" o to více v porovnání s předsedou ANO Andrejem Babišem. Přestože podle průzkumů veřejného mínění má v Moravskoslezském kraji, kde kandiduje jako lídr, jasný náskok před ostatními, pokračuje tam naplno v kampani. Poslední dny se tam pohyboval mezi lidmi denně od rána do večera, začal v pondělí a končil v pátek večer besedou v Broumově. Jak ukazují fotografie, ale také informace některých novinářů, kteří jeho aktivity monitorují, dává si záležet na tom, aby byl co nejvíce právě mezi lidmi v terénu.

Přestože jeho kritici namítnou, že jde o marketing, že Babiš jako jeden z nejbohatších Čechů nemůže rozumět životu obyčejných lidí a kupříkladu opékání buřtů z jeho fabriky je terčem mnoha vtípků, nepochybně získává další voliče. Babiš si navíc dává záležet na tom, aby byl mezi lidmi různého věku a postavení, a k tomu se snaží působit sportovně a uvolněně. A co víc, mnohdy dává také najevo, jak se mu jeho volební kraj líbí, jak dobře se v něm cítí a jak je mezi tamními lidmi rád. Jeho politickým konkurentům tak nezbývá, než se uklidňovat tím, že Babiš nasadil příliš brzy příliš velké tempo, takže časem určitě zvolní. Ale co když ještě přidá?

Co sjíždí předseda Hřib

Za voliči se vydávají také Piráti. Například současný předseda Zdeněk Hřib a jeho předchůdce Ivan Bartoš nasedli do vlaku a vydali se do Zlínského kraje, přičemž trošku "popíchli" premiéra Petra Fialu. "Jejda můžu si vás vyfotit? To mi neuvěří. To by mě zajímalo, kdy potkám Fialu ve vlaku. Asi nikdy…" napsal Hřib k fotce, na které je vidět, jak si pirátský tandem fotí cestující. Piráti se v kampani pohybují mezi voliči stále více a pořádně si to užívají. Bartoš vzal jako už tradičně v kampani harmoniku nebo se prochází rozestavěným bytovým domem s ochrannou přilbou a různými pracovními pomůckami.

Za pozornost ale stojí i to, co vlastně voličům nabízejí. Ještě než vyrazili do krajů, uspořádali v Praze s velkou pompou startovací akci, kde lidem tvrdili, že ví, jak ušetřit na každém bytě milion korun. "Asi se ptáte, jak toho chceme dosáhnout," položil sám sobě otázku předseda partaje a začal vysvětlovat, jak se inspirovali zahraničím.

"Poměrně jednoduše. Vypneme prostě zbytečnou byrokracii a normy, které prodražují stavby v naší zemi. V zahraničí je například naprosto běžné, že z bytové chodby vcházíte přímo do obytné místnosti, nemáte mezitím žádnou chodbičku, stejně tak na WC vcházíte přímo z obytných místností. Bydlí se v tom úplně parádně," vysvětloval nadšeně.

Když se Aktuálně.cz zeptalo, jak na to přišel, ukázalo se, že je patrně vášnivým fanouškem seriálů. "Když se podíváte třeba na nějaké seriály ze zahraniční produkce, já třeba s manželkou teď sjíždíme znovu Dextera, tak je vidět, že má byt, do kterého jdete z venku, nemá tam žádnou chodbičku. A stejně tak nemají v těch zahraničních seriálech vstupní chodbičky mezi toaletami a obytnými místnostmi. To je naše zbytečná byrokracie," pravil Hřib. Nezbývá než s napětím čekat, co a u jakého seriálu inspiruje Zdeňka Hřiba k tomu, aby dál vylepšoval pirátský volební program.