Úhlavní nepřátelé Česka podle BIS? Rusko a Čína. Jim slouží Zeman a další rozkladači

Zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2018 je na světě. Co je nejhorší? Že rizika zůstávají a zesilují. Druhá věc - máte k dispozici text klíčové státní instituce, který musí být podložen konkrétními, ověřitelnými údaji, aby mohl vyjít (utajovaná část je samozřejmě mnohem konkrétnější, stejně jako zprávy, které BIS předává svým zákonným adresátům celý rok), a zároveň víte, že část politiků v čele s prezidentem tyto informace popírá. Ba pracuje přímo proti nim, tedy proti České republice. Ani tohle se nemění. Největším nepřítelem jsme si my sami, naše politické elity. Stále dál, jako v letech předchozích, platí: vážnou hrozbu pro naši bezpečnost představovaly "zejména nepřátelské aktivity cizí moci. Státní i nestátní, cizí i domácí aktéři se snažili zapojením široké škály metod a aktivit oslabit české státní instituce, ovlivnit oficiální mezinárodně-bezpečnostní postoje státu a vydávat přirozené atributy demokratického zřízení za jeho slabiny." Polopaticky řečeno, Rusko (jak zpráva popisuje dále) se usilovně snaží zpochybnit všecko to, co se změnilo po listopadu 1989, především náš pobyt v NATO a EU. Podle BIS nás ohrožuje "nekonvenční (tzv. hybridní) charakter ruských operací, které jsou cíleny na nepřítele, jehož Rusko chápe jako hlavní vojenskou hrozbu pro svou bezpečnost: NATO a jeho členské státy, tj. i ČR". Související Schizoidní Česko. BIS stojí proti Rusku, Číně a Zemanovi, Babiš peče s ní Dál čteme, že si ruské "zpravodajské a nezpravodajské entity mohou vyměňovat role i funkce, a tedy jakýkoliv orgán (či jemu podřízená agentura) může být využit pro zpravodajské operace či pro jejich zakrytí. Klíčovým ruským cílem je manipulace s rozhodovacími procesy a jednotlivci zodpovědnými za rozhodování s cílem přimět protistranu k činnostem, kterými se sama oslabí." Zpráva konkrétně hovoří mimo jiné o případu otravy double agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii loni v březnu jedem novičok. Píše: "Podle zjištění BIS nervově-paralytickou látku použitou ve Velké Británii žádný subjekt v ČR nevyvíjel, nevyráběl ani neskladoval." Všichni máme v živé paměti, co řekl prezident Zeman a co citovala všechna prostátní ruská média jak divá, totiž že se novičok u nás vyráběl. K tomu si připojme větu, že "mezitím ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv na vývoj v oblastech zájmu" Ruské federace. Víme, jak úzké vazby na neuvěřitelně předimenzovanou ruskou ambasádu v Praze má kupříkladu Zemanův "externí" poradce (dost možná i ovladač) Martin Nejedlý, jehož životopis má díry nejen na Wikipedii, ale podle dostupných informací i v záznamech tajných služeb. A hned dodejme: nejde jen o Hrad. Související BIS: Jsme ve válce s Rusy, český klídek je omyl. Politici dělají mrtvé brouky Rusko nás chce zničit, Čína prosadit své obchodní zájmy Zpráva píše, že ruské zpravodajské kapacity byly "částečně oslabeny" českou reakcí na novičok, tedy vyhoštěním tří svých agentů z Česka. Už je to déle než rok, nedělejme si iluze, mezera byla zaplněna, dost možná i "přeplněna". Stále dál jsme bezzubá země, která nechává ruskou ambasádu plnou agentů, netroufne si jejich počet radikálně snížit. (V roce 2017 tam pracovalo 129 lidí, z toho 48 členů diplomatického personálu a 81 členů administrativně-technického personálu, dál 11 lidí pracovalo v Brně a Karlových Varech. Pro srovnání velvyslanectví USA čítalo 40 diplomatů plus 26 členů administrativně-technického personálu, Číny 25 členů diplomatického personálu a 4 administrativně-technické zaměstnance.) Ani čínští špioni ale nezahálejí, naopak. Zpráva uvádí, že se jejich aktivity "rozrostly co do intenzity i rozsahu a také v roce 2018 představovaly hrozbu pro zájmy a bezpečnost ČR. Na území ČR operovaly všechny nejvýznamnější čínské zpravodajské služby, tj. vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) a Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS). K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali stejně jako v předcházejícím období také čínští kariérní diplomaté." Mezi Ruskem a Čínou ovšem najdeme jeden zásadní rozdíl. Rusko sleduje své politicko-mocenské cíle, vnímá NATO a EU jako soky, které je třeba zničit, podkopává demokracii, podporuje rozklad unie i jejích jednotlivých států. Čína má zásadně jiné zaměření, sleduje obchodní a ekonomické cíle, nikoli ryze politické, jde jí o prosazení svých firem, své ekonomiky. Související Ruští a čínští špioni v Česku řádí jak Černá ruka. Prezident a vláda nevidí, neslyší Zpráva BIS znovu upozorňuje na ruskou a čínskou kyberšpionáž, v této pasáži velmi konkrétně popisuje útoky na české úřady i jednotlivé osoby. Kyberšpionáž je budoucnost tajných služeb i nestátních hackerů, moderní svět. BIS dál popisuje, že se víc soustředila "na negativní jevy směřující proti nezávislému a řádnému výkonu regulatorních a dohledových funkcí centrálních orgánů státu" a "identifikovala několik závažných zásahů" do jejich činnosti včetně pokusů "přímo řídit rozhodování úřadů skrze vysoce postavené insidery v jejich struktuře". A opět tu platí: ovlivnit státní regulaci znamená oslabit stát. Jedna nenápadná větička ve zprávě: "BIS popsala řadu případů klientelismu, nelegitimního lobbingu či snah obcházet zákon, které měly obdobný charakter jako případy zaznamenané v minulosti." Přeloženo do češtiny, ani za Babiše se u nás nic zásadního nezměnilo, přes všechny jeho velkolepé sliby a plány. Zpráva BIS má smysl, byť je zveřejňována s absurdním zpožděním, její vydání trvá skoro rok… Měla by být o dost konkrétnější (v některých pasážích přece konkrétní je), stát by tím dával najevo suverenitu a odvahu jak doma, tak venku. Pokud v ní čteme "mezi řádky", sledujeme nevyslovené zprávy, pak můžeme konstatovat, že premiér a vláda službu a její práci berou, podporují, i přes to, že BIS vnímá Hrad, Miloše Zemana, jako jakéhosi agenta Ruska a Číny. Babiš tedy vybalancovává Zemana a zjevně je to on, kdo drží ve funkci šéfa BIS Michala Koudelku. Nejspíš ho považuje (tak přece on přemýšlí) za výhodu pro sebe. Výhodu na Západě, dodejme, ne na Východě. Buďme rádi a doufejme, že se to nezmění. U šéfa ANO žádnou jistotu nemáme.