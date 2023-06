Ukrajina patří do NATO, brání NATO. Nepřijmout ji je zbabělost, s níž Putin kalkuluje

Vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance brání pravidlo, že nesmí být přijata válčící země. Každé pravidlo jde zrušit. Západ by to měl udělat už z pudu sebezáchovy.

Všechny členské státy NATO souhlasí s tím, že se Ukrajina stane členem aliance, prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v norském Oslu 1. června. Řekl, že alianční země Ukrajinu podporují v její obraně proti ruské agresi a že v tom vytrvají tak dlouho, jak bude třeba. O pět dní později poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak s odvoláním na rozvědku oznámil, že ruská 205. motostřelecká brigáda vyhodila do povětří přehradu Nová Kachovka.

Stoprocentní jistotu, kdo ten zločin spáchal, zatím nemáme, ale vláda USA získala zpravodajské informace, jež "se kloní k Rusku jako pravděpodobnému pachateli". Informoval web stanice NBC News. Pak je tu ještě další moment, ruské vedení je pověstné naprostou lhostejností k lidskému životu. A naopak si těžko představit, že by prezident Zelenskyj zničil kus Ukrajiny, již statečně brání.

Mluvčí velitelství ukrajinských sil na jihu země Natalia Humenjuková sdělila, že Rusové zničili Kachovskou elektrárnu, aby zabránili ukrajinským vojákům přejít Dněpr a zaútočit na ruské pozice na východním břehu řeky. - Tento brutální krok se čekal již dříve. Zničení Nové Kachovky je těžko uvěřitelný, zrůdný akt, desítky vesnic se octly pod vodou, ohroženy jsou tisíce civilistů, jde o obří humanitární, ekologickou a technologickou katastrofu. Rusové ohrozili zdroje pitné i užitkové vody v Dněpropetrovské, Záporožské a Chersonské oblasti a na Krymu, znehodnocena bude zemědělská půda. Okupanti ničí a plundrují.

Seznam Zprávy zase přinesl informace o Jahidném nedaleko severoukrajinského Černihivu, kde Rusové ve sklepě věznili 367 lidí v nelidských podmínkách. Mezi nimi 74 dětí ve věku do 17 let. Nejmladšímu zajatci byl měsíc a půl. Během 26 dní ve sklepení zemřelo deset lidí, nedostalo se jim žádné zdravotní péče, někteří uvěznění trpěli rakovinou. Mrtvé nesměli pohřbívat, směli je jen vynášet ze sklepa na dvůr. - Zvířecké? Zvířata nic takového nedělají…

Kachovka a Jahidné jsou dva příklady ze stovek, ne-li tisíců podobných. Nepochybujme tady v Česku o jednom: pokud by Rusové přišli k nám, čekaly by naše lidi úplně stejné krutosti a bestiality. Neznají slitování. Pokud někdo volá po míru a po zastavení dodávek zbraní Ukrajině, tady jasně vidí, koho se zastává, jaký "mír" nabízí Rusko, jak jedná s civilisty. Jsou to všechno válečné zločiny.

Naše budoucnost úzce souvisí s tím, co se stane dál, jak si ukrajinští vojáci povedou při ofenzivě. Na ně teď takřka absolutně spoléháme. Generálové zemí NATO velmi dobře vědí, co se děje a co nám hrozí. Proto se opakovaně jedná o vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Připomenu, že už summit aliance v Bukurešti se v roce 2008 shodl: Ukrajina se stane členskou zemí. Před 15 roky. Loni Ukrajinci formálně požádali o přijetí. A o dalším postupu členské země rozhodnou na červencovém summitu NATO ve Vilniusu.

Přijmout Ukrajinu včas

Ukrajina tam zcela jistě nebude přijata za člena. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková řekla: "Je jasné, že nemůžeme mluvit o přijetí nových členů, kteří jsou uprostřed války." Proč jasné? Jde o platné pravidlo NATO. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó odmítl, že by zemi přijali v červenci ve Vilniusu: "Musíme říci jasně, že připojení země, která je v současné době ve válce, nemůže být na pořadu jednání." Doplnil, že na summitu by se nemělo diskutovat ani o časovém plánu pro vstup Ukrajiny do NATO. Jako by říkal: jen jim nedávejte žádnou naději.

