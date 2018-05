U maturity z matiky stát opět propadl. Není divu, řidič autobusu bere víc než učitelka

Kdy vrátit matiku jako povinný maturitní předmět? Až se na ni dobrovolně přihlásí ne 23 procent studentů středních škol, ale aspoň 69 procent.

Již několik týdnů rodiny žijí v období "svatých týdnů" a maturit. A už mnoho let žijeme ve státě, kde politici (a nejen oni) do omrzení opakují mantru, že se Česko musí stát "vzdělanostní společností", míněno asi vzdělanou společností, jinak země medu a strdí ve světě neuspěje.

Maturity nejsou jen zkouškou pro studenty, každý rok "maturuje" taky stát, jeho systém vzdělávání na základních a středních školách a jeho vůle pro dobré vzdělání občanstva něco skutečně udělat. Se zbytečným údivem zjišťujeme, že se k lepšímu věci nemění, v maturitě stát a jeho vzdělávací systém selhává, nelepší se.

Letošní výsledky: u maturity z češtiny a matematiky uspělo méně studentů než loni. Didaktický test z češtiny napoprvé nezvládlo 10,4 procenta maturantů, což je o 0,7 procentního bodu méně než loni. Hotové Waterloo se stává z matematiky: propadlo 22,3 procenta maturantů (o 0,6 procentního bodu méně než loni) a výslednou čtyřku dostalo 24,5 procenta studentů.

Důležitý je ještě jeden údaj: matiku u maturity si letos zvolilo (jen) 23,4 procenta studentů, odvážlivců stále ubývá. Podstatné je, že si ten předmět sami zvolí, ale více než pětina i tak propadne a musí opakovat a více než další pětina proleze s odřenýma ušima za čtyři.

Didaktický test z češtiny neudělala desetina maturantů, ale český jazyk je povinný pro všechny, takže zkoušku z něj skládalo čtyřikrát víc studentů než z matematiky. Výsledek maturity z matiky se pak dá nazvat státním či školským výbuchem. (Raději si ani nepředstavujme, kolik studentů by propadlo, kdyby byla letos maturita z matematiky povinná.) S počítáním to u nás jde od desíti k pěti a stát chce ten sešup spasit tím, že od roku 2021 zavede matematickou maturitu prakticky všude jako povinnou. Logika postavená na hlavu; když vidíte výše uvedené výsledky, zní to jak černý humor.

Není divu, že se ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) vyděsil. Pokud přežije ve vládě, asi navrhne změnu: "Tato informace (o výsledcích maturit, pozn. red.) je pro mě dalším důvodem, proč bychom se měli urychleně začít bavit nejen o nastavení maturit z matematiky, ale také o tom, zda povinná maturita z matematiky je smysluplná u všech oborů tak, jak je tomu dnes v zákoně a v nařízení vlády."

Matematický mozek si umí spočítat, že učit matiku nenese

Proč se nám v počítání tak citelně nedaří? Odpověď, myslím, zná nejen pan Plaga, ale každý, kdo o školství přemýšlí. Je to pořád dokola: české školství je prachmizerně placeno. Malý příklad. Jak se asi cítí učitel základní nebo střední školy, když v Praze čeká na zastávce autobusu a na sloupku s jízdními řády si čte, že dopravní podnik shání řidiče, nástupní plat 35 000 a jízdné pro rodinné příslušníky zdarma? Jistě, řidič autobusu je povolání pro vraha, ale bere víc než učitel-vysokoškolák, což taky není zrovna procházka olivovým hájem.

Od kvality učitelského sboru to začíná. Školám se jakž takž daří sehnat češtináře, dokonce snad i jazykáře, avšak splašit kvalitního učitele počtů či matiky, to už je megaterno. Platí to jak na základce, tak na gymplech a dalších středních školách.

Maturoval jsem zhruba před čtyřiceti lety z matematiky a fyziky na jednom pražském gymnáziu (přírodovědná větev). Matikářka i fyzikář byli výteční, i když škola sama nebyla žádná špička. Moje děti už tohle říkat nemohly.

Matematika je strašákem pro mnoho studentů a pro mnoho středních škol. Nevím, nakolik to souvisí s faktem, že učí málo mužů (já měl na gymplu na matiku ženu a uměla věci dobře vysvětlit). Každopádně ale lidé s matematickými šedými závity zřejmě nemají tendenci jít učit na devítku či střední školu. Lépe se uživí jinde. A tím malér začíná.

Když to řeknu ironicky: žena a muž, kteří by byli s to dobře učit matiku, si holt umějí spočítat, že školství dnes slušně řečeno nenese, a nejen díky tomu nemá ani potřebnou prestiž. Řídit autobus se vyplácí víc.

Minimálně v matematice na základních a středních školách "nebude líp" ještě dlouho. I kdyby braly učitelky od zítřka o pět tisíc víc než řidiči (všimněte si toho genderového rozdělení), stejně se hned tak do školství matematičky a matematici nepohrnou; trvá dlouho, než si nějaká profese vyslouží prestiž a stane se lákavou.

Jde i o to, jak se matika vyučuje. Mé nejstarší děti chodily na základku, když ještě frčely množiny. Všecko se učilo "přes množiny", trendem byla jakási dvojitá abstrakce. Jednou jsem šel za paní učitelkou, že se o tom pobavíme, můj syn tehdy výuce nerozuměl a já taky ne. Zjistil jsem, že jí nerozumí ani paní učitelka. To už je dlouho, množiny už neletí, ale stále platí, že dobře učit matiku zvládá málokdo.

Jak to změnit? Ocenit kantory (začít budovat vzdělanostní společnost nejen "hubou"), přitáhnout do škol lidi s matematickými mozky, na pedagogických školách hledat moderní cesty, jak dětem tenhle úžasný, sexy předmět neznechutit, a možná někdy potom, po letech, zase vrátit matiku jako povinný maturitní předmět. Až se na ni dobrovolně přihlásí ne 23 procent studentů, ale řekněme 69 procent.