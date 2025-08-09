Komentáře

Ukrajinci v šoku - čeká je na Aljašce nový Mnichov? Mají vydat území i opevnění

Dobrovolně se stáhnout z vlastního území a vydat nepříteli svá opevnění - to až příliš připomíná Mnichov 1938. Jenže přesně takový je ruský návrh, se kterým přijíždí v pátek na Aljašku Vladimir Putin. A Donald Trump už naznačil, že je to plán, o kterém je ochoten jednat. Zelenskyj už varoval, že něco takového nikdy neakceptuje.
Ukrajinští vojáci v Doněcké oblasti - tady Ukrajina vybudovala za poslední rok s velkými náklady svou novou obranou linii.
Ukrajinští vojáci v Doněcké oblasti - tady Ukrajina vybudovala za poslední rok s velkými náklady svou novou obranou linii. | Foto: Reuters

Nejen zmrazení situace na stávajících liniích, ale stažení z celé Doněcké oblasti - tedy včetně oblastí, kde Ukrajina vybudovala za poslední rok s velkými náklady svou novou obranou linii. To požadují Rusové. A to celé jen jako první krok k jednáním o míru. Výměnu za to nehodlají Rusové požadovat zbytek Chersonské a Záporožské oblasti, které v roce 2022 (spolu s Doněckou a Luhanskou oblastí) oficiálně anektovali. Jenže v Chersonu a Záporoží tvoří větší část linie nepřekročitelný Dněpr, ruské šance na postup tam jsou minimální.

Jakkoliv šílené se nám můžou zdát Putinovy požadavky - dobrovolné stažení ukrajinských vojáků z míst, za které prolili hektolitry krve - pořád jde ze strany Ruska vlastně o minimální požadavek. Nezapomeňme, že skutečný cíl Kremlu je ovládnutí celé země alespoň ve formě jakéhosi klientského státu.

Putin tak chce nejspíše jen získat čas před dalším kolem. Být tím, kdo přišel s konstruktivním návrhem, který transakčním uším Donalda Trumpa může znít rozumně ("chtěl jsem celé čtyři oblasti, teď mi stačí jen celé dvě oblasti…"). Může jít také o hru na viníka. Zelenskyj a Evropané nabídku odmítnou a budou tak v Trumpových očích viníky toho, že se jeho vytouženého míru nepodařilo dosáhnout. Trump se rád chlubí tím, kolik konfliktů urovnal (a skutečně, v Bílém domě právě teď podepsali mírovou dohodu například prezidenti Arménie a Ázerbájdžánu) a nikdo mu přece nebude kazit skóre trváním na tom, že nějaký Kramatorsk či Slovjansk (dosud Ukrajinci držená města v Doněcké oblasti) musí zůstat pod kontrolou Kyjeva. A může reagovat zastavením pomoci Ukrajině - zrušením prodeje zbraní nebo zastavením sdílení zpravodajských informací.

Bitva o Pokrovsk: stáhnou se Ukrajinci, nebo vykrvácejí v novém Bachmutu?

Naopak pokud by Putin konstruktivní nebyl, hrozí mu další sankce ze strany Donalda Trumpa frustrovaného ostentativní ruskou neochotou ukončit válku. Jde o sankce mířící na ruský export ropy. Ten přináší Moskvě půl miliardy dolarů denně. Jakékoliv omezení nákupu ruské ropy například Indií (odebírá asi 40 procent ruského exportu ropy) by znamenalo výrazný zásah do schopnosti financovat válku. Jenže Trump čelí složitému dilematu - vyřazení ruské ropy z globálního trhu by zamávalo cenami i v USA a žádný prezident nechce být tím, kdo zvýší Američanům ceny u benzinek. Mohlo by to také narušit jeho vztahy s Indií, kterou potřebuje jako spojence proti Číně. A americké páky na Čínu jako největšího kupce ruské ropy jsou omezené.

 