Máme to jasně narýsované. Pravidlo NATO brání přijetí Ukrajiny do aliance ve Vilniusu. Nejen tam, ale po celou dobu, co bude napadená země ve válce. A to ani nemluvíme o splnění přísných standardů, které pro přijetí NATO od budoucích členů vyžaduje.

A tak se hraje hra. Země aliance Ukrajinu podporují, posílají jí zbraně, poskytují zpravodajskou a informační podporu, většina z nich stojí jasně na straně napadeného státu. Ale všecko je to dobrovolné, denně čtete věty typu "pokud ukrajinská ofenziva nevyjde, Západ ochabne v pomoci", případně "ukrajinská armáda nemá šanci Rusy porazit a vyhnat". To se špatně poslouchá dokonce i nám v klidu, jak to asi zní prezidentovi Zelenskému a jeho lidem?

Přitom jde o strašně moc, všem zemím Západu jde o strašně moc, nejen těm v Evropě. Nezastavit Rusy, nezkrotit je, nechat je vraždit a devastovat, vyplavovat celé obrovské oblasti, to znamená jim říkat: můžete, necháme vás.

Jsem zklamán z toho, že nejde změnit pravidlo o nepřijímání zemí ve válce. Chápu, NATO by se automaticky dostalo celé do konfliktu, což nechce. Ale ono v něm přece je. Putin vyhlásil válku západní civilizaci. Na Ukrajině páchá genocidu, jeho cílem je ukrajinský národ zlikvidovat. Rusko neustále vyhrožuje jadernými zbraněmi. Přitom není známo, že by NATO mělo plány, jak jaderné hlavice na ruském území zlikvidovat. Z pudu sebezáchovy by je mělo mít připravené.

Stejně tak by mělo zrušit pravidlo, že nelze přijmout válčící zemi. Vždyť ta země válčí taky za nás a Putin stejně v Rusku tvrdí, že bojuje se Severoatlantickou aliancí. Přijmout Ukrajinu a takto jí pomoci by urychlilo porážku Ruska. Víme, že porážka Ruska je naprosto nezbytná.

Místo toho se plánuje nějaké fake členství, jako členství Ukrajiny. Na bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, že NATO musí "vytvořit něco mezi bezpečností zajišťovanou Izraeli a plnohodnotným členstvím". Polský prezident Andrzej Duda souhlasí. Ve svém komentáři v Deníku N o tom píše Edward Lucas.

Ale za prvé to pořád není plnohodnotné členství, které by Ukrajině nesmírně pomohlo, a za druhé není jisté, že se něco takového dost rychle, tedy na summitu ve Vilniusu, dohodne. Obávám se, že nedohodne.

Na zničení Kachovské přehrady, jež je důsledky srovnatelné s použitím zbraně hromadného ničení, Rusové pravděpodobně znovu, už posté ukázali, že se nezastaví absolutně před ničím. Jakmile se cítí dost silní, provedou cokoliv.

Nestačí říkat a psát, že "po válce musí být Ukrajina přijata do NATO", to je málo. Ukrajina válčí pro NATO a za NATO, Ukrajina patří do NATO. Jistě, po válce, pokud ji přežije, pokud ji Rusko nezničí, se z ní stane vojensky mimořádně silný stát a pro NATO bude velmi výhodné ji přijmout. Ale aliance by to měla udělat včas. Kvůli Kachovce, Jahidnému, Buče, Mariupolu, Bachmutu… Měla by přestat hrát hry a sebrat odvahu Rusy zastavit, dokud je čas.

Video: Telička: Teď už musí všichni otevřít oči. "Ohavné" Rusko lze porazit jen vojensky (7. 6. 2023)